Afeela : la voiture PlayStation en danger avant son lancement ?
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Honda vient littéralement de tuer trois modèles électriques à la veille de leurs lancements. Mais rien sur l’Afeela, la collab avec Sony. Le lancement prévu cette année est-il menacé ?
Afeela, c’est la voiture PlayStation. Littéralement, puisque l’idée était de jouer à vos jeux PS5 avec une DualSense sur les écrans, sans avoir à y brancher sa PS5. Mais c’était une collaboration entre Sony et Honda. Et Honda vient d’annoncer l’abandon de trois projets pourtant prévus pour une entrée en production dans quelques semaines. Production qui devait être réalisée sur les lignes du Hub EV du constructeur, dans l’Ohio. Ce même Hub qui doit également s’occuper de l’Afeela dans le second semestre 2026.
Pourtant, le communiqué n’évoque à aucun moment l'arrêt de cette collaboration. Ce qui peut laisser planer une demi-ombre quant à sa mise en production. Demi, car Sony souhaitait mettre un pied dans l’automobile de série depuis un moment. Le fantasme de la société de tech voulant sa propre voiture électrique n’a rien d’un cas isolé : Google, Apple, Xiaomi, Huawei, Dyson en ont rêvé.
Une voiture PlayStation. Un moyen d’immiscer l’écosystème (et la technologie) Sony dans un objet qui joue un fort rôle social. Et l’écosystème, c’est important. Et l’essor de la voiture électrique est du pain béni pour les acteurs de la tech, car l’industrie automobile, conséquente, est en pleine mutation. Ce qui leur donne une légitimité à exister sur ce marché.
Plus concrètement, cette collab Sony/Honda, au concept présenté au CES de 2023 et à la version définitive dévoilée au même endroit deux ans plus tard, est une longue berline premium électrique à 4 roues motrices, développant 480 ch, capable de parcourir (sur le papier) 500 km selon le protocole WLTP, dotée d’une batterie de 91 kWh qui se recharge à une puissance de 150 kW maximum.
Techniquement pas folle pour un sou, elle en demandera tout de même beaucoup, puisqu’elle devrait s’échanger pour un tarif autour des 100 000 euros.
Évidemment, tout repose sur l’interface, les fonctions tech et les gadgets :
Il y a même un écran à LED, qui relie les deux phares à l’avant, sur lequel il est possible d’afficher des messages.
Autant de fonctionnalités qui ne surprennent plus aujourd’hui. Y compris celle qui modélise en 3D l'environnement à 360°, grâce à l'ensemble des capteurs (caméras, LIDAR).
Plusieurs éléments laissent entrevoir un espoir. Le premier est un démenti de Honda concernant l’arrêt fin 2026 du Prologue aux États-Unis (évoqué par des journaux auto américains), le récent SUV électrique du « meilleur motoriste thermique du monde ». Un détail inconnu pour vous, mais qui signifiait la fin des VE de la marque au royaume de l’oncle Donald. Cela aurait signifié que Honda abandonnait définitivement l’électrique aux USA et ce n’est pas le cas, d'après le constructeur.
Le second, c’est cette chaine de production qui doit bien servir à quelque chose.
Mais il va falloir affronter la concurrence chinoise, à commencer par Xpeng et sa P7+, ou dans une autre mesure, Xiaomi. Pas simple donc, surtout que l’Afeela n’annonce rien de plus que des voitures concurrentes vendues autour jusqu’à deux fois moins cher.
Espérons un avenir meilleur que celui du Xperia Play (le PSP Phone), qui, lui aussi, devait symboliser la fusion de la PlayStation avec un produit tendance.
Afeela, c’est la voiture PlayStation. Littéralement, puisque l’idée était de jouer à vos jeux PS5 avec une DualSense sur les écrans, sans avoir à y brancher sa PS5. Mais c’était une collaboration entre Sony et Honda. Et Honda vient d’annoncer l’abandon de trois projets pourtant prévus pour une entrée en production dans quelques semaines. Production qui devait être réalisée sur les lignes du Hub EV du constructeur, dans l’Ohio. Ce même Hub qui doit également s’occuper de l’Afeela dans le second semestre 2026.
Pourtant, le communiqué n’évoque à aucun moment l'arrêt de cette collaboration. Ce qui peut laisser planer une demi-ombre quant à sa mise en production. Demi, car Sony souhaitait mettre un pied dans l’automobile de série depuis un moment. Le fantasme de la société de tech voulant sa propre voiture électrique n’a rien d’un cas isolé : Google, Apple, Xiaomi, Huawei, Dyson en ont rêvé.
Mais c’est quoi l’Afeela ?
Une voiture PlayStation. Un moyen d’immiscer l’écosystème (et la technologie) Sony dans un objet qui joue un fort rôle social. Et l’écosystème, c’est important. Et l’essor de la voiture électrique est du pain béni pour les acteurs de la tech, car l’industrie automobile, conséquente, est en pleine mutation. Ce qui leur donne une légitimité à exister sur ce marché.
Plus concrètement, cette collab Sony/Honda, au concept présenté au CES de 2023 et à la version définitive dévoilée au même endroit deux ans plus tard, est une longue berline premium électrique à 4 roues motrices, développant 480 ch, capable de parcourir (sur le papier) 500 km selon le protocole WLTP, dotée d’une batterie de 91 kWh qui se recharge à une puissance de 150 kW maximum.
Techniquement pas folle pour un sou, elle en demandera tout de même beaucoup, puisqu’elle devrait s’échanger pour un tarif autour des 100 000 euros.
Évidemment, tout repose sur l’interface, les fonctions tech et les gadgets :
- Jouer à la PlayStation
- Regarder un film
- Changer d’ambiance en s’inspirant de la pop culture (mais badgée Sony)
- La qualité sonore
- La qualité des écrans
- Regarder un film
- Changer d’ambiance en s’inspirant de la pop culture (mais badgée Sony)
- La qualité sonore
- La qualité des écrans
Il y a même un écran à LED, qui relie les deux phares à l’avant, sur lequel il est possible d’afficher des messages.
Autant de fonctionnalités qui ne surprennent plus aujourd’hui. Y compris celle qui modélise en 3D l'environnement à 360°, grâce à l'ensemble des capteurs (caméras, LIDAR).
La lueur d’espoir de jouer à Gran Turismo 7 dans une voiture de Gran Turismo 7 ?
Plusieurs éléments laissent entrevoir un espoir. Le premier est un démenti de Honda concernant l’arrêt fin 2026 du Prologue aux États-Unis (évoqué par des journaux auto américains), le récent SUV électrique du « meilleur motoriste thermique du monde ». Un détail inconnu pour vous, mais qui signifiait la fin des VE de la marque au royaume de l’oncle Donald. Cela aurait signifié que Honda abandonnait définitivement l’électrique aux USA et ce n’est pas le cas, d'après le constructeur.
Le second, c’est cette chaine de production qui doit bien servir à quelque chose.
Mais il va falloir affronter la concurrence chinoise, à commencer par Xpeng et sa P7+, ou dans une autre mesure, Xiaomi. Pas simple donc, surtout que l’Afeela n’annonce rien de plus que des voitures concurrentes vendues autour jusqu’à deux fois moins cher.
Espérons un avenir meilleur que celui du Xperia Play (le PSP Phone), qui, lui aussi, devait symboliser la fusion de la PlayStation avec un produit tendance.