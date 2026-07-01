Electra lance sa carte de charge "tout opérateur" : un code promo pour l'avoir gratuite !

obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code MAC4EVERPLUS , les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !



Electra - Bornes de recharge Electra Sas Télécharger Bon plan : vous pouvezen prenant un abonnement Electra+ ! Avec

La carte de charge Electra

Quel tarif pour les charges ?

Combien coûte la charge Electra ?

L'abonnement Electra+ Smart réduit le coût de sa recharge en moyenne 0.29€/kWh :



• Heures creuses : 0.19€/kWh

• Heures pleines : 0.41€/kWh

obtenir la carte de charge Electra gratuitement en prenant un abonnement Electra+ ! Avec le code MAC4EVERPLUS , les deux premiers mois sont gratuits ! Profitez-en cet été !



Electra - Bornes de recharge Electra Sas Télécharger Bon plan : vous pouvezen prenant un abonnement Electra+ ! Avec

A retenir :

-50% sur ta première charge avec le code MAC4EVER

- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

, Electra devant alors officiellement eMSP. Mais quid des tarifs ? C'est ça la bonne surprise !Pour savoir si l'opérateur est bien géré, il suffit de. Si c'est le cas, vous pouvez utiliser la carte !D'ailleurs, l'app devient un co-pilote intelligent :Si la borne Electra est occupée, elle suggère immédiatement une alternative partenaire disponible à proximité.Contrairement à de nombreux eMSP,. Ce dernier peut varier suivant les opérateurs et les lieux de charge, il faut donc bien vérifier les prix directement sur le programme.En France, c'est sans doute, et surtout, les tarifs parmi les plus bas du marché.