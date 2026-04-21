NOIL électrifie les Solex, Peugeot 103, et bien plus encore

On en dit quoi ?



Le concept a vraiment du sens. Convertir plutôt que racheter du neuf, c'est l'argument massue face aux vélos électriques génériques qui se ressemblent tous. Un Solex ou un 103 électrifié garde son âme, son look et son histoire, tout en passant les contrôles antipollution. À 599 euros le kit Solex, c'est même plutôt bien placé pour se remettre à la mob en ville. Seul bémol, l'autonomie reste modeste : 30 à 60 km, ça suffit pour les trajets quotidiens mais pas pour une très longue virée dominicale. Et vous, vous la ressortiriez la 103 de papa pour la faire convertir ?