Smart #2 : le constructeur de petites voitures refait enfin une petite voiture

Une bonne bouille

Un fond nouveau pour une forme rafraîchie

Ce qu’on en pense



Aujourd’hui, la technologie permet enfin de réaliser le rêve de Nicolas Hayek. Les chimies de batterie et l’efficience des moteurs permettent de parcourir réellement 200 km en une charge. Charge qui peut être rapide. Nous n’avons pas d’infos sur le prix, mais les voitures sont devenues tellement chères, que ce sera forcément acceptable. Et enfin, la Smart #2 garde le gabarit de petite puce des villes.

Puis, franchement, elle a une gueule d’enfer cette petite voiture ! Bref, nous avons hâte de l’essayer !

La Smart telle qu’on la connaissait revient à la vie, après un égarement violent et massif du constructeur, loin des résultats escomptés au niveau des ventes. Il faut avouer que la Smart #5 a été une claque en termes de style et de gabarit.À un détail près…Et oui, quand Nico Hayek (le papa de la Swatch) rêvait de la Swatchmobile (qui sera la Smart),Rien à voir avec les dernières production du constructeur sino-allemand (mi Mercedes, mi Geely).Et pour ce point, aucun risque. Le style de l’ancienne petite Smart est repris, mais amélioré et modernisé. Il s’agit évidemment d’un concept, mais un concept qui claque la rétine.Mais ne vous trompez.Elle repose d’ailleurs sur uneL’idée est de caser un max d’électrons dans une minimum d’espace,. Presque de quoi squatter une demi-place de stationnement.Toujours à propos de la batterie, l’idée est d’accepter de la charge DC rapide (et pas simplement de l’AC 11 kW).C’est dire si le travail sur le refroidissement a été complexe.Et tant qu’à faire,, pour brancher un peu tout et n’improte quoi à la voiture.L’autre bonne surprise est. C’est moins que certaines trottinettes électriques !