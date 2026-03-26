Sony et Honda abandonnent l'AFEELA, leur voiture électrique commune

On en dit quoi ?



Visiblement, le rêve d'une voiture PlayStation aura fait long feu. On avait quand même du mal à imaginer Sony réussir là où tant de géants de la tech se sont plantés (coucou l'Apple Car), et le retrait de Honda confirme que le marché de la voiture électrique reste un terrain miné aux États-Unis avec les tarifs douaniers actuels.



Dommage pour le Remote Play en voiture, ça avait un petit côté rigolo. Mais bon, entre les droits de douane de Trump et la déferlante chinoise, Honda a probablement fait un calcul assez froid.