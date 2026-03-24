Waze sur les panneaux d’autoroute ? C’est possible mais en Estonie

Une fusion intelligente entre l'appli et l'infrastructure

La force de la communauté comme filtre de fiabilité

L'automatisation au service du trafic

Exemple de message

10 ans de partenariat et un rappel de sécurité

Si Waze est aujourd'hui un réflexe pour des millions d'automobilistes (dont), tout le monde ne conduit pas avec les yeux rivés sur son GPS. Pour pallier ce problème et maximiser la sécurité routière,vient de lancer un service inédit visant à utiliser les précieuses données de l'application de Google pourphysiques déployés le long des routes nationales.Concrètement, l'idée est de. Le Centre de gestion du trafic récupère les alertes générées par les utilisateurs de Waze et lesLe système se concentre sur• Lessur la chaussée.• Les(pannes, stationnements dangereux).• Lesde la route.Lorsqu'un incident est signalé, le panneau routier affiche un, la description du danger, ainsi que la distance approximative le séparant du conducteur. Pour éviter de noyer les automobilistes sous un flux d'informations inutiles,sont affichées.Pour s'assurer qu'un petit plaisantin ne s'amuse pas à afficher de faux accidents sur les panneaux nationaux, le système s'appuie sur, qui s’appuie sur laet laL'affichage sur les panneaux dépend dude l'application. Si un danger est déjà signalé sur Waze, les conducteurs suivants n'ontpour indiquer au système que l'information est fiable et toujours d'actualité.La transmission de ces alertes vers les panneaux lumineux se fait dela plupart du temps. Toutefois, sur leset pendant les, le système bascule en: un opérateur du Centre de gestion du trafic évalue etcomme Traffest OÜ et SWARCO ITALIA, ce nouveau service vient couronnerLes autorités en profitent d'ailleurs pour faire une piqûre de rappel indispensable :. Pour signaler ou confirmer un danger sur Waze, il est impératif de le faire en toute sécurité, idéalement par le passager du véhicule ou après s'être arrêté dans une zone appropriée.