Voitures électriques : l'Europe ferme la porte à la Chine avec son plan "Made in Europe"

On en dit quoi ?



On attendait ce texte depuis des mois, et il arrive dans un contexte où l'industrie européenne est clairement en difficulté. L'intention est claire : éviter que les usines chinoises installées en Europe ne servent qu'à contourner les droits de douane sans créer de vrais emplois. Le seuil de 70 % pour les véhicules électriques est fort par exemple, mais le fait que les batteries en soient largement exclues montre bien que l'Europe sait qu'elle ne peut pas se passer des cellules chinoises du jour au lendemain. Reste que ce texte doit encore passer au Parlement et au Conseil, et vu les désaccords entre les États membres, on n'a probablement pas fini d'en entendre parler.