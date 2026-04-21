NOIL électrifie les Solex, Peugeot 103, et bien plus encore
Par Vincent Lautier - Publié le
NOIL, entreprise française basée à Montreuil, convertit les Solex, Peugeot 103 et autres mobylettes à l'électrique grâce à des kits homologués. Plus de 4 000 véhicules électrifiés en trois ans, 200 installateurs partenaires et une gamme qui démarre à 599 euros pour un Solex. Le tout pour accéder aux futures ZFE-m sans sacrifier le charme vintage.
Créée en 2019 à Montreuil, NOIL a commencé avec le Solex avant d'élargir petit à petit sa gamme. Aujourd'hui, l'entreprise propose des kits pour les Solex 2200, 3300, 3800 et 5000, toute la famille Peugeot 101 à 105 (avec un focus sur la mythique 103), les Motobécane et Motoconfort, les Piaggio Ciao et Vespa PX, les scooters 50 cm3 et 125 cm3, et même la très particulière BMW C1. En clair, la quasi-totalité du parc des deux-roues de collection et urbains y passe.
Côté prix, le kit Solex démarre à 599 euros, le kit Peugeot 103 à 999 euros. Une prime rétrofit existe pour les revenus modestes, à calculer selon votre situation. L'installation se fait soit directement à l'atelier de Montreuil, soit chez l'un des 200 installateurs partenaires en France. Les pros peuvent aussi acheter le kit clé en main pour l'installer eux-mêmes. Un Solex converti file sur 30 km avec son moteur de 440 watts, un Peugeot 103 tient 60 km avec son moteur de 1,4 kW. Pas de quoi faire Paris-Bordeaux, mais largement de quoi rouler en ville.
Au-delà du plaisir vintage, le vrai argument c'est l'accès aux zones à faibles émissions. Les ZFE-m, qui visent les deux-roues motorisés, commencent à se déployer dans plusieurs agglomérations françaises. Un Solex des années 70 ou un 103 thermique se retrouvent de fait bannis, là où la version électrique passe sans souci. NOIL met aussi en avant l'angle économie circulaire : plutôt que d'envoyer des milliers de mobs à la casse, on leur colle un moteur électrique et elles repartent pour une deuxième vie. L'équipe de 20 personnes à Montreuil assume clairement ce double positionnement patrimoine roulant et décarbonation.
Le concept a vraiment du sens. Convertir plutôt que racheter du neuf, c'est l'argument massue face aux vélos électriques génériques qui se ressemblent tous. Un Solex ou un 103 électrifié garde son âme, son look et son histoire, tout en passant les contrôles antipollution. À 599 euros le kit Solex, c'est même plutôt bien placé pour se remettre à la mob en ville. Seul bémol, l'autonomie reste modeste : 30 à 60 km, ça suffit pour les trajets quotidiens mais pas pour une très longue virée dominicale. Et vous, vous la ressortiriez la 103 de papa pour la faire convertir ?
Des Solex aux Vespa, toute la mob passe à l'électrique
Créée en 2019 à Montreuil, NOIL a commencé avec le Solex avant d'élargir petit à petit sa gamme. Aujourd'hui, l'entreprise propose des kits pour les Solex 2200, 3300, 3800 et 5000, toute la famille Peugeot 101 à 105 (avec un focus sur la mythique 103), les Motobécane et Motoconfort, les Piaggio Ciao et Vespa PX, les scooters 50 cm3 et 125 cm3, et même la très particulière BMW C1. En clair, la quasi-totalité du parc des deux-roues de collection et urbains y passe.
Des kits à partir de 599 euros, avec des aides possibles
Côté prix, le kit Solex démarre à 599 euros, le kit Peugeot 103 à 999 euros. Une prime rétrofit existe pour les revenus modestes, à calculer selon votre situation. L'installation se fait soit directement à l'atelier de Montreuil, soit chez l'un des 200 installateurs partenaires en France. Les pros peuvent aussi acheter le kit clé en main pour l'installer eux-mêmes. Un Solex converti file sur 30 km avec son moteur de 440 watts, un Peugeot 103 tient 60 km avec son moteur de 1,4 kW. Pas de quoi faire Paris-Bordeaux, mais largement de quoi rouler en ville.
Un ticket d'entrée pour les ZFE-m qui arrivent
Au-delà du plaisir vintage, le vrai argument c'est l'accès aux zones à faibles émissions. Les ZFE-m, qui visent les deux-roues motorisés, commencent à se déployer dans plusieurs agglomérations françaises. Un Solex des années 70 ou un 103 thermique se retrouvent de fait bannis, là où la version électrique passe sans souci. NOIL met aussi en avant l'angle économie circulaire : plutôt que d'envoyer des milliers de mobs à la casse, on leur colle un moteur électrique et elles repartent pour une deuxième vie. L'équipe de 20 personnes à Montreuil assume clairement ce double positionnement patrimoine roulant et décarbonation.
On en dit quoi ?
Le concept a vraiment du sens. Convertir plutôt que racheter du neuf, c'est l'argument massue face aux vélos électriques génériques qui se ressemblent tous. Un Solex ou un 103 électrifié garde son âme, son look et son histoire, tout en passant les contrôles antipollution. À 599 euros le kit Solex, c'est même plutôt bien placé pour se remettre à la mob en ville. Seul bémol, l'autonomie reste modeste : 30 à 60 km, ça suffit pour les trajets quotidiens mais pas pour une très longue virée dominicale. Et vous, vous la ressortiriez la 103 de papa pour la faire convertir ?