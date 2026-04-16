Première photos volées d’une Dacia électrique moins chère que la Twingo

Ce qu’on en pense



Il y a quelques années, Dacia était la marque « low-cost » qu'on achetait par pur aspect utilitaire.

Mais en 2026, avec une clientèle fidèle à plus de 70 % (et 10 % de plus qui bascule chez Renault au renouvellement), la marque roumaine n'a plus rien à prouver. En dégainant une électrique urbaine sous les 18 000 €, pendant que la concurrence peine à descendre sous les 25 000 €, elle pourrait bien rafler une nouvelle génération d'acheteurs, y compris ceux qui n'auraient jamais mis les pieds chez un concessionnaire Dacia auparavant.

Rendez-vous en octobre, au Mondial de Paris, pour la confrontation officielle.