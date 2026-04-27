Allego veut vous recharger pendant que vous mangez votre Whopper
Par Vincent Lautier - Publié le
Allego et Burger King ont annoncé un déploiement national de stations de recharge ultra-rapide directement sur les parkings des restaurants. Avec 60 stations déjà installées et 210 prévues d'ici 2028, les deux entreprises veulent rendre la recharge en zone urbaine accessible. Tarif d'appel à 0,30 €/kWh pour les membres du programme de fidélité Kingdom.
L'idée du partenariat est simple : profiter du temps de votre repas pour recharger votre voiture électrique. Les chiffres mis en avant par Allego justifient cette idée, qui n'est pas vraiment nouvelle : plus d'un conducteur de VE sur deux refuse de faire plus de 10 minutes de détour pour recharger, selon une étude Gilbarco-Veeder-Root de 2025. Et en 2026, Burger King indique que plus de 15% de ses clients viennent en restaurant en voiture électrique. Aujourd'hui, 60 stations ultra-rapides sont déjà opérationnelles sur les parkings, et près de 210 supplémentaires sont prévues d'ici 2028. Pour Allego, le programme va aussi gonfler son maillage en France : la marque compte déjà plus de 350 stations ultra-rapides dans le pays, et passera à près de 600 en 2027.
Côté prix, c'est là que ça devient intéressant. Allego pratique 0,45 €/kWh en standard sur ses bornes ultra-rapides, ce qui est déjà correct pour de la haute puissance. Mais le programme de fidélité Kingdom de Burger King donne accès à une
Pour vous donner un ordre d'idée concret, Allego et Burger King ont mis en avant un calcul sur un aller-retour Paris-Marseille de 1 550 km. Avec une voiture électrique qui consommerait 18 kWh/100 km, il faut 279 kWh sur le trajet. À 0,30 €/kWh en Happy Hours, on est à environ 84 euros. À côté, un diesel consommant 5 L/100 km avale 77,5 litres à 2,32 €/L (le tarif moyen actuel en France), soit 180 euros. L'économie est donc de 95 euros, soit près de deux fois moins cher.
Ce partenariat est plutôt une bonne nouvelle. Allego était déjà bien placé en France avec ses 350 stations ultra-rapides, mais l'arrivée massive sur les parkings Burger King peut clairement améliorer encore les choses. Le maillage urbain et péri-urbain est toujours un vrai souci pour les conducteurs de VE qui n'ont pas de borne à domicile, et coller des stations sur des lieux fréquentés où on s'arrête déjà 30 minutes, c'est du bon sens. Le tarif Happy Hours à 0,30 €/kWh est lui franchement compétitif,.
Dommage que le tarif Happy Hours n'est valable que de 14h30 à 18h30, donc en dehors de ces créneaux, on est à 0,45 €/kWh, ce qui reste correct mais moins intéressant quand même. Et puis il faut être membre du programme Kingdom pour en profiter. L'opération est gagnante-gagnante : Allego densifie son réseau, Burger King gagne une clientèle VE captive, et le client électrique mange un Whopper en chargeant.
60 stations déjà actives, 210 de plus d'ici 2028
L'idée du partenariat est simple : profiter du temps de votre repas pour recharger votre voiture électrique. Les chiffres mis en avant par Allego justifient cette idée, qui n'est pas vraiment nouvelle : plus d'un conducteur de VE sur deux refuse de faire plus de 10 minutes de détour pour recharger, selon une étude Gilbarco-Veeder-Root de 2025. Et en 2026, Burger King indique que plus de 15% de ses clients viennent en restaurant en voiture électrique. Aujourd'hui, 60 stations ultra-rapides sont déjà opérationnelles sur les parkings, et près de 210 supplémentaires sont prévues d'ici 2028. Pour Allego, le programme va aussi gonfler son maillage en France : la marque compte déjà plus de 350 stations ultra-rapides dans le pays, et passera à près de 600 en 2027.
Une grille tarifaire parmi les plus agressives du marché
Côté prix, c'est là que ça devient intéressant. Allego pratique 0,45 €/kWh en standard sur ses bornes ultra-rapides, ce qui est déjà correct pour de la haute puissance. Mais le programme de fidélité Kingdom de Burger King donne accès à une
Happy Hourtous les jours de 14h30 à 18h30, où le tarif descend à 0,30 €/kWh. Allego se positionne donc en bas de tableau niveau prix.
Un Paris-Marseille pour 84 euros au lieu de 180
Pour vous donner un ordre d'idée concret, Allego et Burger King ont mis en avant un calcul sur un aller-retour Paris-Marseille de 1 550 km. Avec une voiture électrique qui consommerait 18 kWh/100 km, il faut 279 kWh sur le trajet. À 0,30 €/kWh en Happy Hours, on est à environ 84 euros. À côté, un diesel consommant 5 L/100 km avale 77,5 litres à 2,32 €/L (le tarif moyen actuel en France), soit 180 euros. L'économie est donc de 95 euros, soit près de deux fois moins cher.
On en dit quoi ?
Ce partenariat est plutôt une bonne nouvelle. Allego était déjà bien placé en France avec ses 350 stations ultra-rapides, mais l'arrivée massive sur les parkings Burger King peut clairement améliorer encore les choses. Le maillage urbain et péri-urbain est toujours un vrai souci pour les conducteurs de VE qui n'ont pas de borne à domicile, et coller des stations sur des lieux fréquentés où on s'arrête déjà 30 minutes, c'est du bon sens. Le tarif Happy Hours à 0,30 €/kWh est lui franchement compétitif,.
Dommage que le tarif Happy Hours n'est valable que de 14h30 à 18h30, donc en dehors de ces créneaux, on est à 0,45 €/kWh, ce qui reste correct mais moins intéressant quand même. Et puis il faut être membre du programme Kingdom pour en profiter. L'opération est gagnante-gagnante : Allego densifie son réseau, Burger King gagne une clientèle VE captive, et le client électrique mange un Whopper en chargeant.