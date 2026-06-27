L'ID. Buzz devient un van de camping avec le pack Good-Night

On en dit quoi ?



Honnêtement ? C'est une réponse pragmatique à un public qui n'a pas envie d'attendre une California toujours hypothétique. Pour 2 600 euros, on récupère l'essentiel du camping sauvage sans alourdir le van ni renoncer à s'en servir au quotidien, et le mode Overnight règle élégamment le vieux problème des nuits sans clim. Reste l'autonomie, qui transformera vite chaque escapade en planification autour des bornes.