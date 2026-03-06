CarPlay sur Tesla : une première photo de l’interface fuite sur le web
Par Vincent Lautier - Publié le
Alors que nous vous confirmions le mois dernier l'arrivée prochaine de CarPlay chez Tesla, une première image de l'interface vient d'apparaître sur les réseaux sociaux chinois. Si l'intégration est actée, ce cliché soulève toutefois de sérieux doutes sur son authenticité ou, du moins, sur son niveau de finition.
Un premier aperçu qui laisse perplexe
L'image, relayée par le compte The Tesla Newswire, montre une fenêtre contextuelle superposée à l'environnement habituel de Tesla. On y voit une grille d'applications mélangeant des services locaux chinois et une icône "Apple CarPlay" bien en évidence. Sur le papier, cela correspond aux travaux menés par Tesla et Apple pour faire cohabiter les deux systèmes, notamment pour éviter les conflits entre les données GPS du véhicule et Apple Plans.
Sauf que plusieurs éléments techniques clochent. Le mélange entre le chinois et l'anglais dans les menus est suspect pour une version de production. Autre point relevé par certains, la présence d'une icône nommée "Autopilot UI" semble plutôt étrangère à la charte graphique de la marque. Chez Tesla, l'intégration logicielle est généralement plus léchée et moins explicite dans ses dénominations.
Une intégration qui se fait attendre
Pour rappel, le déploiement officiel de CarPlay est lié à l'adoption massive d'iOS 26. Elon Musk et ses équipes auraient en effet décidé de temporiser le lancement tant qu'une partie suffisante du parc d'iPhone n'est pas à jour, afin d'assurer une communication parfaite entre le smartphone et le système de conduite autonome.
Cette photo pourrait donc n'être qu'un prototype de test interne particulièrement précoce, ou plus probablement une interface modifiée via une application tierce. En Chine, de nombreux boîtiers permettent déjà de simuler CarPlay via le navigateur web de la voiture, ce qui expliquerait l'aspect "bricolé" de cette grille d'icônes et les traductions approximatives.
Entre marketing et usage réel
Si Tesla a fini par céder aux sirènes d'Apple, c'est avant tout pour rassurer les nouveaux acheteurs. L'OS maison propose déjà nativement Apple Music ou Tidal, et la navigation Tesla reste l'une des plus performantes du marché. L'ajout de CarPlay, bien que réclamé, pourrait s'avérer moins révolutionnaire que prévu à l'usage quotidien, surtout si l'interface finale ressemble à ce que nous voyons aujourd'hui.
On en dit quoi ?
Difficile de confirmer l'authenticité de cette capture. Le vrai CarPlay de Tesla sera sans doute bien mieux intégré, avec une fusion plus élégante des flux de données. Maintenant la question est surtout de savoir « quand » ça arrivera, et est-ce que l'arrivée de CarPlay changera vraiment votre manière d'utiliser votre Tesla, ou est-ce juste un "rassurage" marketing pour les derniers sceptiques, comme moi ? On attend vos avis en commentaires.