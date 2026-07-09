Volkswagen embauche des moutons pour entretenir sa ferme solaire

On en dit quoi ?



Troquer les tondeuses contre des moutons, c'est mignon et vraiment malin, parce que ça coche à la fois la case écologie, la case biodiversité et la case recherche sans forcer. Bien sûr, l'opération fait aussi une jolie carte postale pour la communication de Volkswagen, mais pour une fois le coup de com repose sur quelque chose de concret et d'utile.