La Suisse veut obliger les propriétaires à installer des bornes de charge pour voiture électrique

Obliger les propriétaires à installer des bornes de charge

la fourniture d'électricité à l'emplacement de stationnement concerné, un système de répartition de la consommation d'électricité et, si nécessaire, une gestion de la charge

raisonnable

On en dit quoi ?



Avec une électricité essentiellement verte et un niveau de vie élevé, la Suisse devrait être l'un des précurseurs européens en matière de mobilité électrique. En pratique, le pays suit tout juste les chiffres de vente européens, et semble même à la traîne en matière d'équipement public. Entre lobby des pétroliers et des régies immobilières, seul le politique pouvait remédier à cette situation. Espérons que ce projet aboutisse rapidement, car la Suisse importe aujourd'hui 100% de son pétrole et les automobilistes se retrouvent tributaires des aléas géopolitiques en matière d'approvisionnement.

Dès lors,au regard du gain apporté par le passage à l'électrique. Certains propriétaires pouvaient même s'opposer à l'équipement en question, alors même qu'il aurait valorisé son bien, sans aucune contrepartie en matière de loyer.Le parlement suisse a soumis à consultationdes places en questions, pour pouvoir installer une borne, à certaines conditions.Le propriétaire devrait ainsi prendre en charge, un terme suffisamment vague pour générer des recours et bloquer encore le développement des bornes. Les sommes peuvent en effet atteindre plusieurs milliers de francs par emplacement, et il y a de grandes chances que les grandes régies immobilières envisagent de faire opposition à la moindre occasion. Il serait sans doute, ceci avec le minimiser les coûts collectifs.