La Ferrari Luce de Jony Ive a été présentée au pape Léon XIV

On en dit quoi ?



Honnêtement ? L'opération est bien ficelée, mais ça reste une opération marketing. Présenter une voiture à 550 000 euros au chef de l'Église catholique, dont le message porte beaucoup sur la sobriété et l'attention aux plus pauvres, il y a un petit décalage quand même non ? Cela dit, Ferrari joue habilement : associer son premier modèle électrique à une figure morale qui parle d'éthique tech permet de désamorcer une partie des critiques internes, celles des fans nostalgiques du V12 qui voient ce virage comme une trahison.