L'ID. Buzz devient un van de camping avec le pack Good-Night
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen lance le pack Good-Night, un kit qui transforme l'ID. Buzz électrique en van de camping pour 2 600 euros. Un lit, des rideaux occultants et de quoi tenir la climatisation près de 48 heures sans démarrer le moteur. Déjà vendu en Allemagne et en Belgique, il pourrait débarquer en France dans une série spéciale d'ici la fin de l'année.
Volkswagen vient de présenter le Good-Night, un pack d'accessoires qui transforme l'ID. Buzz électrique en couchage pour deux sans toucher à la carrosserie ni visser le moindre meuble. Vous retrouvez à l'intérieur un sommier pliable surmonté d'un matelas taillé sur mesure de deux mètres de long sur 1,20 mètre de large, des rideaux occultants pour toutes les vitres, des grilles d'aération à clipser sur les fenêtres avant, et pour la vie dehors une table pliante avec ses deux chaises. Tout se démonte et se range dans le coffre. Le van reste donc utilisable au quotidien, et le pack s'adapte à toutes les configurations, que vous rouliez en empattement court ou long.
C'est là que l'électrique fait toute la différence. Grâce à un mode baptisé Overnight, arrivé avec la dernière mise à jour logicielle, l'ID. Buzz peut maintenir la climatisation ou le chauffage de l'habitacle pendant près de 48 heures en puisant dans sa batterie de 79 ou 86 kWh selon les versions, là où un van thermique vous imposerait soit le froid, soit le bruit d'un moteur qui tourne la nuit.
La fonction V2L complète le tableau, puisqu'elle transforme la voiture en station d'énergie capable de délivrer du 230 volts jusqu'à 2 000 watts, de quoi faire tourner une plaque de cuisson ou recharger tout un campement. Le compromis se considère. Il faudra quand même surveiller ce que ces nuits sous clim grignotent sur les 460 kilomètres d'autonomie annoncés.
Le prix a de quoi faire réfléchir, avec 2 600 euros outre-Rhin, soit une rallonge très raisonnable sur un ID. Buzz qui démarre déjà autour de 50 400 euros en France et grimpe à 69 515 euros en version GTX. Le pack est commandable en Allemagne et en Belgique, et Volkswagen évoque son intégration dans une future série spéciale française d'ici la fin de l'année. Le timing n'a rien d'innocent. La vraie ID. Buzz California, celle avec cuisine et meubles intégrés, est sans cesse repoussée à cause d'un poids difficile à concilier avec une autonomie correcte...
Honnêtement ? C'est une réponse pragmatique à un public qui n'a pas envie d'attendre une California toujours hypothétique. Pour 2 600 euros, on récupère l'essentiel du camping sauvage sans alourdir le van ni renoncer à s'en servir au quotidien, et le mode Overnight règle élégamment le vieux problème des nuits sans clim. Reste l'autonomie, qui transformera vite chaque escapade en planification autour des bornes.
Un kit qui tient dans le coffre
Volkswagen vient de présenter le Good-Night, un pack d'accessoires qui transforme l'ID. Buzz électrique en couchage pour deux sans toucher à la carrosserie ni visser le moindre meuble. Vous retrouvez à l'intérieur un sommier pliable surmonté d'un matelas taillé sur mesure de deux mètres de long sur 1,20 mètre de large, des rideaux occultants pour toutes les vitres, des grilles d'aération à clipser sur les fenêtres avant, et pour la vie dehors une table pliante avec ses deux chaises. Tout se démonte et se range dans le coffre. Le van reste donc utilisable au quotidien, et le pack s'adapte à toutes les configurations, que vous rouliez en empattement court ou long.
Près de 48 heures de climatisation sans démarrer
C'est là que l'électrique fait toute la différence. Grâce à un mode baptisé Overnight, arrivé avec la dernière mise à jour logicielle, l'ID. Buzz peut maintenir la climatisation ou le chauffage de l'habitacle pendant près de 48 heures en puisant dans sa batterie de 79 ou 86 kWh selon les versions, là où un van thermique vous imposerait soit le froid, soit le bruit d'un moteur qui tourne la nuit.
La fonction V2L complète le tableau, puisqu'elle transforme la voiture en station d'énergie capable de délivrer du 230 volts jusqu'à 2 000 watts, de quoi faire tourner une plaque de cuisson ou recharger tout un campement. Le compromis se considère. Il faudra quand même surveiller ce que ces nuits sous clim grignotent sur les 460 kilomètres d'autonomie annoncés.
Une réponse à la California qui se fait attendre
Le prix a de quoi faire réfléchir, avec 2 600 euros outre-Rhin, soit une rallonge très raisonnable sur un ID. Buzz qui démarre déjà autour de 50 400 euros en France et grimpe à 69 515 euros en version GTX. Le pack est commandable en Allemagne et en Belgique, et Volkswagen évoque son intégration dans une future série spéciale française d'ici la fin de l'année. Le timing n'a rien d'innocent. La vraie ID. Buzz California, celle avec cuisine et meubles intégrés, est sans cesse repoussée à cause d'un poids difficile à concilier avec une autonomie correcte...
On en dit quoi ?
Honnêtement ? C'est une réponse pragmatique à un public qui n'a pas envie d'attendre une California toujours hypothétique. Pour 2 600 euros, on récupère l'essentiel du camping sauvage sans alourdir le van ni renoncer à s'en servir au quotidien, et le mode Overnight règle élégamment le vieux problème des nuits sans clim. Reste l'autonomie, qui transformera vite chaque escapade en planification autour des bornes.