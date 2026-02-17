CarPlay Vidéo via AirPlay arrive enfin sur iOS 26.4 (ou pas)

Une fonction annoncée, mais dépendante des constructeurs

Des références explicites dans la bêta d’iOS 26.4

Un lancement encore incertain

genre Siri...

Qu'en penser ?



Si elle se concrétise, la vidéo via AirPlay sur CarPlay marquerait une nouvelle étape dans l’évolution du système embarqué d’Apple, en l’alignant davantage sur les usages modernes des écrans automobiles, notamment lors des pauses, de la recharge électrique ou de l’attente à l’arrêt. Il reste désormais à savoir quand Apple activera réellement cette nouveauté… et quels constructeurs joueront le jeu dès le départ.

À l’origine,dans une section spécifiquement destinée aux constructeurs automobiles. Ce détail est loin d’être anodin : Apple précise que cette fonctionnalité devra être implémentée côté véhicule.. L’intégration avec les systèmes embarqués est indispensable pour garantir que la lecture vidéo ne soit possible que lorsque la voiture est stationnée, afin d’éviter tout risque de distraction au volant.La bêta 1 d’iOS 26.4 contient désormais de nombreuses références à la lecture vidéo dans CarPlay. Le code évoque notamment : des écrans d’spécifiques, des notifications liées à la vidéo, ainsi que des interactions pensées pour un usage multimédia à l’arrêt. Autant d’éléments qui laissent penser qu’Apple ne se contente plus d’un simple concept, maisSans surprise,dans cette nouveauté. iOS 26.4 fait référence à des interactions avec l’app TV lorsque CarPlay est actif, dont un message indiquant que l’utilisateur devra s’abonner à Apple TV depuis son iPhone, et hors conduite, s’il tente d’accéder à des contenus payants. Cela suggère qu’avec la vidéo sur CarPlay, probablement aux côtés d’autres apps prenant en charge AirPlay.Malgré ces signaux encourageants,. Apple a déjà montré par le passé qu’elle pouvait retirer ou repousser certaines fonctionnalités détectées dans les premières bêtas ().Enfin, une dernière inconnue majeure est toujours présente :. Puisque la fonctionnalité nécessite un support spécifique côté véhicule, son déploiement pourrait varier fortement selon les marques et les modèles, même une fois la fonction officiellement lancée.