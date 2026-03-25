iOS 26.4 : toutes les nouveautés de CarPlay
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 26.4, Apple déploie une mise à jour qui enrichit significativement CarPlay. Au programme : l’arrivée des assistants IA tiers en mode vocal, un nouveau widget musical, et les premiers signes concrets d’une fonctionnalité très attendue — la lecture vidéo à bord.
C’est sans doute la nouveauté la plus structurante de cette version : Apple introduit une nouvelle catégorie d’applications baptisée
Concrètement, cela signifie que des applications comme ChatGPT, Google Gemini ou Claude pourront bientôt être utilisées directement depuis CarPlay — à condition que leurs développeurs adoptent cette compatibilité. Pour accompagner cette ouverture, la firme propose un nouvel écran de contrôle vocal, spécialement conçu pour ces usages. Celui-ci permet aux applications de fournir un retour visuel minimal, optimisé pour l’automobile, pendant les échanges vocaux avec l’utilisateur.
Apple encadre toutefois strictement cet usage pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, les apps doivent se lancer directement en mode vocal. Aucun affichage de texte ou d’image n’est autorisé. Enfin, Siri reste l’assistant par défaut (impossible de le remplacer). Même avec ces limitations, l’évolution est majeure. Elle ouvre la porte à de nouveaux usages en voiture : poser des questions, dicter des idées, résumer un mail ou même interagir avec des services intelligents sans quitter la route des yeux.
Autre nouveauté plus légère mais bienvenue : l’ajout d’un widget
Ce nouveau widget permet de lancer instantanément des playlists adaptées à différentes ambiances : Chill, Productivité, Sommeil ou Bien-être. Le fonctionnement est identique à celui du widget équivalent sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Il suffit de se rendre dans Réglages > Général > CarPlay > Widgets pour l’ajouter à ses piles. Cet ajout simple montre qu’Apple compte bien faire évoluer rapidement cette nouvelle interface.
Enfin, iOS 26.4 prépare le terrain pour une évolution encore plus attendue : la lecture vidéo dans CarPlay. Annoncée lors de la WWDC l’an dernier, cette fonctionnalité n’avait finalement pas été intégrée à iOS 26.0. Mais les premières bêtas de 26.4 ont révélé des traces très concrètes de son arrivée, de même que le site officiel.
Le développeur Thomas Dye est même parvenu à activer l’interface et à en montrer un aperçu fonctionnel. Pour l’instant, Apple n’a pas confirmé la présence de cette fonction dans la version finale publiée aujourd’hui. Tout laisse penser qu’elle nécessite encore quelques ajustements.
Enfin, notons que son déploiement devrait être progressif. Les constructeurs automobiles devront valider la compatibilité sur leurs véhicules, ce qui pourrait ralentir son adoption.
Avec iOS 26.4, Apple amorce une transformation importante de CarPlay. L’ouverture aux assistants IA tiers marque un tournant, même encadré, tandis que les widgets continuent de s’étoffer. Il ne reste plus qu’à concrétiser la promesse de la vidéo embarquée — un ajout qui pourrait redéfinir l’expérience à bord, notamment à l’arrêt. En attendant, une question se pose déjà : utiliserez-vous un assistant IA dans votre voiture ?.
CarPlay s’ouvre (enfin) aux assistants IA vocaux
C’est sans doute la nouveauté la plus structurante de cette version : Apple introduit une nouvelle catégorie d’applications baptisée
apps conversationnelles basées sur la voix. Jusqu’ici, CarPlay était strictement limité à certains types d’apps (audio, navigation, messagerie…). Avec iOS 26.4, les chatbots peuvent désormais s’inviter dans l’interface embarquée.
Concrètement, cela signifie que des applications comme ChatGPT, Google Gemini ou Claude pourront bientôt être utilisées directement depuis CarPlay — à condition que leurs développeurs adoptent cette compatibilité. Pour accompagner cette ouverture, la firme propose un nouvel écran de contrôle vocal, spécialement conçu pour ces usages. Celui-ci permet aux applications de fournir un retour visuel minimal, optimisé pour l’automobile, pendant les échanges vocaux avec l’utilisateur.
Apple encadre toutefois strictement cet usage pour des raisons évidentes de sécurité. En effet, les apps doivent se lancer directement en mode vocal. Aucun affichage de texte ou d’image n’est autorisé. Enfin, Siri reste l’assistant par défaut (impossible de le remplacer). Même avec ces limitations, l’évolution est majeure. Elle ouvre la porte à de nouveaux usages en voiture : poser des questions, dicter des idées, résumer un mail ou même interagir avec des services intelligents sans quitter la route des yeux.
Un widget « Musique Ambiante » pour accompagner tous les trajets
Autre nouveauté plus légère mais bienvenue : l’ajout d’un widget
Ambient Music. Introduits avec iOS 26, les widgets CarPlay permettent d’afficher des informations rapides (météo, rappels, maison connectée…). Apple enrichit déjà cette fonctionnalité avec une option musicale.
Ce nouveau widget permet de lancer instantanément des playlists adaptées à différentes ambiances : Chill, Productivité, Sommeil ou Bien-être. Le fonctionnement est identique à celui du widget équivalent sur l’écran d’accueil de l’iPhone. Il suffit de se rendre dans Réglages > Général > CarPlay > Widgets pour l’ajouter à ses piles. Cet ajout simple montre qu’Apple compte bien faire évoluer rapidement cette nouvelle interface.
La vidéo dans CarPlay toujours en approche
Enfin, iOS 26.4 prépare le terrain pour une évolution encore plus attendue : la lecture vidéo dans CarPlay. Annoncée lors de la WWDC l’an dernier, cette fonctionnalité n’avait finalement pas été intégrée à iOS 26.0. Mais les premières bêtas de 26.4 ont révélé des traces très concrètes de son arrivée, de même que le site officiel.
Le développeur Thomas Dye est même parvenu à activer l’interface et à en montrer un aperçu fonctionnel. Pour l’instant, Apple n’a pas confirmé la présence de cette fonction dans la version finale publiée aujourd’hui. Tout laisse penser qu’elle nécessite encore quelques ajustements.
Enfin, notons que son déploiement devrait être progressif. Les constructeurs automobiles devront valider la compatibilité sur leurs véhicules, ce qui pourrait ralentir son adoption.
Qu'en penser ?
Avec iOS 26.4, Apple amorce une transformation importante de CarPlay. L’ouverture aux assistants IA tiers marque un tournant, même encadré, tandis que les widgets continuent de s’étoffer. Il ne reste plus qu’à concrétiser la promesse de la vidéo embarquée — un ajout qui pourrait redéfinir l’expérience à bord, notamment à l’arrêt. En attendant, une question se pose déjà : utiliserez-vous un assistant IA dans votre voiture ?.