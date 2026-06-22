La Suisse veut obliger les propriétaires à installer des bornes de charge pour voiture électrique
Par Didier Pulicani - Publié le
Lorsque j'ai acheté ma première voiture électrique à Lausanne, je n'avais aucune solution de charge à domicile et pour cause : la majorité des habitants en Suisse sont de simples locataires et beaucoup habitent en immeuble, dont les parkings ne sont que trop rarement équipés en bornes ou même simplement raccordés à un réseau électrique.
Dès lors, investir jusqu'à 3000 à 5000CHF pour installer une borne sur une place de parking louée paraissait démesuré au regard du gain apporté par le passage à l'électrique. Certains propriétaires pouvaient même s'opposer à l'équipement en question, alors même qu'il aurait valorisé son bien, sans aucune contrepartie en matière de loyer.
Cet état de fait bride largement le développement des VE dans le pays, et le Conseil Fédéral souhaite désormais prendre les choses en main en obligeant les propriétaires à installer des bornes sur demande des locataires.
Le parlement suisse a soumis à consultation un projet de modification de la loi sur l’énergie qui permettrait donc aux locataires de faire le demande d'équipements des places en questions, pour pouvoir installer une borne, à certaines conditions.
Le propriétaire devrait ainsi prendre en charge
Seule ombre au tableau, l'infrastructure mise en place devra être
Avec une électricité essentiellement verte et un niveau de vie élevé, la Suisse devrait être l'un des précurseurs européens en matière de mobilité électrique. En pratique, le pays suit tout juste les chiffres de vente européens, et semble même à la traîne en matière d'équipement public. Entre lobby des pétroliers et des régies immobilières, seul le politique pouvait remédier à cette situation. Espérons que ce projet aboutisse rapidement, car la Suisse importe aujourd'hui 100% de son pétrole et les automobilistes se retrouvent tributaires des aléas géopolitiques en matière d'approvisionnement.
Dès lors, investir jusqu'à 3000 à 5000CHF pour installer une borne sur une place de parking louée paraissait démesuré au regard du gain apporté par le passage à l'électrique. Certains propriétaires pouvaient même s'opposer à l'équipement en question, alors même qu'il aurait valorisé son bien, sans aucune contrepartie en matière de loyer.
Obliger les propriétaires à installer des bornes de charge
Cet état de fait bride largement le développement des VE dans le pays, et le Conseil Fédéral souhaite désormais prendre les choses en main en obligeant les propriétaires à installer des bornes sur demande des locataires.
Le parlement suisse a soumis à consultation un projet de modification de la loi sur l’énergie qui permettrait donc aux locataires de faire le demande d'équipements des places en questions, pour pouvoir installer une borne, à certaines conditions.
Le propriétaire devrait ainsi prendre en charge
la fourniture d'électricité à l'emplacement de stationnement concerné, un système de répartition de la consommation d'électricité et, si nécessaire, une gestion de la charge.
Seule ombre au tableau, l'infrastructure mise en place devra être
raisonnable, un terme suffisamment vague pour générer des recours et bloquer encore le développement des bornes. Les sommes peuvent en effet atteindre plusieurs milliers de francs par emplacement, et il y a de grandes chances que les grandes régies immobilières envisagent de faire opposition à la moindre occasion. Il serait sans doute souhaitable que les parkings soient équipés de façon massive et non sur demande individuelle, ceci avec le minimiser les coûts collectifs.
On en dit quoi ?
Avec une électricité essentiellement verte et un niveau de vie élevé, la Suisse devrait être l'un des précurseurs européens en matière de mobilité électrique. En pratique, le pays suit tout juste les chiffres de vente européens, et semble même à la traîne en matière d'équipement public. Entre lobby des pétroliers et des régies immobilières, seul le politique pouvait remédier à cette situation. Espérons que ce projet aboutisse rapidement, car la Suisse importe aujourd'hui 100% de son pétrole et les automobilistes se retrouvent tributaires des aléas géopolitiques en matière d'approvisionnement.