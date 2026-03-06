CarPlay sur Tesla : une première photo de l’interface fuite sur le web

On en dit quoi ?



Difficile de confirmer l'authenticité de cette capture. Le vrai CarPlay de Tesla sera sans doute bien mieux intégré, avec une fusion plus élégante des flux de données. Maintenant la question est surtout de savoir « quand » ça arrivera, et est-ce que l'arrivée de CarPlay changera vraiment votre manière d'utiliser votre Tesla, ou est-ce juste un "rassurage" marketing pour les derniers sceptiques, comme moi ? On attend vos avis en commentaires.