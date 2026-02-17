CarPlay Vidéo via AirPlay arrive enfin sur iOS 26.4 (ou pas)
Par Laurence - Publié le
Présentée pour la première fois lors de la WWDC 2025, la possibilité de regarder des vidéos sur CarPlay via AirPlay, à condition que le véhicule soit à l’arrêt, pourrait se rapprocher d’un lancement. La première bêta d’iOS 26.4, tout juste déployée auprès des développeurs, contient en effet plusieurs indices suggérant qu’Apple avance activement sur cette fonctionnalité.
Une fonction annoncée, mais dépendante des constructeurs
À l’origine, la mention de la vidéo sur CarPlay est apparue sur la page développeurs dédiée à CarPlay, dans une section spécifiquement destinée aux constructeurs automobiles. Ce détail est loin d’être anodin : Apple précise que cette fonctionnalité devra être implémentée côté véhicule.
Cette contrainte s’explique par des impératifs évidents de sécurité. L’intégration avec les systèmes embarqués est indispensable pour garantir que la lecture vidéo ne soit possible que lorsque la voiture est stationnée, afin d’éviter tout risque de distraction au volant.
Des références explicites dans la bêta d’iOS 26.4
La bêta 1 d’iOS 26.4 contient désormais de nombreuses références à la lecture vidéo dans CarPlay. Le code évoque notamment : des écrans d’onboarding spécifiques, des notifications liées à la vidéo, ainsi que des interactions pensées pour un usage multimédia à l’arrêt. Autant d’éléments qui laissent penser qu’Apple ne se contente plus d’un simple concept, mais travaille sur une intégration concrète et structurée de la vidéo dans CarPlay.
Sans surprise, l’application Apple TV semble destinée à jouer un rôle central dans cette nouveauté. iOS 26.4 fait référence à des interactions avec l’app TV lorsque CarPlay est actif, dont un message indiquant que l’utilisateur devra s’abonner à Apple TV depuis son iPhone, et hors conduite, s’il tente d’accéder à des contenus payants. Cela suggère qu’Apple TV ferait partie des premières applications compatibles avec la vidéo sur CarPlay, probablement aux côtés d’autres apps prenant en charge AirPlay.
Un lancement encore incertain
Malgré ces signaux encourageants, rien ne garantit que la vidéo sur CarPlay sera activée dès la version finale d’iOS 26.4. Apple a déjà montré par le passé qu’elle pouvait retirer ou repousser certaines fonctionnalités détectées dans les premières bêtas (
Enfin, une dernière inconnue majeure est toujours présente : le rythme d’adoption par les constructeurs. Puisque la fonctionnalité nécessite un support spécifique côté véhicule, son déploiement pourrait varier fortement selon les marques et les modèles, même une fois la fonction officiellement lancée.
Qu'en penser ?
Si elle se concrétise, la vidéo via AirPlay sur CarPlay marquerait une nouvelle étape dans l’évolution du système embarqué d’Apple, en l’alignant davantage sur les usages modernes des écrans automobiles, notamment lors des pauses, de la recharge électrique ou de l’attente à l’arrêt. Il reste désormais à savoir quand Apple activera réellement cette nouveauté… et quels constructeurs joueront le jeu dès le départ.