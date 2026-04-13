Des éditions signatures pour les adieux des Tesla Model S et Model X
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Tesla dit adieu à ses Model S et Model X avec une série finale de 350 exemplaires collectors, truffés d'or et vendus sur invitation.
C'est officiel, Tesla tourne la page. Et pour refermer le chapitre de ses deux modèles historiques, la firme d'Austin (enfin, de Fremont pour ces deux-là) a décidé de faire les choses en grand. Bienvenue dans la « Signature Series », l'ultime série limitée des Model S et Model X Plaid, réservée à une poignée d'élus triés sur le volet.
Le principe est simple : 250 Model S et 100 Model X (exclusivement en configuration 6 places) seront produits pour cette dernière salve. Et inutile de dégainer la carte bleue si vous n'avez pas reçu le mail magique de Tesla : l'achat est strictement sur invitation.
Pour couronner le tout, Tesla prévoit un événement de célébration en mai, qui se tiendra au coucher du soleil. Un clin d'œil assumé au crépuscule de ces deux modèles qui ont littéralement lancé la révolution électrique il y a quatorze ans.
Côté look, Tesla n'a pas fait dans la demi-mesure. Les Signature Series arborent une teinte exclusive Garnet Red (rouge grenat) qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la gamme, avec des poignées de portes assorties sur la Model S. À l'extérieur, les logos Tesla à l'avant passent en or, tout comme les badges Plaid et Signature à l'arrière. C'est clinquant, c'est assumé, et franchement, c’est réussi.
À l'intérieur, même philosophie : intérieur blanc rehaussé d'Alcantara, surpiqûres dorées, badge Plaid doré sur les sièges, seuils de portes frappés « Signature » et surtout une plaque numérotée au tableau de bord (1/250 pour la Model S, 1/100 pour la Model X). On note aussi des projecteurs de seuil Plaid dorés, une séquence d'éclairage intérieur spécifique et un porte-clés Signature Edition dédié.
La Model S Signature hérite de freins carbone-céramique avec étriers dorés, tandis que la Model X conserve les étriers rouges Plaid classiques.
Les deux modèles sont chaussés de jantes de 21 pouces pour la berline, 22 pouces pour le SUV. Le volant Yoke est de série, tout comme le Luxe Package qui regroupe le Full Self-Driving (Supervised), quatre ans de Premium Service, la recharge Supercharger à vie et la connectivité Premium. Ce sont tout simplement les versions les plus équipées des Model S et Model X jamais proposées.
Côté performances, rien ne change par rapport aux Plaid « classiques » : la Model S abat le 0 à 100 km/h en 1,99 seconde pour une vitesse de pointe de 322 km/h et 497 km d'autonomie EPA, tandis que la Model X revendique 2,5 secondes, 262 km/h et 488 km d'autonomie.
Parce qu'il fallait bien un prix à la hauteur de l'exclusivité : les deux modèles sont affichés à 159 420 dollars, soit un surcoût d'environ 30 000 dollars par rapport aux Plaid en stock. Un tarif qui pique, surtout quand on sait que la plateforme n'a pas fondamentalement évolué ces dernières années.
Et pour les petits malins qui penseraient à jouer les scalpers, Tesla impose un accord de non-revente durant la première année suivant la livraison. En cas de manquement, la marque se réserve le droit de réclamer des dommages financiers et de vous blacklister pour tout futur achat Tesla. Comme Ferrari.
Rappelons le contexte : Elon Musk avait annoncé la fin de la production des Model S et X lors du bilan financier du quatrième trimestre 2025, évoquant une durée d’existence honorable pour ses deux modèles iconiques. Les lignes de production de Fremont qui assemblaient ces véhicules vont être reconverties pour fabriquer le robot humanoïde Optimus.
Le nom « Signature » n'est d'ailleurs pas un hasard : les 1 000 premiers exemplaires de la Model S vendus en 2012 portaient déjà cette appellation, réservée aux premiers croyants de la marque. Quatorze ans plus tard, la boucle est bouclée.
On peut évidemment discuter de la pertinence de lâcher plus de 160 000 dollars pour une voiture dont l'architecture date, alors que la concurrence propose désormais des plateformes plus récentes. Mais Tesla ne vend plus vraiment une voiture ici : c'est un morceau d'histoire de l'automobile électrique.
Outre les idées folles (sièges escamotables dans le coffre de la Model S, énorme frunk à l’avant, système de recharge en plug & play, performances hors normes), elle a été la première automobile pensée conçu selon le concept Software-Defined Vehicle. Une idée depuis reprise par de nombreux actueurs, tant nouveaux qu’anciens (Rivian, Renault, BMW, Xpeng, Xiaomi, etc).
Et pour 350 clients triés sur le volet, visiblement, ça n'a pas de prix.
C'est officiel, Tesla tourne la page. Et pour refermer le chapitre de ses deux modèles historiques, la firme d'Austin (enfin, de Fremont pour ces deux-là) a décidé de faire les choses en grand. Bienvenue dans la « Signature Series », l'ultime série limitée des Model S et Model X Plaid, réservée à une poignée d'élus triés sur le volet.
350 exemplaires, sur invitation uniquement
Le principe est simple : 250 Model S et 100 Model X (exclusivement en configuration 6 places) seront produits pour cette dernière salve. Et inutile de dégainer la carte bleue si vous n'avez pas reçu le mail magique de Tesla : l'achat est strictement sur invitation.
Pour couronner le tout, Tesla prévoit un événement de célébration en mai, qui se tiendra au coucher du soleil. Un clin d'œil assumé au crépuscule de ces deux modèles qui ont littéralement lancé la révolution électrique il y a quatorze ans.
Du rouge grenat et de l'or partout
Côté look, Tesla n'a pas fait dans la demi-mesure. Les Signature Series arborent une teinte exclusive Garnet Red (rouge grenat) qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans la gamme, avec des poignées de portes assorties sur la Model S. À l'extérieur, les logos Tesla à l'avant passent en or, tout comme les badges Plaid et Signature à l'arrière. C'est clinquant, c'est assumé, et franchement, c’est réussi.
À l'intérieur, même philosophie : intérieur blanc rehaussé d'Alcantara, surpiqûres dorées, badge Plaid doré sur les sièges, seuils de portes frappés « Signature » et surtout une plaque numérotée au tableau de bord (1/250 pour la Model S, 1/100 pour la Model X). On note aussi des projecteurs de seuil Plaid dorés, une séquence d'éclairage intérieur spécifique et un porte-clés Signature Edition dédié.
Freins carbone-céramique pour la Model S, volant Yoke pour tout le monde
La Model S Signature hérite de freins carbone-céramique avec étriers dorés, tandis que la Model X conserve les étriers rouges Plaid classiques.
Les deux modèles sont chaussés de jantes de 21 pouces pour la berline, 22 pouces pour le SUV. Le volant Yoke est de série, tout comme le Luxe Package qui regroupe le Full Self-Driving (Supervised), quatre ans de Premium Service, la recharge Supercharger à vie et la connectivité Premium. Ce sont tout simplement les versions les plus équipées des Model S et Model X jamais proposées.
Côté performances, rien ne change par rapport aux Plaid « classiques » : la Model S abat le 0 à 100 km/h en 1,99 seconde pour une vitesse de pointe de 322 km/h et 497 km d'autonomie EPA, tandis que la Model X revendique 2,5 secondes, 262 km/h et 488 km d'autonomie.
159 420 dollars… et interdiction de les revendre
Parce qu'il fallait bien un prix à la hauteur de l'exclusivité : les deux modèles sont affichés à 159 420 dollars, soit un surcoût d'environ 30 000 dollars par rapport aux Plaid en stock. Un tarif qui pique, surtout quand on sait que la plateforme n'a pas fondamentalement évolué ces dernières années.
Et pour les petits malins qui penseraient à jouer les scalpers, Tesla impose un accord de non-revente durant la première année suivant la livraison. En cas de manquement, la marque se réserve le droit de réclamer des dommages financiers et de vous blacklister pour tout futur achat Tesla. Comme Ferrari.
La fin d'une époque
Rappelons le contexte : Elon Musk avait annoncé la fin de la production des Model S et X lors du bilan financier du quatrième trimestre 2025, évoquant une durée d’existence honorable pour ses deux modèles iconiques. Les lignes de production de Fremont qui assemblaient ces véhicules vont être reconverties pour fabriquer le robot humanoïde Optimus.
Le nom « Signature » n'est d'ailleurs pas un hasard : les 1 000 premiers exemplaires de la Model S vendus en 2012 portaient déjà cette appellation, réservée aux premiers croyants de la marque. Quatorze ans plus tard, la boucle est bouclée.
On peut évidemment discuter de la pertinence de lâcher plus de 160 000 dollars pour une voiture dont l'architecture date, alors que la concurrence propose désormais des plateformes plus récentes. Mais Tesla ne vend plus vraiment une voiture ici : c'est un morceau d'histoire de l'automobile électrique.
Outre les idées folles (sièges escamotables dans le coffre de la Model S, énorme frunk à l’avant, système de recharge en plug & play, performances hors normes), elle a été la première automobile pensée conçu selon le concept Software-Defined Vehicle. Une idée depuis reprise par de nombreux actueurs, tant nouveaux qu’anciens (Rivian, Renault, BMW, Xpeng, Xiaomi, etc).
Et pour 350 clients triés sur le volet, visiblement, ça n'a pas de prix.