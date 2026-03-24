Waze sur les panneaux d’autoroute ? C’est possible mais en Estonie
Par Jérémy FDIDA - Publié le
L'Estonie vient de franchir un nouveau cap dans la "smart city" en affichant les signalements de la communauté directement sur les panneaux lumineux de son réseau routier.
Si Waze est aujourd'hui un réflexe pour des millions d'automobilistes (140 millions dans le monde dont 17 millions en France), tout le monde ne conduit pas avec les yeux rivés sur son GPS. Pour pallier ce problème et maximiser la sécurité routière, l'Administration des Transports estonienne vient de lancer un service inédit visant à utiliser les précieuses données de l'application de Google pour alimenter en temps réel les panneaux à messages variables physiques déployés le long des routes nationales.
Concrètement, l'idée est de démocratiser l'information préventive. Le Centre de gestion du trafic récupère les alertes générées par les utilisateurs de Waze et les retransmet instantanément sur les panneaux situés en amont de l'incident.
Le système se concentre sur trois types de dangers majeurs :
• Les objets présents sur la chaussée.
• Les véhicules arrêtés (pannes, stationnements dangereux).
• Les accidents de la route.
Lorsqu'un incident est signalé, le panneau routier affiche un symbole d'avertissement, la description du danger, ainsi que la distance approximative le séparant du conducteur. Pour éviter de noyer les automobilistes sous un flux d'informations inutiles, seules les alertes situées dans un périmètre de 10 kilomètres maximum sont affichées.
Pour s'assurer qu'un petit plaisantin ne s'amuse pas à afficher de faux accidents sur les panneaux nationaux, le système s'appuie sur le principe de validation communautaire de Waze, qui s’appuie sur la redondance de l’information et la redondance de la confirmation.
L'affichage sur les panneaux dépend du nombre de confirmations par les autres utilisateurs de l'application. Si un danger est déjà signalé sur Waze, les conducteurs suivants n'ont qu'à confirmer sa présence pour indiquer au système que l'information est fiable et toujours d'actualité.
La transmission de ces alertes vers les panneaux lumineux se fait de manière automatique la plupart du temps. Toutefois, sur les axes très fréquentés et pendant les heures de pointe, le système bascule en mode semi-automatique : un opérateur du Centre de gestion du trafic évalue et valide manuellement la situation avant l'affichage.
Développé conjointement avec des entreprises spécialisées comme Traffest OÜ et SWARCO ITALIA, ce nouveau service vient couronner 10 ans de partenariat entre l'Administration des Transports estonienne et Waze.
Les autorités en profitent d'ailleurs pour faire une piqûre de rappel indispensable : la conduite reste la priorité absolue. Pour signaler ou confirmer un danger sur Waze, il est impératif de le faire en toute sécurité, idéalement par le passager du véhicule ou après s'être arrêté dans une zone appropriée.
Si Waze est aujourd'hui un réflexe pour des millions d'automobilistes (140 millions dans le monde dont 17 millions en France), tout le monde ne conduit pas avec les yeux rivés sur son GPS. Pour pallier ce problème et maximiser la sécurité routière, l'Administration des Transports estonienne vient de lancer un service inédit visant à utiliser les précieuses données de l'application de Google pour alimenter en temps réel les panneaux à messages variables physiques déployés le long des routes nationales.
Une fusion intelligente entre l'appli et l'infrastructure
Concrètement, l'idée est de démocratiser l'information préventive. Le Centre de gestion du trafic récupère les alertes générées par les utilisateurs de Waze et les retransmet instantanément sur les panneaux situés en amont de l'incident.
Le système se concentre sur trois types de dangers majeurs :
• Les objets présents sur la chaussée.
• Les véhicules arrêtés (pannes, stationnements dangereux).
• Les accidents de la route.
Lorsqu'un incident est signalé, le panneau routier affiche un symbole d'avertissement, la description du danger, ainsi que la distance approximative le séparant du conducteur. Pour éviter de noyer les automobilistes sous un flux d'informations inutiles, seules les alertes situées dans un périmètre de 10 kilomètres maximum sont affichées.
La force de la communauté comme filtre de fiabilité
Pour s'assurer qu'un petit plaisantin ne s'amuse pas à afficher de faux accidents sur les panneaux nationaux, le système s'appuie sur le principe de validation communautaire de Waze, qui s’appuie sur la redondance de l’information et la redondance de la confirmation.
L'affichage sur les panneaux dépend du nombre de confirmations par les autres utilisateurs de l'application. Si un danger est déjà signalé sur Waze, les conducteurs suivants n'ont qu'à confirmer sa présence pour indiquer au système que l'information est fiable et toujours d'actualité.
L'automatisation au service du trafic
La transmission de ces alertes vers les panneaux lumineux se fait de manière automatique la plupart du temps. Toutefois, sur les axes très fréquentés et pendant les heures de pointe, le système bascule en mode semi-automatique : un opérateur du Centre de gestion du trafic évalue et valide manuellement la situation avant l'affichage.
10 ans de partenariat et un rappel de sécurité
Développé conjointement avec des entreprises spécialisées comme Traffest OÜ et SWARCO ITALIA, ce nouveau service vient couronner 10 ans de partenariat entre l'Administration des Transports estonienne et Waze.
Les autorités en profitent d'ailleurs pour faire une piqûre de rappel indispensable : la conduite reste la priorité absolue. Pour signaler ou confirmer un danger sur Waze, il est impératif de le faire en toute sécurité, idéalement par le passager du véhicule ou après s'être arrêté dans une zone appropriée.