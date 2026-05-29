Batteries françaises : Renault s'éloigne de Verkor, et la gigafactory de Dunkerque est menacée

On en dit quoi ?



Le récit était presque trop beau : le lithium d'une mine de l'Allier, des cellules assemblées au courant nucléaire, une voiture montée à Douai, le tricolore du début à la fin. Sauf qu'une usine de batteries ne vit pas de symboles, elle vit de commandes. Et quand le seul gros client explique poliment que vos cellules coûtent 40 % trop cher, le beau montage commence à grincer. L'État va devoir choisir : forcer la main à Renault, déjà fragile, ou sortir le chéquier pour combler l'écart de prix (qui est important). Les deux options coûtent cher, et l'absence remarquée de Macron à l'inauguration en disait peut-être déjà long. À votre avis, combien de temps avant qu'on entende parler de "quoi qu'il en coûte" pour Dunkerque ?