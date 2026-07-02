Car Key arrive chez ce constructeur très vendu en France !

On en dit quoi ?



Volkswagen sur Apple Wallet, c'est du très lourd sur le papier : Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, la marque place chaque année plusieurs modèles dans le top des ventes françaises, et des millions de conducteurs seraient concernés. On espère quand même que la marque regardera ce qu'a fait Toyota... pour faire l'inverse. Une clé de voiture qui exige un abonnement mensuel, c'est une clé qu'on n'utilisera pas. Si Volkswagen déploie la fonction gratuitement et sur ses modèles européens, Apple tiendra là son meilleur argument pour Car Key depuis le lancement de 2020.