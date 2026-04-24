Porsche Cayenne Coupé Electric : jusqu'à 1 139 chevaux et 0 à 100 km/h en 2,4 secondes

On en dit quoi ?

Sur le papier, Porsche sort une voiture étonnante. Un SUV qui, avec un coffre avant, 3,5 tonnes de remorquage et un design qui pique discrètement la silhouette de la 911, c'est déjà beaucoup. Le tout en électrique avec une charge rapide digne de ce nom et une autonomie honorable pour un véhicule de ce poids. La marque confirme qu'elle garde la main sur le haut de gamme électrique, pendant que Mercedes, BMW et Audi cherchent encore leur direction.Par contre, à 168 000 dollars pour le Turbo, on parle d'une voiture qui s'adresse à une clientèle qui ne va pas se préoccuper du prix du kWh. Et le choix stratégique de garder les versions thermiques au-delà de 2030 trahit aussi un certain pragmatisme : Porsche ne veut pas reproduire l'erreur du Macan 100% EV qui a divisé la clientèle historique. Bref,. En attendant les livraisons cet été, et le test de Didier bien sûr, car aucun doute que Porsche va nous laisser tester ça, hein Porsche ?