Tesla : comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) quasi-gratuitement ?
Par Didier Pulicani - Publié le
Vous le savez si vous avez vu notre dernier test du Model Y Performance, l'Autopilot Tesla est devenu un véritable enfer sur les dernières versions.
Pour beaucoup, il s'agit d'un moyen du constructeur de pousser l'EAP, l'Autpilot amélioré vendu 3800€ (!) dont la seule fonction utile est de pouvoir doubler facilement sur autoroute.
Cela fait longtemps que l'on dénonce les dérives de l'Autopilot de Tesla, qui vous punit désormais à la moindre faute d'inattention.
Le constructeur a en effet inventé un système de points : au bout de 5 erreurs consécutives, vous êtes privé de l'option pendant une semaine ! Cette infantilisation à outrance a le don d'agacer les clients, d'autant que ces punitions n'étaient pas présentes il y a quelques années encore.
Mais au delà, le principal souci de l'Autopilot intervient au moment de changer de voie : il faut non seulement le réactiver à chaque fois, mais aussi accélérer manuellement, car la voiture ne conserve désormais plus le régulateur adaptatif, comme c'était pourtant le cas précédemment. C'est carrément dangereux quand vous roulez à 130 km/h !
Beaucoup ont tout simplement désactivé l'AP, au profit du régulateur adaptatif, mais en se passant alors du maintien de voie, pourtant si efficace chez Tesla... en attendant d'avoir le budget pour l'EAP ou le futur FSD.
Mais saviez-vous qu'il existe une solution pour avoir l'EAP gratuitement ?
La solution s'appelle les
Par exemple, on peut activer l'Autopilot en continu ! Si vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP gratuit en quelques sorte !
Mais ce n'est pas tout... le système utilise les API Tesla pour accéder à plein de fonctions, parfois cachées comme :
Ou pour faire des raccourcis comme :
Bref, c'est super pratique !
Le système est vendu ~250€ :
Mieux encore, le constructeur a sorti le
C'est très bien assemblé, bien intégré, on dirait que ça a été livré avec la voiture. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.
Le S3exy Knob est vendu ~350€ :
C'est peut-être la seule partie un peu technique : l'installation demande d'enlever temporairement un morceau de garniture à l'avant-droit de la voiture.
Il faut en effet brancher un petit boitier baptisé
Tous ces accessoires sont disponibles ici, avec en prime, un petit code promo :
• Bénéficiez de 10 % de réduction sur votre achat avec le code promo
• Tous ces accessoires sont disponibles sur enhauto.com
MAC10au moment du paiement.
• Tous ces accessoires sont disponibles sur enhauto.com
L'Autopilot de l'enfer
Comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) gratuitement ?
Sexy Buttons. Comme leur nom l'indique, il s'agit de petits boutons plutôt jolis, à venir coller où vous voulez sur le volant, le tableau de bord... et qui permettent de rajouter des fonctions à la voiture.
Par exemple, on peut activer l'Autopilot en continu ! Si vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP gratuit en quelques sorte !
Mais ce n'est pas tout... le système utilise les API Tesla pour accéder à plein de fonctions, parfois cachées comme :
- le préconditionnement manuel de la batterie
Ou pour faire des raccourcis comme :
Bref, c'est super pratique !
Le système est vendu ~250€ :
Sexy Knob : un contrôleur intégré !
Sexy-Knob, qui est une sorte de petit boitier de commande à placer vers les porte-gobelets, et qui vient s'alimenter en USB C : il permet de régler rapidement la climatisation, et il intègre également 4 boutons d'accès rapide.
C'est très bien assemblé, bien intégré, on dirait que ça a été livré avec la voiture. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.
Le S3exy Knob est vendu ~350€ :
Installation : 5 minutes
C'est peut-être la seule partie un peu technique : l'installation demande d'enlever temporairement un morceau de garniture à l'avant-droit de la voiture.
commandersur l'électronique de la voiture. Vous pouvez demander à un tiers de l'installer pour vous si vous n'êtes pas confiants, mais je l'ai fait plusieurs fois sans aucun souci : il y a vraiment 2 fils à brancher !
Tous ces accessoires sont disponibles ici, avec en prime, un petit code promo :
