Le Pape se penche sur l'IA

On en dit quoi ?



C'est rigolo quand même de voir une institution vieille de deux mille ans se positionner aussi tôt sur un sujet aussi actuel et en mouvement . Là où certains États rament encore pour produire un cadre cohérent, le Vatican monte une commission permanente et boucle une encyclique en quelques mois. On peut glousser devant l'image, mais il y a une vraie cohérence derrière : Léon XIII avait théorisé les droits des ouvriers à une époque où personne ne le faisait, et son successeur tente le même coup pour les travailleurs menacés par les IA.