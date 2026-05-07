Kia EV4 GT et AWD : la Coréenne sort l'artillerie qui fait vroom vroom zen

265 ch sur les quatre roues, 560 km en cycle mixte

EV4 GT : 292 ch, sièges suédine, et une boîte virtuelle

56 390 €, et la Tesla Performance en ligne de mire

CarPlay sans fil, chargeur 22 kW et V2X

Ce qu'on en pense

Pourquoi pas ? Après tout, une voiture sportive, électrique et "compacte", qui offre 4 roues motrices, un freinage, des trains roulants optimisées, une flopée de technologie est toujours intéressante dans une gamme. Puis là, on bénéficie des rapports de vitesses simulés de la Ioniq 5N, qui permettent, pour rappel, de bloquer un rapport et d'avoir un repère de la vitesse à laquelle on roule (très pratique sur circuit).

. Soit un total depropulsés par uneL’autonomie annoncée est de. Un score qui est juste correct pour une électrique en 2026 (mais qui était une folie pour une sportive en 1990). Les temps changent comme le dit le philosophe MC Solaar.Plateforme E-GMP oblige,sur borne DC rapide.Mais la plus remarquable, c'est la. Architecture identique, mais 1. Le 0 à 100 n’est pas effectué mais abattu en, et une l’autonomie, logiquement écornée passe àet dotées d’un calibrage spécifique. La version GT est montée dedédiées, offre uneet les fameux étriers vert néon propres à la gamme Grand Tourisme. La même couleur que la Mazda tunée de Paul Walker dans le premier Fast & Furious mais sans rapport aucun.Ce qui intrigue davantage, c'est leCouplée à l'e-ASD qui balance un son moteur synthétique dans l'habitacle, l'EV4 GT verse franchement dans le pastiche thermique pour une voiture qui n'a, par essence (vous l’avez ?), ni boîte ni explosion. Hyundai a osé sur l'Ioniq 5 N (pour notre plus grand bonheur), Kia s'aligne et pour l’avoir essayé, c’est génial (et désactivable).À chacun de juger si l'illusion vaut le détour ou si on aurait préféré que la marque assume la conduite électrique silencieuse et rapide. Mais Fast and Silencious ne sonne pas vraiment pareil.. Mais la Tesla Model 3 Performance encaisse le 0 à 100 en 3,1 secondes pour à peu près le même prix. La GT ne joue pas dans la même catégorie côté chrono. Elle mise sur la finition suédine, le mode de conduite GT immersif, le système audio Harman Kardon de série etpour se distinguer. Ça et l’envie de ne pas avoir la même voiture que tout le monde.Côté techno,. L'i-Pedal 3.0 pousse permet l’utilisation du One Pedal en marche arrière, etCette version GT comporte, de série,Le vrai morceau pour les geeks arrive avec le millésime 2027 : leSachant que plus de 70 % du réseau de recharge AC français est compatible 22 kW, l'option mérite clairement d’être étudiée. Kia se hisse ainsi parmi les premiers généralistes à démocratiser le bidirectionnel, sur les talons de Renault. En gros, ça permet d’alimenter n’importe quoi avec sa voiture, y compris sa maison ou sa caravane.Pour peu que vous puissiez recharger au travail, ça permet de faire quelques économies non négligeables.. Reste à voir si la GT séduira au-delà du fan-club Kia, ou si la Model 3 continuera de rafler la mise sur le critère qui compte le plus dans cette catégorie : le coup de pied aux fesses au démarrage.