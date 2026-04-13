Geely passe devant BYD sur la recharge ultra-rapide
Par Vincent Lautier - Publié le
Geely vient de marquer un joli point dans la course à la recharge ultra rapide en Chine. Le modèle Lynk & Co 10 récupère 60% d'autonomie en 4 minutes et 22 secondes sur une borne Zeekr V4, et grimpe à 97% en 8 minutes 42 secondes. Un pic mesuré à 1100 kW, soit un peu plus rapide que la dernière démonstration de BYD.
La star de la démonstration, c'est la Lynk & Co 10, équipée d'une batterie 900 volts baptisée Energee Golden Brick. Avec environ 100 kWh à bord et une autonomie annoncée de 816 km en cycle CLTC, la berline électrique du groupe Geely vise large. Branchée sur une borne Zeekr V4 capable d'envoyer jusqu'à 1,2 MW, elle a tenu un pic de 1100 kW pendant le test. Et même après les 80% de charge, la puissance reste au-dessus de 500 kW, ce qui est assez dingue.
Pour mettre tout ça en perspective, BYD avait dévoilé sa batterie Blade de deuxième génération un mois plus tôt avec un argument choc : 10 à 70% en 5 minutes, et 10 à 97% en 9 minutes. Geely fait donc mieux sur les deux mesures, avec 4 minutes 22 secondes pour le premier palier et 8 minutes 42 pour le second. L'écart semble anecdotique, mais sur ce terrain, chaque seconde compte pour la communication. Et puis ça envoie un message clair : la course à la recharge éclair est devenue le nouveau champ de bataille des constructeurs chinois, devant l'autonomie ou la puissance moteur.
Sauf que voilà, avoir la voiture la plus rapide à charger ne sert pas à grand-chose si vous ne trouvez pas la bonne borne suffisement dimensionnée en face. Et là, Geely part avec un handicap. Le réseau Zeekr compte 10 200 bornes réparties sur 215 villes, dont seulement 5 500 vraiment ultra-rapides. En face, BYD a déjà 5 000 stations mégawatt et aimerait en avoir 20 000 d'ici la fin de l'année. La question reste aussi de savoir ce que donnerait une BYD branchée sur une Zeekr, ou inversement. Les protocoles propriétaires risquent de compliquer un peu la vie des conducteurs au quotidien.
C'est quand même rigolo de voir cette guerre des chiffres entre constructeurs chinois pendant qu'en Europe, on se bat encore pour avoir du 350 kW sur les autoroutes. Mais soyons lucides, les démonstrations ressemblent plus à une vitrine technologique qu'à un usage réel pour le client lambda. Et puis avec un parc de bornes ultra-rapides aussi limité, le conducteur moyen aura plus souvent affaire à une borne 60 kW qu'au mégawatt promis.
Une batterie 900 volts qui encaisse le mégawatt
La star de la démonstration, c'est la Lynk & Co 10, équipée d'une batterie 900 volts baptisée Energee Golden Brick. Avec environ 100 kWh à bord et une autonomie annoncée de 816 km en cycle CLTC, la berline électrique du groupe Geely vise large. Branchée sur une borne Zeekr V4 capable d'envoyer jusqu'à 1,2 MW, elle a tenu un pic de 1100 kW pendant le test. Et même après les 80% de charge, la puissance reste au-dessus de 500 kW, ce qui est assez dingue.
Des chiffres qui dépassent BYD
Pour mettre tout ça en perspective, BYD avait dévoilé sa batterie Blade de deuxième génération un mois plus tôt avec un argument choc : 10 à 70% en 5 minutes, et 10 à 97% en 9 minutes. Geely fait donc mieux sur les deux mesures, avec 4 minutes 22 secondes pour le premier palier et 8 minutes 42 pour le second. L'écart semble anecdotique, mais sur ce terrain, chaque seconde compte pour la communication. Et puis ça envoie un message clair : la course à la recharge éclair est devenue le nouveau champ de bataille des constructeurs chinois, devant l'autonomie ou la puissance moteur.
Le problème, c'est le réseau
Sauf que voilà, avoir la voiture la plus rapide à charger ne sert pas à grand-chose si vous ne trouvez pas la bonne borne suffisement dimensionnée en face. Et là, Geely part avec un handicap. Le réseau Zeekr compte 10 200 bornes réparties sur 215 villes, dont seulement 5 500 vraiment ultra-rapides. En face, BYD a déjà 5 000 stations mégawatt et aimerait en avoir 20 000 d'ici la fin de l'année. La question reste aussi de savoir ce que donnerait une BYD branchée sur une Zeekr, ou inversement. Les protocoles propriétaires risquent de compliquer un peu la vie des conducteurs au quotidien.
On en dit quoi ?
C'est quand même rigolo de voir cette guerre des chiffres entre constructeurs chinois pendant qu'en Europe, on se bat encore pour avoir du 350 kW sur les autoroutes. Mais soyons lucides, les démonstrations ressemblent plus à une vitrine technologique qu'à un usage réel pour le client lambda. Et puis avec un parc de bornes ultra-rapides aussi limité, le conducteur moyen aura plus souvent affaire à une borne 60 kW qu'au mégawatt promis.