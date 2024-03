Le retour de la Peugeot 103 SPx en électrique pour 2025 !

standard

50 et 125 cm3

Pour, Peugeot a décidé de surfer sur la vague avec un rivival de sa mythique 103 Sp., celle que tout le monde pouvait se payer alors que les scooters commençaient à émerger, mais à des tarifs bien plus salés.Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, j'adore, surtout avec ce coloris bi-ton (et je ne dis pas ça car j'adore le orange !)On sent bien que la version finale n'est pas très loin, le Lion a mêmeen insérant (ou non) une seconde batterie au dessus de l'ancien réservoir qui héberge le premier pack. D'ailleurs, en version simple-batterie, on retrouve ici le look de notre bonne vieille mobylette :Comme BMW,en position centrale, et de dégager la roue, ce qui offre un look assez proche d'une moto thermique.. La selle ne peut accueillir qu'une seule personne -oubliez l'ancien porte-bagage qui permettait de balader les potes !Prévue pour 2025,(comme le CE02), il s'agira sûrement d'un bridage logiciel du moteur, comme souvent avec l'électrique.La version 125 sera plus puissante et plus sportive, et déclinée en deux versions également, sans plus de détails., suivant le pack de batteries proposé. La capacité tourne généralement entre 3 et 6 kWh pour ce type de moto. Enfin, la question de la charge est importante : le CE02, par exemple, n'accepte pas de type 2, uniquement un chargeur sur prise standard....