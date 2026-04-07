BYD perd sa couronne en Chine et mise tout sur l'Europe
Par Vincent Lautier - Publié le
BYD n'est plus le numéro un des ventes en Chine. Le géant de la voiture électrique a été dépassé par Geely début 2026, et sa part de marché est passée de 35 à 20 % en un an. Sa réponse : une offensive internationale, avec le lancement de sa marque premium Denza à Paris ce mercredi et une nouvelle génération de batteries qui promettent une recharge complète en neuf minutes.
Les chiffres du début d'année sont clairs. Sur janvier et février 2026, Geely a pris la première place des ventes en Chine, selon la China Passenger Car Association. Volkswagen a même repris la tête du classement par marque. BYD a vu ses ventes baisser de 36 % sur cette période, plombé par la fin des subventions aux voitures électriques et le succès des hybrides Galaxy de Geely. Le fondateur Wang Chuanfu a prévenu ses actionnaires fin mars : la concurrence en Chine
BYD contre-attaque sur son terrain de prédilection : les batteries. La deuxième génération des batteries Blade a été présentée le 5 mars par Wang Chuanfu. Associées à une borne de recharge ultrarapide, elles permettent de passer de 10 à 97 % en neuf minutes. Même par -30 degrés, la recharge de 20 à 97 % prend douze minutes. Le constructeur prévoit de déployer 20 000 chargeurs flash en Chine d'ici la fin de l'année, et commence à en installer en Europe. Pour BYD, c'est un argument de poids face à Huawei et Xiaomi, qui misent davantage sur le logiciel et la conduite autonome.
BYD accélère à l'international. Le groupe exporte déjà un million de voitures par an et vise 1,5 million en 2026. Ce mercredi 8 avril, Stella Li lancera la marque premium Denza à l'Opéra Garnier à Paris, avec le modèle Z9GT et les premiers chargeurs flash européens. L'acteur Daniel Craig est l'égérie de la marque. Par contre, la percée européenne est encore modeste : 1,8 % de part de marché sur le continent, et un analyste a relevé qu'en Allemagne, sur 30 000 BYD immatriculées en trois ans, seules 18 500 roulent effectivement sur les routes. Les usines prévues en Hongrie et au Brésil prennent du retard, et le chantier brésilien a été entaché d'un scandale sur les conditions de travail des ouvriers, réglé par une transaction de 7,5 millions de dollars.
BYD a quand même un vrai problème en Chine. Passer de 35 à 20 % de part de marché en un an, c'est un recul massif, et la concurrence de Huawei et Xiaomi ne va pas faiblir. La réponse par les batteries Blade 2 est maline, la recharge en neuf minutes c'est un vrai argument, mais en Europe la marque part de très loin avec moins de 2 % de part de marché. Lancer Denza à l'Opéra Garnier avec Daniel Craig, c'est du grand spectacle, mais il faudra plus que James Bond pour convaincre les acheteurs européens de franchir le pas.
Détrôné par Geely et bousculé par Huawei
Les chiffres du début d'année sont clairs. Sur janvier et février 2026, Geely a pris la première place des ventes en Chine, selon la China Passenger Car Association. Volkswagen a même repris la tête du classement par marque. BYD a vu ses ventes baisser de 36 % sur cette période, plombé par la fin des subventions aux voitures électriques et le succès des hybrides Galaxy de Geely. Le fondateur Wang Chuanfu a prévenu ses actionnaires fin mars : la concurrence en Chine
a atteint un paroxysme et est entrée dans une phase d'élimination brutale. Côté résultats, le bénéfice net a baissé de 19 % en 2025, à 4 milliards d'euros, et le groupe a supprimé 100 000 postes. Et puis il y a la concurrence des marques tech. Huawei et Xiaomi, qui viennent du monde des télécoms, grignotent des parts de marché avec des voitures très connectées. Le système de conduite autonome God's Eye de BYD, installé sur tous ses modèles, a été critiqué pour des accélérations intempestives et des manoeuvres erratiques.
Les batteries Blade 2 et la recharge en 9 minutes
BYD contre-attaque sur son terrain de prédilection : les batteries. La deuxième génération des batteries Blade a été présentée le 5 mars par Wang Chuanfu. Associées à une borne de recharge ultrarapide, elles permettent de passer de 10 à 97 % en neuf minutes. Même par -30 degrés, la recharge de 20 à 97 % prend douze minutes. Le constructeur prévoit de déployer 20 000 chargeurs flash en Chine d'ici la fin de l'année, et commence à en installer en Europe. Pour BYD, c'est un argument de poids face à Huawei et Xiaomi, qui misent davantage sur le logiciel et la conduite autonome.
Cap sur l'Europe avec Denza et Daniel Craig
BYD accélère à l'international. Le groupe exporte déjà un million de voitures par an et vise 1,5 million en 2026. Ce mercredi 8 avril, Stella Li lancera la marque premium Denza à l'Opéra Garnier à Paris, avec le modèle Z9GT et les premiers chargeurs flash européens. L'acteur Daniel Craig est l'égérie de la marque. Par contre, la percée européenne est encore modeste : 1,8 % de part de marché sur le continent, et un analyste a relevé qu'en Allemagne, sur 30 000 BYD immatriculées en trois ans, seules 18 500 roulent effectivement sur les routes. Les usines prévues en Hongrie et au Brésil prennent du retard, et le chantier brésilien a été entaché d'un scandale sur les conditions de travail des ouvriers, réglé par une transaction de 7,5 millions de dollars.
On en dit quoi ?
BYD a quand même un vrai problème en Chine. Passer de 35 à 20 % de part de marché en un an, c'est un recul massif, et la concurrence de Huawei et Xiaomi ne va pas faiblir. La réponse par les batteries Blade 2 est maline, la recharge en neuf minutes c'est un vrai argument, mais en Europe la marque part de très loin avec moins de 2 % de part de marché. Lancer Denza à l'Opéra Garnier avec Daniel Craig, c'est du grand spectacle, mais il faudra plus que James Bond pour convaincre les acheteurs européens de franchir le pas.