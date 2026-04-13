Geely passe devant BYD sur la recharge ultra-rapide

On en dit quoi ?



C'est quand même rigolo de voir cette guerre des chiffres entre constructeurs chinois pendant qu'en Europe, on se bat encore pour avoir du 350 kW sur les autoroutes. Mais soyons lucides, les démonstrations ressemblent plus à une vitrine technologique qu'à un usage réel pour le client lambda. Et puis avec un parc de bornes ultra-rapides aussi limité, le conducteur moyen aura plus souvent affaire à une borne 60 kW qu'au mégawatt promis.