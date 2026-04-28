Le chinois Geely débarque en France avec l'E5, un SUV électrique cossu, dès 399€/mois sans apport

Geely E5 : le luxe au prix du généraliste ?

zéro gravité

Une plateforme électrique "moyenne"

• Batteries LFP de 60.22 et 68,39 kWh

• Autonomie de 430 et 474 km WLTP

• Charge de 20mn 30-80% (29mn le 10-80%)

• 100KW DC (moyenne)

• AC 11KW

• V2L 3,3kw et 6kw en V2V

• Traction 160 kW/218ch

• Couple 320NM

• 0-100 en 6,9s

• VMax 180Km/h

Bientôt en test sur Mac4Ever !



Pour le moment, je trouve le prix frontal un peu élevé, surtout face à un Tesla Model Y (37 840€ en France, avec les aides) qui offre une meilleure autonomie, un réseau de charge privilégié et une connectivité supérieure, bien que le format soit un peu moins adapté à la ville que notre E5.







Reste à savoir comment se comporte la voiture sur route et autoroute, aussi bien en terme de confort que de consommation. On notera que Geely a hérité du savoir-faire de Volvo en matière de sécurité et d'ADAS, avec 5 étoiles EuroNCAP et de nombreuses aides à la conduite. qui offre une meilleure autonomie, un réseau de charge privilégié et une connectivité supérieure, bien que le format soit un peu moins adapté à la ville que notre E5.Reste à savoir. On notera que Geely a hérité du savoir-faire de Volvo en matière de sécurité et d'ADAS, avec 5 étoiles EuroNCAP et de nombreuses aides à la conduite.

, Geely espère bien venir tailler des croupières aux généralistes comme Peugeot, Volkswagen et même Tesla !Mais, comme les sièges massants, ventilés et chauffants, avec une position, un toit ouvrant panoramique, des haut-parleurs dans les appuie-tête, une grande dalle de 14" sous Android..., avec de la place aux jambes et à la tête, même la place centrale est (presque) agréable !Côté rangements, il y a mêmede capacité, et même un énorme sous-coffre ! Dommage de ne pas avoir de frunk, par contre..., avec plus de 200 chevaux et un couple intéressant :, une application complète et (a priori) la clef sur smartphone. On retrouve également un petit écran d'instrumentation numérique, mais pas d'écran pour le passager ou les enfants à l'arrière.