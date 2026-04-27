Allego veut vous recharger pendant que vous mangez votre Whopper

On en dit quoi ?



Ce partenariat est plutôt une bonne nouvelle. Allego était déjà bien placé en France avec ses 350 stations ultra-rapides, mais l'arrivée massive sur les parkings Burger King peut clairement améliorer encore les choses. Le maillage urbain et péri-urbain est toujours un vrai souci pour les conducteurs de VE qui n'ont pas de borne à domicile, et coller des stations sur des lieux fréquentés où on s'arrête déjà 30 minutes, c'est du bon sens. Le tarif Happy Hours à 0,30 €/kWh est lui franchement compétitif,.



Dommage que le tarif Happy Hours n'est valable que de 14h30 à 18h30, donc en dehors de ces créneaux, on est à 0,45 €/kWh, ce qui reste correct mais moins intéressant quand même. Et puis il faut être membre du programme Kingdom pour en profiter. L'opération est gagnante-gagnante : Allego densifie son réseau, Burger King gagne une clientèle VE captive, et le client électrique mange un Whopper en chargeant.