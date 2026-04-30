Porsche ressort le logo Apple arc-en-ciel de 1980 sur sa voiture de course
Par Vincent Lautier - Publié le
Porsche va aligner deux voitures de course aux couleurs du logo Apple arc-en-ciel ce 3 mai sur le circuit de Laguna Seca, en Californie. La livrée reprend exactement celle d'une Porsche qui avait couru les 24 Heures du Mans en 1980, à l'époque la toute première voiture de course à porter le logo Apple. L'occasion fête les 50 ans d'Apple et les 75 ans des activités sportives de Porsche.
L'histoire commence en 1980. Cette année-là, une équipe américaine engage une Porsche aux couleurs d'Apple Computer aux 24 Heures du Mans, avec le célèbre logo de la pomme arc-en-ciel sur la carrosserie. C'est la toute première fois qu'une marque informatique sponsorise une voiture de course de cette envergure. La livrée multicolore avec son logo arc-en-ciel, exactement le même que sur les Apple II et les premiers Macintosh, est devenue mythique chez les fans. Quarante-six ans plus tard, Porsche reprend les mêmes codes graphiques sur sa voiture de course actuelle, la 963, qui est aujourd'hui la machine la plus performante du constructeur en endurance.
Ce n'est pas la première fois cette année que Porsche roule pour Apple. Le 18 avril dernier, à Long Beach, les mêmes voitures avaient déjà couru avec une livrée aux couleurs d'Apple Music, plus moderne et plus colorée. Cette fois, on passe à la version rétro 1980. Apple et Porsche ont d'ailleurs une histoire commune assez ancienne, renforcée en 2019 quand Apple Music est devenu accessible directement depuis la Taycan, la voiture électrique de la marque allemande. Les deux marques ont visiblement décidé d'en remettre une couche pour les 50 ans de la firme de Cupertino.
Le circuit de Laguna Seca se trouve en Californie du Nord, à environ une heure de route du siège d'Apple à Cupertino. Apple joue donc en quelque sorte à domicile. Côté course, deux Porsche d'usine seront engagées avec aux commandes les Français Kévin Estre et Julien Andlauer, accompagnés du Belge Laurens Vanthoor et du Brésilien Felipe Nasr. Les Français mènent actuellement le championnat américain après deux victoires en début de saison, dont les très prestigieuses 24 Heures de Daytona.
Voilà une opération simple mais efficace. Le logo arc-en-ciel d'Apple, celui qui a habillé les Apple II et les premiers Macintosh, sur une voiture de course moderne, c'est typiquement le genre de croisement qui fait plaisir à voir. Et puis Porsche est de toute façon une marque que beaucoup d'utilisateurs Apple apprécient, le rapprochement n'a rien d'absurde sur le plan image.
Un clin d'oeil direct au logo Apple de 1980
L'histoire commence en 1980. Cette année-là, une équipe américaine engage une Porsche aux couleurs d'Apple Computer aux 24 Heures du Mans, avec le célèbre logo de la pomme arc-en-ciel sur la carrosserie. C'est la toute première fois qu'une marque informatique sponsorise une voiture de course de cette envergure. La livrée multicolore avec son logo arc-en-ciel, exactement le même que sur les Apple II et les premiers Macintosh, est devenue mythique chez les fans. Quarante-six ans plus tard, Porsche reprend les mêmes codes graphiques sur sa voiture de course actuelle, la 963, qui est aujourd'hui la machine la plus performante du constructeur en endurance.
Deuxième opération Apple de la saison
Ce n'est pas la première fois cette année que Porsche roule pour Apple. Le 18 avril dernier, à Long Beach, les mêmes voitures avaient déjà couru avec une livrée aux couleurs d'Apple Music, plus moderne et plus colorée. Cette fois, on passe à la version rétro 1980. Apple et Porsche ont d'ailleurs une histoire commune assez ancienne, renforcée en 2019 quand Apple Music est devenu accessible directement depuis la Taycan, la voiture électrique de la marque allemande. Les deux marques ont visiblement décidé d'en remettre une couche pour les 50 ans de la firme de Cupertino.
Une course juste à côté d'Apple Park
Le circuit de Laguna Seca se trouve en Californie du Nord, à environ une heure de route du siège d'Apple à Cupertino. Apple joue donc en quelque sorte à domicile. Côté course, deux Porsche d'usine seront engagées avec aux commandes les Français Kévin Estre et Julien Andlauer, accompagnés du Belge Laurens Vanthoor et du Brésilien Felipe Nasr. Les Français mènent actuellement le championnat américain après deux victoires en début de saison, dont les très prestigieuses 24 Heures de Daytona.
On en dit quoi ?
Voilà une opération simple mais efficace. Le logo arc-en-ciel d'Apple, celui qui a habillé les Apple II et les premiers Macintosh, sur une voiture de course moderne, c'est typiquement le genre de croisement qui fait plaisir à voir. Et puis Porsche est de toute façon une marque que beaucoup d'utilisateurs Apple apprécient, le rapprochement n'a rien d'absurde sur le plan image.