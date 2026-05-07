Kia EV4 GT et AWD : la Coréenne sort l'artillerie qui fait vroom vroom zen
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Kia continue de « GTiser » ses voitures électriques. Depuis le 4 mai, vous pouvez commander deux nouvelles versions de sa berline EV4 : une 4 roues motrices de 265 ch à partir de 48 890 €, et une GT haute performance de 292 ch à 56 390 €. Produites à Žilina, en Slovaquie, les deux restent éligibles aux aides françaises (prime CEE et prime coup de pouce comprises), et viennent élargir une gamme GT maison déjà rodée par les EV6 GT et EV9 GT.
La version AWD empile deux moteurs synchrones à aimants permanents de 125 kW à l'avant et 70 kW à l'arrière. Soit un total de 265 ch et 385 Nm propulsés par une batterie de 81,4 kWh.
L’autonomie annoncée est de 560 km WLTP et le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,5 secondes. Un score qui est juste correct pour une électrique en 2026 (mais qui était une folie pour une sportive en 1990). Les temps changent comme le dit le philosophe MC Solaar.
Plateforme E-GMP oblige, on passe de 10 à 80 % en 31 minutes sur borne DC rapide.
Le ticket d’entrée est de 48 890 € en finition Earth et 50 490 € en GT-line.
Mais la plus remarquable, c'est la EV4 GT. Architecture identique, mais 197 ch à l'avant cette fois, pour un total de 292 ch. Le 0 à 100 n’est pas effectué mais abattu en 5,6 secondes, et une l’autonomie, logiquement écornée passe à 505 km WLTP.
Les suspensions sont pilotées électroniquement (ECS) et dotées d’un calibrage spécifique. La version GT est montée de jantes 20 pouces dédiées, offre une direction R-MDPS recalibrée et les fameux étriers vert néon propres à la gamme Grand Tourisme. La même couleur que la Mazda tunée de Paul Walker dans le premier Fast & Furious mais sans rapport aucun.
Ce qui intrigue davantage, c'est le Virtual Gear Shift (VGS), une boîte de vitesses simulée qui fait semblant de monter les rapports. Couplée à l'e-ASD qui balance un son moteur synthétique dans l'habitacle, l'EV4 GT verse franchement dans le pastiche thermique pour une voiture qui n'a, par essence (vous l’avez ?), ni boîte ni explosion. Hyundai a osé sur l'Ioniq 5 N (pour notre plus grand bonheur), Kia s'aligne et pour l’avoir essayé, c’est génial (et désactivable).
À chacun de juger si l'illusion vaut le détour ou si on aurait préféré que la marque assume la conduite électrique silencieuse et rapide. Mais Fast and Silencious ne sonne pas vraiment pareil.
Avec un tarif d'entrée à 56 390 €, l’EV4 GT est, sur le papier, dans la grille du segment. Mais la Tesla Model 3 Performance encaisse le 0 à 100 en 3,1 secondes pour à peu près le même prix. La GT ne joue pas dans la même catégorie côté chrono. Elle mise sur la finition suédine, le mode de conduite GT immersif, le système audio Harman Kardon de série et les 7 ans de garantie maison pour se distinguer. Ça et l’envie de ne pas avoir la même voiture que tout le monde.
Côté techno, le triple écran panoramique embarque Apple CarPlay et Android Auto en sans fil. L'i-Pedal 3.0 pousse permet l’utilisation du One Pedal en marche arrière, et l'HDA 2 niveau 2 offre une conduite autonome de niveau 2 avec volant capacitif.
Cette version GT comporte, de série, une caméra 360°, l’affichage des angles morts, le hayon mains libres, les sièges ventilés et chauffants.
Le vrai morceau pour les geeks arrive avec le millésime 2027 : le Pack Recharge avancée (1 650 €) intègre un chargeur embarqué triphasé 22 kW et la fonction de recharge bidirectionnelle V2X. Sachant que plus de 70 % du réseau de recharge AC français est compatible 22 kW, l'option mérite clairement d’être étudiée. Kia se hisse ainsi parmi les premiers généralistes à démocratiser le bidirectionnel, sur les talons de Renault. En gros, ça permet d’alimenter n’importe quoi avec sa voiture, y compris sa maison ou sa caravane.
Pour peu que vous puissiez recharger au travail, ça permet de faire quelques économies non négligeables.
Les commandes sont ouvertes depuis le 4 mai. Reste à voir si la GT séduira au-delà du fan-club Kia, ou si la Model 3 continuera de rafler la mise sur le critère qui compte le plus dans cette catégorie : le coup de pied aux fesses au démarrage.
Pourquoi pas ? Après tout, une voiture sportive, électrique et "compacte", qui offre 4 roues motrices, un freinage, des trains roulants optimisées, une flopée de technologie est toujours intéressante dans une gamme. Puis là, on bénéficie des rapports de vitesses simulés de la Ioniq 5N, qui permettent, pour rappel, de bloquer un rapport et d'avoir un repère de la vitesse à laquelle on roule (très pratique sur circuit).
265 ch sur les quatre roues, 560 km en cycle mixte
La version AWD empile deux moteurs synchrones à aimants permanents de 125 kW à l'avant et 70 kW à l'arrière. Soit un total de 265 ch et 385 Nm propulsés par une batterie de 81,4 kWh.
L’autonomie annoncée est de 560 km WLTP et le 0 à 100 km/h est réalisé en 6,5 secondes. Un score qui est juste correct pour une électrique en 2026 (mais qui était une folie pour une sportive en 1990). Les temps changent comme le dit le philosophe MC Solaar.
Plateforme E-GMP oblige, on passe de 10 à 80 % en 31 minutes sur borne DC rapide.
Le ticket d’entrée est de 48 890 € en finition Earth et 50 490 € en GT-line.
EV4 GT : 292 ch, sièges suédine, et une boîte virtuelle
Mais la plus remarquable, c'est la EV4 GT. Architecture identique, mais 197 ch à l'avant cette fois, pour un total de 292 ch. Le 0 à 100 n’est pas effectué mais abattu en 5,6 secondes, et une l’autonomie, logiquement écornée passe à 505 km WLTP.
Les suspensions sont pilotées électroniquement (ECS) et dotées d’un calibrage spécifique. La version GT est montée de jantes 20 pouces dédiées, offre une direction R-MDPS recalibrée et les fameux étriers vert néon propres à la gamme Grand Tourisme. La même couleur que la Mazda tunée de Paul Walker dans le premier Fast & Furious mais sans rapport aucun.
Ce qui intrigue davantage, c'est le Virtual Gear Shift (VGS), une boîte de vitesses simulée qui fait semblant de monter les rapports. Couplée à l'e-ASD qui balance un son moteur synthétique dans l'habitacle, l'EV4 GT verse franchement dans le pastiche thermique pour une voiture qui n'a, par essence (vous l’avez ?), ni boîte ni explosion. Hyundai a osé sur l'Ioniq 5 N (pour notre plus grand bonheur), Kia s'aligne et pour l’avoir essayé, c’est génial (et désactivable).
À chacun de juger si l'illusion vaut le détour ou si on aurait préféré que la marque assume la conduite électrique silencieuse et rapide. Mais Fast and Silencious ne sonne pas vraiment pareil.
56 390 €, et la Tesla Performance en ligne de mire
Avec un tarif d'entrée à 56 390 €, l’EV4 GT est, sur le papier, dans la grille du segment. Mais la Tesla Model 3 Performance encaisse le 0 à 100 en 3,1 secondes pour à peu près le même prix. La GT ne joue pas dans la même catégorie côté chrono. Elle mise sur la finition suédine, le mode de conduite GT immersif, le système audio Harman Kardon de série et les 7 ans de garantie maison pour se distinguer. Ça et l’envie de ne pas avoir la même voiture que tout le monde.
CarPlay sans fil, chargeur 22 kW et V2X
Côté techno, le triple écran panoramique embarque Apple CarPlay et Android Auto en sans fil. L'i-Pedal 3.0 pousse permet l’utilisation du One Pedal en marche arrière, et l'HDA 2 niveau 2 offre une conduite autonome de niveau 2 avec volant capacitif.
Cette version GT comporte, de série, une caméra 360°, l’affichage des angles morts, le hayon mains libres, les sièges ventilés et chauffants.
Le vrai morceau pour les geeks arrive avec le millésime 2027 : le Pack Recharge avancée (1 650 €) intègre un chargeur embarqué triphasé 22 kW et la fonction de recharge bidirectionnelle V2X. Sachant que plus de 70 % du réseau de recharge AC français est compatible 22 kW, l'option mérite clairement d’être étudiée. Kia se hisse ainsi parmi les premiers généralistes à démocratiser le bidirectionnel, sur les talons de Renault. En gros, ça permet d’alimenter n’importe quoi avec sa voiture, y compris sa maison ou sa caravane.
Pour peu que vous puissiez recharger au travail, ça permet de faire quelques économies non négligeables.
Les commandes sont ouvertes depuis le 4 mai. Reste à voir si la GT séduira au-delà du fan-club Kia, ou si la Model 3 continuera de rafler la mise sur le critère qui compte le plus dans cette catégorie : le coup de pied aux fesses au démarrage.
Ce qu'on en pense
Pourquoi pas ? Après tout, une voiture sportive, électrique et "compacte", qui offre 4 roues motrices, un freinage, des trains roulants optimisées, une flopée de technologie est toujours intéressante dans une gamme. Puis là, on bénéficie des rapports de vitesses simulés de la Ioniq 5N, qui permettent, pour rappel, de bloquer un rapport et d'avoir un repère de la vitesse à laquelle on roule (très pratique sur circuit).