BYD perd sa couronne en Chine et mise tout sur l'Europe

On en dit quoi ?



BYD a quand même un vrai problème en Chine. Passer de 35 à 20 % de part de marché en un an, c'est un recul massif, et la concurrence de Huawei et Xiaomi ne va pas faiblir. La réponse par les batteries Blade 2 est maline, la recharge en neuf minutes c'est un vrai argument, mais en Europe la marque part de très loin avec moins de 2 % de part de marché. Lancer Denza à l'Opéra Garnier avec Daniel Craig, c'est du grand spectacle, mais il faudra plus que James Bond pour convaincre les acheteurs européens de franchir le pas.