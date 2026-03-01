Tesla : comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) quasi-gratuitement ?

10 % de réduction sur votre achat avec le code promo MAC10 au moment du paiement.

• Tous ces accessoires sont disponibles sur • Bénéficiez deau moment du paiement.• Tous ces accessoires sont disponibles sur enhauto.com

L'Autopilot de l'enfer

Comment avoir l'Autopilot amélioré (EAP) gratuitement ?

Sexy Buttons

- le préconditionnement manuel de la batterie

- un mode drift qui désactiver l'ESP

- changer le niveau de régénération

- rabattre les rétros

- activer les sièges chauffants

- mettre la clim à fond

- ouvrir la boite à gant...

10 % de réduction sur votre achat avec le code promo MAC10 au moment du paiement.

• Tous ces accessoires sont disponibles sur • Bénéficiez deau moment du paiement.• Tous ces accessoires sont disponibles sur enhauto.com

Sexy Knob : un contrôleur intégré !

Sexy-Knob

10 % de réduction sur votre achat avec le code promo MAC10 au moment du paiement.

• Tous ces accessoires sont disponibles sur • Bénéficiez deau moment du paiement.• Tous ces accessoires sont disponibles sur enhauto.com

Installation : 5 minutes

commander

10 % de réduction sur votre achat avec le code promo MAC10 au moment du paiement.

• Tous ces accessoires sont disponibles sur • Bénéficiez deau moment du paiement.• Tous ces accessoires sont disponibles sur enhauto.com

Pour beaucoup, il s'agit d'un moyen du constructeur de(!) dont la seule fonction utile est de pouvoir doubler facilement sur autoroute.Le constructeur a en effetCette infantilisation à outrance a le don d'agacer les clients, d'autant que ces punitions n'étaient pas présentes il y a quelques années encore.Mais au delà,: il faut non seulement le réactiver à chaque fois, mais aussi accélérer manuellement, car la voiture ne conserve désormais plus le régulateur adaptatif, comme c'était pourtant le cas précédemment.Beaucoup ont, mais en se passant alors du maintien de voie, pourtant si efficace chez Tesla... en attendant d'avoir le budget pour l'EAP ou le futur FSD.Par exemple,Si vous changez de voie, vous n'aurez plus besoin de le réactiver manuellement, c'est l'EAP gratuit en quelques sorte !Mais ce n'est pas tout... le système utilise les API Tesla pour accéder à plein de fonctions, parfois cachées comme :Ou pour faire des raccourcis comme :Le système est venduC'est très bien assemblé, bien intégré,. La molette est vraiment qualitative, et les boutons réagissent au quart de tour. Ce système est européen, conçu en Bulgarie.Le S3exy Knob est venduIl faut en effet. Vous pouvez demander à un tiers de l'installer pour vous si vous n'êtes pas confiants, mais je l'ai fait plusieurs fois sans aucun souci : il y a vraiment 2 fils à brancher !