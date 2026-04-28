Le chinois Geely débarque en France avec l'E5, un SUV électrique cossu, dès 399€/mois sans apport
Par Didier Pulicani - Publié le
Le chinois Geely rayonne actuellement en Europe avec des marques comme Volvo, Polestar, Smart ou encore Zeekr, mais le constructeur a décidé de commercialiser des véhicules sous son propre patronyme.
Avec l'E5, proposé dès 37 990€ ou 399€/mois sans apport (40 000 km sur 48 mois), Geely espère bien venir tailler des croupières aux généralistes comme Peugeot, Volkswagen et même Tesla !
Certains trouveront le design un peu fade, mais la voiture reste bien dessinée, avec des formes douces et des coloris plutôt flatteurs, de belles jantes et une signature lumineuse originale.
Mais c'est surtout à l'intérieur que la marque impressionne, avec des assemblages sans fausse note, des matériaux de qualité, et tous les équipements habituels (double-chargeur rapide, console flottante...).
On retrouve même des éléments du segment supérieur, comme les sièges massants, ventilés et chauffants, avec une position
A l'arrière, la place est généreuse, et l'assise ultra-confortable, avec de la place aux jambes et à la tête, même la place centrale est (presque) agréable !
Côté rangements, il y a même un bac sous la banquette arrière et le coffre offre un plancher plat avec 461L de capacité, et même un énorme sous-coffre ! Dommage de ne pas avoir de frunk, par contre...
En Chine, l'E5 est vendu depuis 2023, ce qui expliques que les spécifications électriques ne sont plus vraiment au top en 2026, mais cela reste dans la moyenne de la catégorie :
C'est un peu mieux côté motorisations, avec plus de 200 chevaux et un couple intéressant :
Enfin, après avoir tripatouillé l'écran pendant quelques minutes, la connectivité me semble assez bonne, avec un système sous Android plutôt flatteur, simple et réactif, une application complète et (a priori) la clef sur smartphone. On retrouve également un petit écran d'instrumentation numérique, mais pas d'écran pour le passager ou les enfants à l'arrière.
Pour le moment, je trouve le prix frontal un peu élevé, surtout face à un Tesla Model Y (37 840€ en France, avec les aides) qui offre une meilleure autonomie, un réseau de charge privilégié et une connectivité supérieure, bien que le format soit un peu moins adapté à la ville que notre E5.
Reste à savoir comment se comporte la voiture sur route et autoroute, aussi bien en terme de confort que de consommation. On notera que Geely a hérité du savoir-faire de Volvo en matière de sécurité et d'ADAS, avec 5 étoiles EuroNCAP et de nombreuses aides à la conduite.
Réponse dans notre essai, d'ici quelques semaines !
Avec l'E5, proposé dès 37 990€ ou 399€/mois sans apport (40 000 km sur 48 mois), Geely espère bien venir tailler des croupières aux généralistes comme Peugeot, Volkswagen et même Tesla !
Geely E5 : le luxe au prix du généraliste ?
Certains trouveront le design un peu fade, mais la voiture reste bien dessinée, avec des formes douces et des coloris plutôt flatteurs, de belles jantes et une signature lumineuse originale.
Mais c'est surtout à l'intérieur que la marque impressionne, avec des assemblages sans fausse note, des matériaux de qualité, et tous les équipements habituels (double-chargeur rapide, console flottante...).
On retrouve même des éléments du segment supérieur, comme les sièges massants, ventilés et chauffants, avec une position
zéro gravité, un toit ouvrant panoramique, des haut-parleurs dans les appuie-tête, une grande dalle de 14" sous Android...
A l'arrière, la place est généreuse, et l'assise ultra-confortable, avec de la place aux jambes et à la tête, même la place centrale est (presque) agréable !
Côté rangements, il y a même un bac sous la banquette arrière et le coffre offre un plancher plat avec 461L de capacité, et même un énorme sous-coffre ! Dommage de ne pas avoir de frunk, par contre...
Une plateforme électrique "moyenne"
En Chine, l'E5 est vendu depuis 2023, ce qui expliques que les spécifications électriques ne sont plus vraiment au top en 2026, mais cela reste dans la moyenne de la catégorie :
• Batteries LFP de 60.22 et 68,39 kWh
• Autonomie de 430 et 474 km WLTP
• Charge de 20mn 30-80% (29mn le 10-80%)
• 100KW DC (moyenne)
• AC 11KW
• V2L 3,3kw et 6kw en V2V
• Autonomie de 430 et 474 km WLTP
• Charge de 20mn 30-80% (29mn le 10-80%)
• 100KW DC (moyenne)
• AC 11KW
• V2L 3,3kw et 6kw en V2V
C'est un peu mieux côté motorisations, avec plus de 200 chevaux et un couple intéressant :
• Traction 160 kW/218ch
• Couple 320NM
• 0-100 en 6,9s
• VMax 180Km/h
• Couple 320NM
• 0-100 en 6,9s
• VMax 180Km/h
Enfin, après avoir tripatouillé l'écran pendant quelques minutes, la connectivité me semble assez bonne, avec un système sous Android plutôt flatteur, simple et réactif, une application complète et (a priori) la clef sur smartphone. On retrouve également un petit écran d'instrumentation numérique, mais pas d'écran pour le passager ou les enfants à l'arrière.
Bientôt en test sur Mac4Ever !
Pour le moment, je trouve le prix frontal un peu élevé, surtout face à un Tesla Model Y (37 840€ en France, avec les aides) qui offre une meilleure autonomie, un réseau de charge privilégié et une connectivité supérieure, bien que le format soit un peu moins adapté à la ville que notre E5.
Reste à savoir comment se comporte la voiture sur route et autoroute, aussi bien en terme de confort que de consommation. On notera que Geely a hérité du savoir-faire de Volvo en matière de sécurité et d'ADAS, avec 5 étoiles EuroNCAP et de nombreuses aides à la conduite.
Réponse dans notre essai, d'ici quelques semaines !