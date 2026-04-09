Opéra Garnier, Jet Set, Danseuses et Denza Z9GT, une voiture chinoise à 120 000€ très sophistiquée
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Si je vous dis que le point commun entre des danseuses, l’Opéra Garnier, un crabe et Kelly Massol est une voiture chinoise qui affiche un prix à 6 chiffres et charge en 5 minutes, vous allez avoir du mal à y croire. Et pourtant…
C’est à Paris, au milieu de la jetset (l’agence qui s’occupait de l’événement gère également le Festival de Cannes) que la marque Denza, version haut de gamme à orientation ultra-tech du groupe BYD a présenté la Z9GT. Une longue voiture, typée break qui, en ce moment, s’affiche avec Daniel Craig sur les publicités.
Le vert émeraude se mariait au dress code noir dont je n’avais pas été prévenu. J’ai déambulé au milieu de personnes très sophistiquées, avec la sensation d’être à une soirée à laquelle je n’ai pas été convié.
Mais sophistiqué, c’est le mot. La Z9GT est là pour en mettre plein la vue. BYD a placé les pions de véhicules abordables, calibrés pour un marché européen spécial. Il est temps d’avancer la reine. La Z9GT cumule les innovations technologiques à un niveau impensable. Impensable pour un véhicule en production.
De tout ce qui a été présenté, nous retiendrons quelques éléments particulièrement impressionnants. Du genre que vous ne verrez nulle part ailleurs, pas même sur Canal Plus.
La Z9GT embarque 3 moteurs (comme sur l’Alpine A390 d’ailleurs). Les roues de l’essieu arrière disposent ainsi chacune de leur propre moteur électrique. Ce qui permet de les faire tourner en sens inverse. Résultat : la voiture pivote autour de l’essieu avant (qui sert d’axe de rotation). Ça coûte du pneu mais ce système permet de se garer sans manœuvre. Utile ? À vous de voir…
Quant au crabe, la voiture peut se mouvoir en diagonale : les 4 roues directionnelles permettent d’avancer de manière rectiligne en diagonale et pas uniquement de tourner. C’est assez fou !
1156 ch, 1210 Nm de couple, 270 km/h et le 0 à 100 km/h avalé (si on peut encore utiliser ce mot) en 2,7s, soit 0,2s de moins qu’une Lamborghini Aventador S.
Le tout dans des sièges en cuir, chauffants ou ventilés et massants.
la Denza Z9GT inaugure le système nommé délicatement « Flash Charging ». Si la borne permet l’envoi d’électrons à une puissance de 1500 kW, alors votre Denza Z9GT rechargera de 10 % à 80 % en 5 minutes (elle accepte 800 V/960 kW côté embarqué).
Et il ne faudra que 9 minutes pour atteindre les 100%. C’est la caractéristique qui semble intéresser les réfractaires à l’électrique.
Encore faut-il que les bornes soient disponibles, ce qui semble être une volonté de BYD.
Oui, il y a un petit frigo dans la console centrale. Pas une boîte à gants réfrigérée… Un réfrigérateur. Des fois que vous vous coupiez un doigt, ça peut également vous le sauver.
Là je mens un peu, car Xpeng propose également cette solution de laisser la voiture se garer seule sans être à l’intérieur. Mais on ne parle pas simplement d’avancer ou de reculer. C’est l'équivalent d’un voiturier virtuel.
Pour le reste, BYD a poussé tous les curseurs. Denza n’est donc pas le « Lexus » de BYD. C’est une marque réellement orientée technologie. Vous y trouvez un toit panoramique en plusieurs parties et occultant, une sono Devialet qui se déploie quand vous l’allumez, de la lumière, des écrans de partout, du cuir, des faux cristaux en guise de leviers de commande (comme BMW et son XM), des suspensions pneumatiques augmentant la garde au sol de 145 mm, des aides à la conduite qui vous guident tel un Jedi et ce, même un vendredi grâce à un tas de caméras et un lidar posé sur le toit.
Actuellement, vous pouvez commander votre Z9GT moyennant 117 500 euros en électrique et 103 000 euros en version hybride rechargeable. À ce tarif, vous avez quelques options, dont les peintures qui oscillent entre 2500 et 4500 euros, les rétro-caméras à 1600 euros, les jantes 21 pouces (c’est du 20 pouces d’origine) à 2500 euros.
La sellerie est de série, qu’importe la couleur choisie. Si le porte-feuille vous ne dit, vous pouvez déjà réserver la vôtre.
C’est à Paris, au milieu de la jetset (l’agence qui s’occupait de l’événement gère également le Festival de Cannes) que la marque Denza, version haut de gamme à orientation ultra-tech du groupe BYD a présenté la Z9GT. Une longue voiture, typée break qui, en ce moment, s’affiche avec Daniel Craig sur les publicités.
Extravagance technologique
Le vert émeraude se mariait au dress code noir dont je n’avais pas été prévenu. J’ai déambulé au milieu de personnes très sophistiquées, avec la sensation d’être à une soirée à laquelle je n’ai pas été convié.
Mais sophistiqué, c’est le mot. La Z9GT est là pour en mettre plein la vue. BYD a placé les pions de véhicules abordables, calibrés pour un marché européen spécial. Il est temps d’avancer la reine. La Z9GT cumule les innovations technologiques à un niveau impensable. Impensable pour un véhicule en production.
De tout ce qui a été présenté, nous retiendrons quelques éléments particulièrement impressionnants. Du genre que vous ne verrez nulle part ailleurs, pas même sur Canal Plus.
Se garer en crabe ou en pivot
La Z9GT embarque 3 moteurs (comme sur l’Alpine A390 d’ailleurs). Les roues de l’essieu arrière disposent ainsi chacune de leur propre moteur électrique. Ce qui permet de les faire tourner en sens inverse. Résultat : la voiture pivote autour de l’essieu avant (qui sert d’axe de rotation). Ça coûte du pneu mais ce système permet de se garer sans manœuvre. Utile ? À vous de voir…
Quant au crabe, la voiture peut se mouvoir en diagonale : les 4 roues directionnelles permettent d’avancer de manière rectiligne en diagonale et pas uniquement de tourner. C’est assez fou !
Accélérer à en laisser la tête dans le siège
1156 ch, 1210 Nm de couple, 270 km/h et le 0 à 100 km/h avalé (si on peut encore utiliser ce mot) en 2,7s, soit 0,2s de moins qu’une Lamborghini Aventador S.
Le tout dans des sièges en cuir, chauffants ou ventilés et massants.
La recharge électrique en 5 minutes
la Denza Z9GT inaugure le système nommé délicatement « Flash Charging ». Si la borne permet l’envoi d’électrons à une puissance de 1500 kW, alors votre Denza Z9GT rechargera de 10 % à 80 % en 5 minutes (elle accepte 800 V/960 kW côté embarqué).
Et il ne faudra que 9 minutes pour atteindre les 100%. C’est la caractéristique qui semble intéresser les réfractaires à l’électrique.
Encore faut-il que les bornes soient disponibles, ce qui semble être une volonté de BYD.
Un frigo dans la console centrale
Oui, il y a un petit frigo dans la console centrale. Pas une boîte à gants réfrigérée… Un réfrigérateur. Des fois que vous vous coupiez un doigt, ça peut également vous le sauver.
La voiture qui se gare toute seule, quand vous n’êtes pas dedans
Là je mens un peu, car Xpeng propose également cette solution de laisser la voiture se garer seule sans être à l’intérieur. Mais on ne parle pas simplement d’avancer ou de reculer. C’est l'équivalent d’un voiturier virtuel.
Le classique de la voiture tech et plus encore
Pour le reste, BYD a poussé tous les curseurs. Denza n’est donc pas le « Lexus » de BYD. C’est une marque réellement orientée technologie. Vous y trouvez un toit panoramique en plusieurs parties et occultant, une sono Devialet qui se déploie quand vous l’allumez, de la lumière, des écrans de partout, du cuir, des faux cristaux en guise de leviers de commande (comme BMW et son XM), des suspensions pneumatiques augmentant la garde au sol de 145 mm, des aides à la conduite qui vous guident tel un Jedi et ce, même un vendredi grâce à un tas de caméras et un lidar posé sur le toit.
Un prix pas si élevé mais cher quand-même !
Actuellement, vous pouvez commander votre Z9GT moyennant 117 500 euros en électrique et 103 000 euros en version hybride rechargeable. À ce tarif, vous avez quelques options, dont les peintures qui oscillent entre 2500 et 4500 euros, les rétro-caméras à 1600 euros, les jantes 21 pouces (c’est du 20 pouces d’origine) à 2500 euros.
La sellerie est de série, qu’importe la couleur choisie. Si le porte-feuille vous ne dit, vous pouvez déjà réserver la vôtre.