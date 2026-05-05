Le chinois Geely va présenter ses premiers modèles à la Foire de Paris jusqu’au 11 mai

Avec huit véhicules sur son stand (Pavillon 5 3D113) , Geely propose de découvrir ses produits à la fois en statique et en dynamique à travers leur centre d’essai accessible jusqu’au 11 à Paris Expo Porte de Versailles.

Geely E5 : le luxe au prix du généraliste ?

zéro gravité

Une plateforme électrique "moyenne"

• Batteries LFP de 60.22 et 68,39 kWh

• Autonomie de 430 et 474 km WLTP

• Charge de 20mn 30-80% (29mn le 10-80%)

• 100KW DC (moyenne)

• AC 11KW

• V2L 3,3kw et 6kw en V2V

• Traction 160 kW/218ch

• Couple 320NM

• 0-100 en 6,9s

• VMax 180Km/h

Déjà en test sur Mac4Ever !



Pour le moment, je trouve le prix frontal un peu élevé, surtout face à un Tesla Model Y (37 840€ en France, avec les aides) qui offre une meilleure autonomie, un réseau de charge privilégié et une connectivité supérieure, bien que le format soit un peu moins adapté à la ville que notre E5.







Reste à savoir comment se comporte la voiture sur route et autoroute, aussi bien en terme de confort que de consommation. On notera que Geely a hérité du savoir-faire de Volvo en matière de sécurité et d'ADAS, avec 5 étoiles EuroNCAP et de nombreuses aides à la conduite. qui offre une meilleure autonomie, un réseau de charge privilégié et une connectivité supérieure, bien que le format soit un peu moins adapté à la ville que notre E5.Reste à savoir. On notera que Geely a hérité du savoir-faire de Volvo en matière de sécurité et d'ADAS, avec 5 étoiles EuroNCAP et de nombreuses aides à la conduite.

Si vous souhaitez découvrir les prochains modèles, à savoir son SUV Super Hybride, le Starray EM-iMais, comme les sièges massants, ventilés et chauffants, avec une position, un toit ouvrant panoramique, des haut-parleurs dans les appuie-tête, une grande dalle de 14" sous Android..., avec de la place aux jambes et à la tête, même la place centrale est (presque) agréable !Côté rangements, il y a mêmede capacité, et même un énorme sous-coffre ! Dommage de ne pas avoir de frunk, par contre..., avec plus de 200 chevaux et un couple intéressant :, une application complète et (a priori) la clef sur smartphone. On retrouve également un petit écran d'instrumentation numérique, mais pas d'écran pour le passager ou les enfants à l'arrière.