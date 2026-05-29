Lamborghini assume d'avoir tué sa voiture électrique, et regarde Ferrari ramer

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas sentir une petite pointe de satisfaction du côté de Lamborghini. Le timing est presque trop beau : Ferrari se prend une volée de bois vert, et le voisin explique tranquillement qu'il avait eu raison de ne pas y aller. Sur le fond, Winkelmann marque un point. Vendre une électrique à plus d'un demi-million d'euros à des gens qui achètent justement du bruit et des sensations, c'est un pari compliqué. Mais je prédits quand même que cette Luce va faire un carton. On prend les paris ?