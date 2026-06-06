Actualité
Auto

Code promo Atlante : 5€ offerts sur votre première charge !

Par Didier Pulicani - Publié le - Bon Plan

2 commentaires
En quelques années, le réseau de recharge Atlante a déployé plus de 4 000 points de charge, répartis entre la France, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Suisse.

Code promo Atlante : 5€ offerts sur votre première charge !


Le code MAC4EVER5 vous donne 5€ de crédit directement sur l’app myAtlante.


Code promo Atlante : 5€ offerts sur votre première charge !


On reconnaît les bordes de l'opérateur par ses couleurs vert et bleu, Atlante utilise en effet des énergies 100% renouvelables pour fournir ses stations en électricité.

0,29€/kWh



En France, avec l’abonnement Atlante Go à 9,99€ par mois, vous pouvez payer votre électricité à 0,29€/kWh. 

Code promo Atlante : 5€ offerts sur votre première charge !


En matière de recharge rapide, c’est difficile de faire mieux aujourd’hui. Quoique, là où ça devient vraiment intéressant, c’est avec leur système ChargeBack :

Le principe est simple : 1€ dépensé = 1€ récupéré pour la prochaine recharge. En clair… un plein acheté = un plein offert.



Concrètement, vous rechargez pour 5€, vous récupérez 500 Green Gems dans l’app myAtlante… que vous pouvez reconvertir en 5€ de crédit pour la prochaine fois.

myAtlante

myAtlante

Atlante Srl

Télécharger


Vous n’avez même pas besoin d’être abonné à Atlante Go pour en profiter.  Un simple compte sur l’application suffit pour commencer à cumuler.

Code promo Atlante : 5€ offerts sur votre première charge !


Du coup, entre le prix au kWh déjà compétitif, sur lequel on rajoute le ChargeBack…  voilà qui devient clairement l’un des réseaux de recharge rapide les moins chers en France.

Et si vous voulez tester, on vous a négocié un petit bonus :  le code MAC4EVER5 vous donne 5€ de crédit directement sur l’app myAtlante. Ça se refuse pas pour une première recharge 😉