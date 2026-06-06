Code promo Atlante : 5€ offerts sur votre première charge !
Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan
En quelques années, le réseau de recharge Atlante a déployé plus de 4 000 points de charge, répartis entre la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Suisse.
On reconnaît les bordes de l'opérateur par ses couleurs vert et bleu, Atlante utilise en effet des énergies 100% renouvelables pour fournir ses stations en électricité.
En France, avec l’abonnement Atlante Go à 9,99€ par mois, vous pouvez payer votre électricité à 0,29€/kWh.
En matière de recharge rapide, c’est difficile de faire mieux aujourd’hui. Quoique, là où ça devient vraiment intéressant, c’est avec leur système
Concrètement, vous rechargez pour 5€, vous récupérez 500
Vous n’avez même pas besoin d’être abonné à Atlante Go pour en profiter. Un simple compte sur l’application suffit pour commencer à cumuler.
Du coup, entre le prix au kWh déjà compétitif, sur lequel on rajoute le ChargeBack… voilà qui devient clairement l’un des réseaux de recharge rapide les moins chers en France.
Le code
MAC4EVER5vous donne 5€ de crédit directement sur l’app myAtlante.
On reconnaît les bordes de l'opérateur par ses couleurs vert et bleu, Atlante utilise en effet des énergies 100% renouvelables pour fournir ses stations en électricité.
0,29€/kWh
En France, avec l’abonnement Atlante Go à 9,99€ par mois, vous pouvez payer votre électricité à 0,29€/kWh.
En matière de recharge rapide, c’est difficile de faire mieux aujourd’hui. Quoique, là où ça devient vraiment intéressant, c’est avec leur système
ChargeBack:
Le principe est simple : 1€ dépensé = 1€ récupéré pour la prochaine recharge. En clair… un plein acheté = un plein offert.
Concrètement, vous rechargez pour 5€, vous récupérez 500
Green Gemsdans l’app myAtlante… que vous pouvez reconvertir en 5€ de crédit pour la prochaine fois.
Vous n’avez même pas besoin d’être abonné à Atlante Go pour en profiter. Un simple compte sur l’application suffit pour commencer à cumuler.
Du coup, entre le prix au kWh déjà compétitif, sur lequel on rajoute le ChargeBack… voilà qui devient clairement l’un des réseaux de recharge rapide les moins chers en France.
Et si vous voulez tester, on vous a négocié un petit bonus : le code
MAC4EVER5vous donne 5€ de crédit directement sur l’app myAtlante. Ça se refuse pas pour une première recharge 😉