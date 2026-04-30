Porsche ressort le logo Apple arc-en-ciel de 1980 sur sa voiture de course

On en dit quoi ?



Voilà une opération simple mais efficace. Le logo arc-en-ciel d'Apple, celui qui a habillé les Apple II et les premiers Macintosh, sur une voiture de course moderne, c'est typiquement le genre de croisement qui fait plaisir à voir. Et puis Porsche est de toute façon une marque que beaucoup d'utilisateurs Apple apprécient, le rapprochement n'a rien d'absurde sur le plan image.