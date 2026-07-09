Volkswagen embauche des moutons pour entretenir sa ferme solaire
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen a trouvé une main-d'œuvre inattendue pour entretenir la ferme solaire qui alimente son usine polonaise de véhicules utilitaires. Une centaine de moutons broutent désormais l'herbe sous les 31 000 panneaux du site, à la place des tondeuses. Et l'expérience sert en même temps de terrain d'étude scientifique sur l'agrivoltaïsme.
Tout ceci se passe près de Poznań, sur le site de Września, où le constructeur a installé l'une des plus grosses fermes solaires d'entreprise d'Europe. Ses 31 000 panneaux s'étalent sur une vingtaine d'hectares, l'équivalent d'une quarantaine de terrains de football, pour une puissance de 18,3 mégawatts montée et gérée par la société berlinoise Quanta Energy. Les beaux jours, l'installation couvre à elle seule la totalité des besoins électriques de l'usine, et sur l'année entière elle en fournit environ un quart. Restait un détail bien terre à terre, l'herbe qui pousse entre et sous les panneaux, et qu'il faut bien tondre. Plutôt que de sortir les tracteurs tondeuses, Volkswagen a donc fait appel à une centaine de moutons, installés sur place jusqu'à l'automne sous la surveillance d'éleveurs aguerris.
Derrière l'image sympathique se cache une vraie démarche, celle de l'agrivoltaïsme, qui consiste à produire de l'électricité et à cultiver ou élever sur un même terrain, au lieu de choisir entre les deux. L'université des sciences de la vie de Poznań profite du troupeau pour mener une étude en règle, en observant comment le pâturage sous les panneaux influe sur le bien-être des bêtes, leur comportement, la biodiversité, la qualité du sol et même le microclimat du site. C'est ce volet recherche qui fait dire à Volkswagen qu'il s'agit d'un des projets agrivoltaïques industriels les plus poussés du continent. Marzena Pillich-Grońska, la directrice de Volkswagen Poznań, résume l'idée en expliquant que la ferme photovoltaïque apporte bien plus que de l'électricité verte, puisqu'elle est aussi devenue un lieu qui soutient la biodiversité, l'agriculture locale et la recherche.
Les sites de Volkswagen à Poznań ont produit l'an dernier 150 000 Caddy et 25 000 Transporter, plus quatre millions de composants, le tout sur une branche utilitaires qui a fait passer toutes ses usines à l'énergie verte. La tonte à quatre pattes reste donc un petit geste à l'échelle d'un tel site, mais un geste qui évite le carburant, les émissions et le bruit des engins, tout en laissant un engrais parfaitement naturel derrière lui.
Troquer les tondeuses contre des moutons, c'est mignon et vraiment malin, parce que ça coche à la fois la case écologie, la case biodiversité et la case recherche sans forcer. Bien sûr, l'opération fait aussi une jolie carte postale pour la communication de Volkswagen, mais pour une fois le coup de com repose sur quelque chose de concret et d'utile.
Cent moutons à la place des tondeuses
Tout ceci se passe près de Poznań, sur le site de Września, où le constructeur a installé l'une des plus grosses fermes solaires d'entreprise d'Europe. Ses 31 000 panneaux s'étalent sur une vingtaine d'hectares, l'équivalent d'une quarantaine de terrains de football, pour une puissance de 18,3 mégawatts montée et gérée par la société berlinoise Quanta Energy. Les beaux jours, l'installation couvre à elle seule la totalité des besoins électriques de l'usine, et sur l'année entière elle en fournit environ un quart. Restait un détail bien terre à terre, l'herbe qui pousse entre et sous les panneaux, et qu'il faut bien tondre. Plutôt que de sortir les tracteurs tondeuses, Volkswagen a donc fait appel à une centaine de moutons, installés sur place jusqu'à l'automne sous la surveillance d'éleveurs aguerris.
L'agrivoltaïsme, quand l'énergie et l'agriculture cohabitent
Derrière l'image sympathique se cache une vraie démarche, celle de l'agrivoltaïsme, qui consiste à produire de l'électricité et à cultiver ou élever sur un même terrain, au lieu de choisir entre les deux. L'université des sciences de la vie de Poznań profite du troupeau pour mener une étude en règle, en observant comment le pâturage sous les panneaux influe sur le bien-être des bêtes, leur comportement, la biodiversité, la qualité du sol et même le microclimat du site. C'est ce volet recherche qui fait dire à Volkswagen qu'il s'agit d'un des projets agrivoltaïques industriels les plus poussés du continent. Marzena Pillich-Grońska, la directrice de Volkswagen Poznań, résume l'idée en expliquant que la ferme photovoltaïque apporte bien plus que de l'électricité verte, puisqu'elle est aussi devenue un lieu qui soutient la biodiversité, l'agriculture locale et la recherche.
Une usine déjà passée au vert
Les sites de Volkswagen à Poznań ont produit l'an dernier 150 000 Caddy et 25 000 Transporter, plus quatre millions de composants, le tout sur une branche utilitaires qui a fait passer toutes ses usines à l'énergie verte. La tonte à quatre pattes reste donc un petit geste à l'échelle d'un tel site, mais un geste qui évite le carburant, les émissions et le bruit des engins, tout en laissant un engrais parfaitement naturel derrière lui.
On en dit quoi ?
Troquer les tondeuses contre des moutons, c'est mignon et vraiment malin, parce que ça coche à la fois la case écologie, la case biodiversité et la case recherche sans forcer. Bien sûr, l'opération fait aussi une jolie carte postale pour la communication de Volkswagen, mais pour une fois le coup de com repose sur quelque chose de concret et d'utile.