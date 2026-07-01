Electra lance sa carte de charge "tout opérateur" : un code promo pour l'avoir gratuite !
Article sponsorisé - Publié le
Le français Electra lance aujourd'hui sa toute nouvelle carte de charge compatible avec une grande partie des opérateurs de charge en Europe.
Ce petit badge RFID peut donc être utilisé quelque soit la borne, Electra devant alors officiellement eMSP. Mais quid des tarifs ? C'est ça la bonne surprise !
Nous l'avons reçu il y a quelques jours seulement, ce petit badge aux couleurs d'Electra fonctionne effectivement sur toutes les bornes que nous avons pu essayer, que ce soit chez (Ionity, Fastned, Atlante, ou encore PowerDot, soit 800 000 bornes dans toute l'Europe.
Pour savoir si l'opérateur est bien géré, il suffit de lancer l'app Electra et de s'assurer que le point de charge est bien référencé. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la carte !
D'ailleurs, l'app devient un co-pilote intelligent : elle ne se contente plus de localiser une borne, elle vous permet même de préparer de trajet et de planifier votre itinéraire ! Elle choisit les meilleures stations, analysant en temps réel la puissance disponible, la fiabilité, la localisation et le prix.
Si la borne Electra est occupée, elle suggère immédiatement une alternative partenaire disponible à proximité. Même expérience, une facturation unifiée, quel que soit le réseau.
Le prix des différents opérateur est mentionné explicitement dans l'application Electra.
Contrairement à de nombreux eMSP, le tarif est ici indiqué dès le début de la charge pour éviter les surprises. Ce dernier peut varier suivant les opérateurs et les lieux de charge, il faut donc bien vérifier les prix directement sur le programme.
La carte est gratuite pour les abonnés Electra+ Smart et Essential.
En France, c'est sans doute l'un des meilleurs abonnements, d'autant que les bornes sont rapides, la disponibilité excellente, et surtout, les tarifs parmi les plus bas du marché.
-50% sur ta première charge avec le code
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
Bon plan : vous pouvez obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code
MAC4EVERPLUS, les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !
Ce petit badge RFID peut donc être utilisé quelque soit la borne, Electra devant alors officiellement eMSP. Mais quid des tarifs ? C'est ça la bonne surprise !
La carte de charge Electra
Nous l'avons reçu il y a quelques jours seulement, ce petit badge aux couleurs d'Electra fonctionne effectivement sur toutes les bornes que nous avons pu essayer, que ce soit chez (Ionity, Fastned, Atlante, ou encore PowerDot, soit 800 000 bornes dans toute l'Europe.
Pour savoir si l'opérateur est bien géré, il suffit de lancer l'app Electra et de s'assurer que le point de charge est bien référencé. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la carte !
D'ailleurs, l'app devient un co-pilote intelligent : elle ne se contente plus de localiser une borne, elle vous permet même de préparer de trajet et de planifier votre itinéraire ! Elle choisit les meilleures stations, analysant en temps réel la puissance disponible, la fiabilité, la localisation et le prix.
Si la borne Electra est occupée, elle suggère immédiatement une alternative partenaire disponible à proximité. Même expérience, une facturation unifiée, quel que soit le réseau.
Quel tarif pour les charges ?
Le prix des différents opérateur est mentionné explicitement dans l'application Electra.
Contrairement à de nombreux eMSP, le tarif est ici indiqué dès le début de la charge pour éviter les surprises. Ce dernier peut varier suivant les opérateurs et les lieux de charge, il faut donc bien vérifier les prix directement sur le programme.
Combien coûte la charge Electra ?
La carte est gratuite pour les abonnés Electra+ Smart et Essential.
L'abonnement Electra+ Smart réduit le coût de sa recharge en moyenne 0.29€/kWh :
• Heures creuses : 0.19€/kWh
• Heures pleines : 0.41€/kWh
• Heures creuses : 0.19€/kWh
• Heures pleines : 0.41€/kWh
En France, c'est sans doute l'un des meilleurs abonnements, d'autant que les bornes sont rapides, la disponibilité excellente, et surtout, les tarifs parmi les plus bas du marché.
Bon plan : vous pouvez obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code
MAC4EVERPLUS, les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !
A retenir :
-50% sur ta première charge avec le code
MAC4EVER
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
MAC4EVERPLUS