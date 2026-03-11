Volkswagen passe la barre des quatre millions de voitures électriques livrées
Le groupe Volkswagen vient de franchir la barre des quatre millions de véhicules 100 % électriques livrés dans le monde, treize ans après le lancement de sa première voiture à batterie. Le rythme s'accélère puisque le dernier million a été écoulé en à peine un an. Avec 27 % de parts de marché en Europe, le constructeur allemand domine le segment.
Volkswagen a lancé sa première voiture électrique de série, la e-up!, en 2013. Il a fallu dix ans pour atteindre le premier million de livraisons. Le deuxième est arrivé en 2022, le troisième en 2024, et le quatrième vient de tomber en ce début d'année 2026. On va dire que la machine est lancée. En 2025, le groupe a livré 983 100 véhicules électriques dans le monde, soit 29 % de plus que l'année précédente. En Europe, la hausse atteint 66 %, portée par à peu près toutes les marques du groupe.
Côté modèles, l'ID.4 et l'ID.5 dominent avec 901 000 exemplaires écoulés depuis leur lancement. L'ID.3 suit à 628 000 unités, l'Audi Q4 e-tron pointe à 387 000 et le Škoda Enyaq à 352 000. La classe compacte représente 70 % des livraisons, et les SUV plus de la moitié du total. L'Europe reste le premier marché du groupe pour l'électrique avec 68 % des livraisons, loin devant la Chine (20 %) et les États-Unis (8 %). Et 77 % de ces véhicules sont produits sur le Vieux Continent, dans onze usines. Škoda a d'ailleurs réalisé la plus forte progression du groupe avec une croissance de 120 % sur un an.
Le groupe prévoit de lancer plus de vingt nouveaux modèles cette année, dont la moitié en 100 % électrique. On attend l'ID. Polo, l'ID. Cross, le Cupra Raval ou encore le Škoda Epiq, des véhicules compacts pensés pour être plus accessibles. L'idée est d'aller chercher un public qui, jusqu'à présent, trouvait l'électrique trop cher. Le groupe compte déjà une trentaine de modèles électriques répartis entre Volkswagen, Audi, Škoda, Cupra et Porsche. Et avec la plateforme MEB qui équipe déjà trois millions de véhicules livrés, la production à grande échelle est quand même bien en place.
Volkswagen est clairement le patron de l'électrique en Europe. Par contre, la Chine reste un gros point noir avec des ventes en chute de 44 % en 2025, face à BYD et des constructeurs locaux qui ne laissent pas beaucoup de place.
