Une Renault Zoé explose en pleine recharge dans le centre-ville de Périgueux

Et ça fait boom boom boom

Électrique ou thermique : quels sont les véhicules les plus chauds de ta région ?

Ce qu'on en pense

Dans son livre Au Coeur de la Machine , David Twohig qui était en charge du projet ZOE chez Renault explique que la conception a pourtant placé le degré de sécurité à un niveau prenant en compte des situations qui ne pourraient, pour ainsi dire, jamais arriver. Reste que tout est possible et comme le précise l'auteur : c'est une tension de 400V qui parcourt la voiture, soit deux fois celle que l'on trouve dans les prises domestiques.











Le témoignage visuel de notre fait divers n'indique pas le début de l'incendie. De toutes façons, une enquête est en cours et il n'y a eu ni blessé, ni décès. Dans son livre, David Twohig qui était en charge du projet ZOE chez Renault explique que la conception a pourtant placé le degré de sécurité à un niveau prenant en compte des situations qui ne pourraient, pour ainsi dire, jamais arriver. Reste que tout est possible et comme le précise l'auteur : c'est une tension de 400V qui parcourt la voiture, soit deux fois celle que l'on trouve dans les prises domestiques.Le témoignage visuel de notre fait divers n'indique pas le début de l'incendie. De toutes façons, une enquête est en cours et il n'y a eu ni blessé, ni décès.

Le scénario a de quoi marquer les esprits. Alerté par la fumée qui s'échappait de l'habitacle, un jeune passant a eu le réflexe de débrancher la prise. Manque de chance, c'est à l'arrivée des pompiers que la citadine a explosé : la déflagration a soufflé les vitres de l'intérieur et déformé les portières.Bonne nouvelle malgré tout, les dégâts sont restés très limités. L'autre voiture électrique branchée juste devant et les vitrines des commerces voisins n'ont pas été touchées. Dix sapeurs-pompiers de la caserne de Périgueux ont été mobilisés, et la circulation a été coupée sur la place le temps d'évacuer le véhicule.Une femme habitant l'immeuble face au véhicule a diffusé la scène sur X.Reste à comprendre l'origine du sinistre : une enquête est en cours. Si les incendies de véhicules électriques restent statistiquement plus rares que ceux des thermiques, ce type d'événement (spectaculaire et en plein centre urbain) rappelle que la batterie lithium-ion ne pardonne pas grand-chose une fois l'emballement thermique lancé.Forcément, un VE qui prend feu et c'est toute une horde d'anti voitures électriques qui monte au créneau. Les VE seraient plus sujets aux incendies. Là où les défenseurs des voitures à électrons hurlent le contraire.En creusant les statistiques, les choses ne sont pas si simples. En terme de ratio pour 1000 véhicules, une source polonaise prenant en compte les statistiques réalisées par les pompiers donne exactement le même nombre de 0,23 incendie. Mais il faut garder en tête la différence d'âge moyen du parc électrique par rapport à celui du thermique.