Renault Twingo E-Tech, la version à moins de 20 000 euros arrive au printemps, et on en sait plus
Par Vincent Lautier - Publié le
Renault a dévoilé la version définitive de la Twingo E-Tech électrique, avec quelques détails attendus, dont le prix exact : 19 490 euros pour une citadine avec un style néo-rétro de 263 km d'autonomie. De quoi embêter sérieusement la Citroën ë-C3 et la Fiat Grande Panda. Mais est-ce une bonne affaire ?
La nouvelle Twingo reprend les lignes de la toute première génération de 1992. On retrouve les phares ronds, la bouille sympathique, et cette silhouette très courte (3,79 m) qui en fait une vraie voiture de ville. Cinq portes, un coffre de 360 litres qui peut monter à plus de 1 000 litres en rabattant les sièges arrière, et un empattement de 2,49 m qui promet un espace intérieur plutôt correct pour la catégorie. Le tout sur la plateforme AmpR Small.
Côté motorisation, on a un moteur électrique de 82 chevaux (60 kW) pour 175 Nm de couple. Rien de spectaculaire sur le papier, mais ça fera très bien le job. Le 0 à 100 km/h prend 12,1 secondes et la vitesse max est limitée à 130 km/h. Pour la ville, c'est suffisant ; sur autoroute, c'est un peu limité, mais vu l'autonomie vous n'y passerez pas des heures. D'ailleurs, la batterie LFP de 27,5 kWh fournie par CATL offre 263 km d'autonomie WLTP. Comptez donc 140 à 160 km sur autoroute. Pour la recharge, le chargeur embarqué AC est de 6,6 kW en série, ce qui donne au mieux 4h15 pour une charge complète, on y reviendra. La finition Techno ajoute en option le chargeur AC 11 kW bidirectionnel et la charge rapide DC 50 kW, qui permet de passer de 10 à 80 % en une trentaine de minutes, c'est mieux. Le poids démarre à 1 200 kg.
Renault propose donc, vous l'avez compris, deux niveaux de finition. L'Evolution, à 19 490 euros, embarque déjà le système multimédia OpenR Link avec Google intégré, la climatisation manuelle et les aides à la conduite. La Techno, à 21 090 euros, ajoute la caméra de recul, la climatisation automatique et l'option recharge rapide. Pour les ménages modestes, la Twingo est éligible au bonus écologique, ce qui fait descendre la facture aux alentours de 15 300 euros. La production se fera à Novo Mesto en Slovénie, avec un lancement prévu au printemps 2026.
Renault joue une carte sympathique avec cette Twingo E-Tech. Le design rétro est très réussi et va forcément plaire. Le prix d'entrée sous les 20 000 euros est un argument de poids face à la Citroën ë-C3 (à partir de 23 300 euros) et la Dacia Spring. Par contre, 263 km d'autonomie WLTP, ça reste très moyen, et l'absence de charge rapide sur la version de base est quand même un point qui doit vous faire hésiter. Même si vous dédiez cette voiture à des trajets en ville avec une recharge à la maison, avoir l'option de pouvoir charger un peu plus vite, ponctuellement, sur une borne d'autoroute pour un long trajet, ça se considère. Mais quoi qu'il en soit, c'est clairement une voiture pensée pour la ville et les petits trajets, pas pour partir en vacances. Pour cet usage-là, Renault propose un package plutôt cohérent qui a le mérite d'être accessible.
