La Mobylette va renaître en version électrique grâce à un industriel de l'Indre

On en dit quoi ?

Racheter une marque pour 600 euros et investir 3 millions derrière pour la relancer, c'est un bon move. Le ticket d'entrée entre 3 500 et 4 500 euros est, mais au moins on est sur du local. En espérant qu'une mob silencieuse gardera un peu de charme quand même. En tous cas, le fait de produire en France sur une friche industrielle dans l'Indre plutôt que d'importer, ça a du sens. J'ai hâte de voir ce que ça donnera en vrai !