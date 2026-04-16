Première photos volées d’une Dacia électrique moins chère que la Twingo
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Une nouvelle Dacia électrique a été vu avec son camouflage. Et elle n'augure que du bon pour le pouvoir d’achat et la mobilité urbaine.
Repérée pour la première fois camouflée lors d’essais routiers, la future petite Dacia 100 % électrique promet de bousculer un segment où les tarifs s'envolent. Développée en à peine 16 mois, elle partagera l'essentiel de sa plateforme avec la nouvelle Renault Twingo, tout en coûtant moins cher qu'elle. Révélation prévue avant la fin de l'année, avant une présentation publique au Mondial de Paris en octobre. Nos confrères britanniques d'Autocar ont pu recueillir les premières informations directement auprès de la marque.
C'est l'une des rares bonnes nouvelles pour l'automobiliste fauché de 2026 (soit à peu près tout le monde) : Dacia s'apprête à lancer une citadine électrique facturée moins de 18 000 €. Autrement dit, l'une des voitures électriques les moins chères du marché européen, et surtout une concurrente directe de la Renault Twingo ressuscitée (pourtant déjà positionnée sous les 20 000€). Un bon moyen de capitaliser au maximum sur une base solide.
Les premières images volées laissent peu de doute sur la filiation. Montant de custode incliné, ligne de toit arrondie, vitres arrière aux angles adoucis, traitement des ailes… la parenté avec la Twingo saute aux yeux. Mais Dacia a pris soin de ne pas singer l'esthétique rétro de sa cousine et reprend les traits stylistiques des Spring et Sandero. Le résultat est plus carré, plus utilitaire, plus Dacia quoi.
Dacia reste avare en détails techniques, mais la recette devrait coller à celle de la Twingo. Toujours selon Autocar, il y aurait une batterie de 27,5 kWh, autonomie annoncée légèrement supérieure à 160 miles, soit environ 260 km WLTP. On est loin des 500 km des berlines électriques premium, mais c'est parfaitement cohérent avec l'usage urbain revendiqué pour le prix affiché.
Autre exploit à souligner : la voiture aura été développée en seulement 16 mois. Un rythme très inhabituel dans l'industrie, rendu possible par la mutualisation avec Renault et par cette « discipline design-to-cost » que Dacia revendique comme son ADN, et qui lui donnerait, selon la marque, un avantage de coût de 15 % sur ses rivales.
Cette citadine n'est que le premier acte. Dacia a confirmé à Autocar le lancement de trois autres modèles électriques dans les quatre prochaines années. Il y a clairement un créneau (vous l'avez ?) pour les voitures électriques abordables. L'un d'eux sera une Sandero nouvelle génération reposant sur la palteforme CMF-B (héritée de Renault). La voiture préférée des Européens en version électrique fera un carton.
Il y a quelques années, Dacia était la marque « low-cost » qu'on achetait par pur aspect utilitaire.
Mais en 2026, avec une clientèle fidèle à plus de 70 % (et 10 % de plus qui bascule chez Renault au renouvellement), la marque roumaine n'a plus rien à prouver. En dégainant une électrique urbaine sous les 18 000 €, pendant que la concurrence peine à descendre sous les 25 000 €, elle pourrait bien rafler une nouvelle génération d'acheteurs, y compris ceux qui n'auraient jamais mis les pieds chez un concessionnaire Dacia auparavant.
Rendez-vous en octobre, au Mondial de Paris, pour la confrontation officielle.
Repérée pour la première fois camouflée lors d’essais routiers, la future petite Dacia 100 % électrique promet de bousculer un segment où les tarifs s'envolent. Développée en à peine 16 mois, elle partagera l'essentiel de sa plateforme avec la nouvelle Renault Twingo, tout en coûtant moins cher qu'elle. Révélation prévue avant la fin de l'année, avant une présentation publique au Mondial de Paris en octobre. Nos confrères britanniques d'Autocar ont pu recueillir les premières informations directement auprès de la marque.
Une voiture électrique abordable
C'est l'une des rares bonnes nouvelles pour l'automobiliste fauché de 2026 (soit à peu près tout le monde) : Dacia s'apprête à lancer une citadine électrique facturée moins de 18 000 €. Autrement dit, l'une des voitures électriques les moins chères du marché européen, et surtout une concurrente directe de la Renault Twingo ressuscitée (pourtant déjà positionnée sous les 20 000€). Un bon moyen de capitaliser au maximum sur une base solide.
Une cousine de la Twingo, mais plus brute
Les premières images volées laissent peu de doute sur la filiation. Montant de custode incliné, ligne de toit arrondie, vitres arrière aux angles adoucis, traitement des ailes… la parenté avec la Twingo saute aux yeux. Mais Dacia a pris soin de ne pas singer l'esthétique rétro de sa cousine et reprend les traits stylistiques des Spring et Sandero. Le résultat est plus carré, plus utilitaire, plus Dacia quoi.
27,5 kWh et 260 km d'autonomie : le minimum syndical au bon prix
Dacia reste avare en détails techniques, mais la recette devrait coller à celle de la Twingo. Toujours selon Autocar, il y aurait une batterie de 27,5 kWh, autonomie annoncée légèrement supérieure à 160 miles, soit environ 260 km WLTP. On est loin des 500 km des berlines électriques premium, mais c'est parfaitement cohérent avec l'usage urbain revendiqué pour le prix affiché.
Autre exploit à souligner : la voiture aura été développée en seulement 16 mois. Un rythme très inhabituel dans l'industrie, rendu possible par la mutualisation avec Renault et par cette « discipline design-to-cost » que Dacia revendique comme son ADN, et qui lui donnerait, selon la marque, un avantage de coût de 15 % sur ses rivales.
Trois autres électriques Dacia d'ici 2030
Cette citadine n'est que le premier acte. Dacia a confirmé à Autocar le lancement de trois autres modèles électriques dans les quatre prochaines années. Il y a clairement un créneau (vous l'avez ?) pour les voitures électriques abordables. L'un d'eux sera une Sandero nouvelle génération reposant sur la palteforme CMF-B (héritée de Renault). La voiture préférée des Européens en version électrique fera un carton.
Ce qu’on en pense
Il y a quelques années, Dacia était la marque « low-cost » qu'on achetait par pur aspect utilitaire.
Mais en 2026, avec une clientèle fidèle à plus de 70 % (et 10 % de plus qui bascule chez Renault au renouvellement), la marque roumaine n'a plus rien à prouver. En dégainant une électrique urbaine sous les 18 000 €, pendant que la concurrence peine à descendre sous les 25 000 €, elle pourrait bien rafler une nouvelle génération d'acheteurs, y compris ceux qui n'auraient jamais mis les pieds chez un concessionnaire Dacia auparavant.
Rendez-vous en octobre, au Mondial de Paris, pour la confrontation officielle.