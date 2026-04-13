Des éditions signatures pour les adieux des Tesla Model S et Model X

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350 exemplaires, sur invitation uniquement

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Du rouge grenat et de l'or partout

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Freins carbone-céramique pour la Model S, volant Yoke pour tout le monde

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159 420 dollars… et interdiction de les revendre

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La fin d'une époque

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La première Model S badgée signature, il y a 14 ans déjà !

C'est officiel, Tesla tourne la page. Et pour refermer le chapitre de ses deux modèles historiques, la firme d'Austin (enfin, de Fremont pour ces deux-là) a décidé de faire les choses en grand. Bienvenue dans la «», l'ultime, réservée àLe principe est simple :(exclusivement en configuration 6 places) seront produits pour cette dernière salve. Et inutile de dégainer la carte bleue si vous n'avez pas reçu le mail magique de Tesla :Pour couronner le tout,Un clin d'œil assumé au crépuscule de ces deux modèles qui ont littéralement lancé la révolution électrique il y a quatorze ans.Côté look, Tesla n'a pas fait dans la demi-mesure.. À l'extérieur,. C'est clinquant, c'est assumé, et franchement, c’est réussi.À l'intérieur, même philosophie :. On note aussi des projecteurs de seuil Plaid dorés, une séquence d'éclairage intérieur spécifique et un porte-clés Signature Edition dédié.La Model S Signature hérite de, tandis que la Model X conserve les étriers rouges Plaid classiques.Les deux modèles sont chaussés. Le, tout comme le. Ce sont tout simplement les versions les plus équipées des Model S et Model X jamais proposées.Côté performances, rien ne change par rapport aux Plaid « classiques » :Parce qu'il fallait bien un prix à la hauteur de l'exclusivité :. Un tarif qui pique, surtout quand on sait que la plateforme n'a pas fondamentalement évolué ces dernières années.Et pour les petits malins qui penseraient à jouer les scalpers,. En cas de manquement, la marque se réserve le droit de réclamer des dommages financiers et deRappelons le contexte : Elon Musk avait annoncé, évoquant une durée d’existence honorable pour ses deux modèles iconiques. Les lignes de production de Fremont qui assemblaient ces véhicules vont être reconverties pour fabriquer le robot humanoïde Optimus.Le nom « Signature » n'est d'ailleurs pas un hasard :, réservée aux premiers croyants de la marque. Quatorze ans plus tard, la boucle est bouclée.On peut évidemment discuter de la pertinence de lâcherpour une voiture dont l'architecture date, alors que la concurrence propose désormais des plateformes plus récentes.Outre, elle a été. Une idée depuis reprise par de nombreux actueurs, tant nouveaux qu’anciens (Rivian, Renault, BMW, Xpeng, Xiaomi, etc).Et pour, visiblement, ça n'a pas de prix.