iOS 26.4 : toutes les nouveautés de CarPlay

CarPlay s’ouvre (enfin) aux assistants IA vocaux

apps conversationnelles basées sur la voix

Un widget « Musique Ambiante » pour accompagner tous les trajets

Ambient Music

La vidéo dans CarPlay toujours en approche

Qu'en penser ?



Avec iOS 26.4, Apple amorce une transformation importante de CarPlay. L’ouverture aux assistants IA tiers marque un tournant, même encadré, tandis que les widgets continuent de s’étoffer. Il ne reste plus qu’à concrétiser la promesse de la vidéo embarquée — un ajout qui pourrait redéfinir l’expérience à bord, notamment à l’arrêt. En attendant, une question se pose déjà : utiliserez-vous un assistant IA dans votre voiture ?.

C’est sans doute la nouveauté la plus structurante de cette version : Apple introduit une nouvelle catégorie d’applications baptisée. Jusqu’ici, CarPlay était strictement limité à certains types d’apps (audio, navigation, messagerie…).Concrètement, cela signifie que— à condition que leurs développeurs adoptent cette compatibilité. Pour accompagner cette ouverture,Celui-ci permet aux applications de fournir un retour visuel minimal, optimisé pour l’automobile, pendant les échanges vocaux avec l’utilisateur.Apple encadre toutefois strictement cet usage pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, les apps doivent se lancer directement en mode vocal. Aucun affichage de texte ou d’image n’est autorisé. Enfin, Siri reste l’assistant par défaut (impossible de le remplacer). Même avec ces limitations,Elle ouvre la porte à de nouveaux usages en voiture : poser des questions, dicter des idées, résumer un mail ou même interagir avec des services intelligents sans quitter la route des yeux.Autre nouveauté plus légère mais bienvenue :. Apple enrichit déjà cette fonctionnalité avec une option musicale.Ce nouveau widget permet de lancer instantanément des playlists adaptées à différentes ambiances : Chill, Productivité, Sommeil ou Bien-être. Le fonctionnement est identique à celui du widget équivalent sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Il suffit de se rendre danspour l’ajouter à ses piles. Cet ajout simple montre qu’Apple compte bien faire évoluer rapidement cette nouvelle interface.Enfin, iOS 26.4 prépare le terrain pour une évolution encore plus attendue :. Annoncée lors de la WWDC l’an dernier, cette fonctionnalité n’avait finalement pas été intégrée à iOS 26.0. Mais les premières bêtas de 26.4 ont révélé desde son arrivée, de même que le site officiel.Le développeur Thomas Dye est même parvenu à activer l’interface et à en montrer un aperçu fonctionnel. Pour l’instant,la présence de cette fonction dans la version finale publiée aujourd’hui. Tout laisse penser qu’elle nécessite encore quelques ajustements.Enfin, notons que. Les constructeurs automobiles devront valider la compatibilité sur leurs véhicules, ce qui pourrait ralentir son adoption.