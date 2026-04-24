Porsche Cayenne Coupé Electric : jusqu'à 1 139 chevaux et 0 à 100 km/h en 2,4 secondes
Par Vincent Lautier - Publié le
Porsche a dévoilé sa variante 100% électrique du Cayenne Coupe, disponible à partir de 113 800 dollars en trois versions. Le haut de gamme Turbo Coupe Electric affiche 1 139 chevaux, un 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et une pointe à 261 km/h. Sortie prévue fin d'été 2026, à côté des versions thermiques et hybrides.
La gamme se décompose en trois variantes. Le Cayenne Coupe Electric de base démarre à 113 800 dollars, environ 106 000 euros, avec 435 chevaux, une vitesse maxi de 230 km/h et un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Le Cayenne S Coupe Electric passe à 131 200 dollars (122 000 euros) avec 657 chevaux. Au sommet, le Turbo Coupe Electric joue dans la cour des hypercars à 168 000 dollars (156 000 euros) : 1 139 chevaux, 1 106 lb-ft de couple, 261 km/h et ce 0 à 100 en 2,4 secondes qui place la voiture au niveau d'une Tesla Model S Plaid ou d'une Lucid Air Sapphire. Rappelons quand même qu'on parle d'un SUV. La capacité de remorquage annoncée est de 3 500 kg, et on a droit au Sport Chrono et au toit panoramique de série.
Côté technique, toutes les versions partagent une plateforme 800 volts, une suspension pneumatique à deux chambres et deux valves, et une direction aux roues arrière. La batterie de 113 kWh peut passer de 10 à 80% en moins de 16 minutes sur une borne de 400 kW. Détail intéressant, Porsche installe un port NACS, le standard Tesla, sur l'aile arrière côté conducteur, et un port J1772 classique côté passager pour la charge AC. Un adaptateur CCS est fourni de série. Les versions S et Turbo ajoutent en fait la suspension Active Ride électro-hydraulique et le Porsche Torque Vectoring Plus. L'autonomie estimée tourne autour de 580 kilomètres, avec un toit 24 mm plus bas que le SUV classique et un Cx de 0,23.
Porsche joue gros. Quand la marque a lancé la version Coupe thermique du Cayenne en 2019, il lui a fallu un an pour capter 20% des ventes Cayenne. Cinq ans plus tard, le Coupe représente 40% des ventes, et jusqu'à 90% sur certains marchés. La version Coupe Electric a donc toutes les chances de plaire, même à six chiffres. Contrairement au Porsche Macan qui devient 100% électrique cette année, le Cayenne Coupe Electric cohabitera avec les versions thermiques et hybrides au-delà de 2030. Porsche veut collecter des données sur les préférences réelles des clients avant de trancher.
Sur le papier, Porsche sort une voiture étonnante. Un SUV qui bat des supercars sur le 0-100, avec un coffre avant, 3,5 tonnes de remorquage et un design qui pique discrètement la silhouette de la 911, c'est déjà beaucoup. Le tout en électrique avec une charge rapide digne de ce nom et une autonomie honorable pour un véhicule de ce poids. La marque confirme qu'elle garde la main sur le haut de gamme électrique, pendant que Mercedes, BMW et Audi cherchent encore leur direction.
Par contre, à 168 000 dollars pour le Turbo, on parle d'une voiture qui s'adresse à une clientèle qui ne va pas se préoccuper du prix du kWh. Et le choix stratégique de garder les versions thermiques au-delà de 2030 trahit aussi un certain pragmatisme : Porsche ne veut pas reproduire l'erreur du Macan 100% EV qui a divisé la clientèle historique. Bref, la marque fait ses petites affaires sans se précipiter. En attendant les livraisons cet été, et le test de Didier bien sûr, car aucun doute que Porsche va nous laisser tester ça, hein Porsche ?
Trois versions du base au Turbo
La gamme se décompose en trois variantes. Le Cayenne Coupe Electric de base démarre à 113 800 dollars, environ 106 000 euros, avec 435 chevaux, une vitesse maxi de 230 km/h et un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Le Cayenne S Coupe Electric passe à 131 200 dollars (122 000 euros) avec 657 chevaux. Au sommet, le Turbo Coupe Electric joue dans la cour des hypercars à 168 000 dollars (156 000 euros) : 1 139 chevaux, 1 106 lb-ft de couple, 261 km/h et ce 0 à 100 en 2,4 secondes qui place la voiture au niveau d'une Tesla Model S Plaid ou d'une Lucid Air Sapphire. Rappelons quand même qu'on parle d'un SUV. La capacité de remorquage annoncée est de 3 500 kg, et on a droit au Sport Chrono et au toit panoramique de série.
Plateforme 800 V, charge rapide et NACS
Côté technique, toutes les versions partagent une plateforme 800 volts, une suspension pneumatique à deux chambres et deux valves, et une direction aux roues arrière. La batterie de 113 kWh peut passer de 10 à 80% en moins de 16 minutes sur une borne de 400 kW. Détail intéressant, Porsche installe un port NACS, le standard Tesla, sur l'aile arrière côté conducteur, et un port J1772 classique côté passager pour la charge AC. Un adaptateur CCS est fourni de série. Les versions S et Turbo ajoutent en fait la suspension Active Ride électro-hydraulique et le Porsche Torque Vectoring Plus. L'autonomie estimée tourne autour de 580 kilomètres, avec un toit 24 mm plus bas que le SUV classique et un Cx de 0,23.
Un pari sur le SUV-coupé électrique
Porsche joue gros. Quand la marque a lancé la version Coupe thermique du Cayenne en 2019, il lui a fallu un an pour capter 20% des ventes Cayenne. Cinq ans plus tard, le Coupe représente 40% des ventes, et jusqu'à 90% sur certains marchés. La version Coupe Electric a donc toutes les chances de plaire, même à six chiffres. Contrairement au Porsche Macan qui devient 100% électrique cette année, le Cayenne Coupe Electric cohabitera avec les versions thermiques et hybrides au-delà de 2030. Porsche veut collecter des données sur les préférences réelles des clients avant de trancher.
On en dit quoi ?
Sur le papier, Porsche sort une voiture étonnante. Un SUV qui bat des supercars sur le 0-100, avec un coffre avant, 3,5 tonnes de remorquage et un design qui pique discrètement la silhouette de la 911, c'est déjà beaucoup. Le tout en électrique avec une charge rapide digne de ce nom et une autonomie honorable pour un véhicule de ce poids. La marque confirme qu'elle garde la main sur le haut de gamme électrique, pendant que Mercedes, BMW et Audi cherchent encore leur direction.
Par contre, à 168 000 dollars pour le Turbo, on parle d'une voiture qui s'adresse à une clientèle qui ne va pas se préoccuper du prix du kWh. Et le choix stratégique de garder les versions thermiques au-delà de 2030 trahit aussi un certain pragmatisme : Porsche ne veut pas reproduire l'erreur du Macan 100% EV qui a divisé la clientèle historique. Bref, la marque fait ses petites affaires sans se précipiter. En attendant les livraisons cet été, et le test de Didier bien sûr, car aucun doute que Porsche va nous laisser tester ça, hein Porsche ?