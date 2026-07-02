Car Key arrive chez ce constructeur très vendu en France !
Par Vincent Lautier - Publié le
Des références à Volkswagen viennent d'apparaître dans le code serveur d'Apple, celui qui pilote les clés de voiture d'Apple Wallet. Rien d'officiel à ce stade, ni date ni modèles concernés, mais ce genre d'indice précède en général un vrai lancement. Toyota était passé par exactement le même chemin quelques semaines avant l'arrivée de la fonction sur le RAV4.
C'est MacRumors qui a repéré la chose : dans le code utilisé par Apple côté serveur pour gérer les clés numériques de Wallet, des mentions de Volkswagen sont apparues ces derniers jours. Ni Apple ni le constructeur allemand n'ont confirmé quoi que ce soit, et le code en question ne dit rien des modèles concernés ni du calendrier. Il faudra donc rester prudent. Mais l'historique joue en faveur de cette piste : à chaque fois qu'une marque a fait son apparition dans ce fameux code, la compatibilité a fini par arriver, parfois très vite. Apple prépare visiblement le terrain, et Volkswagen serait donc la prochaine sur la liste.
Pour ceux qui ne connaissent pas la fonction, le principe est tout bête : votre iPhone ou votre Apple Watch remplace la clé physique. Vous approchez l'appareil de la portière pour verrouiller ou déverrouiller la voiture, puis vous démarrez en posant le téléphone sur le chargeur à induction, selon les modèles. Le tout passe par la puce NFC ou par l'UWB, la bande ultra large, continue de marcher plusieurs heures même une fois la batterie de l'iPhone à plat, et permet de partager une clé avec un proche via Messages. BMW a essuyé les plâtres dès 2020, rejoint depuis par Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar, Hyundai, Kia, Genesis, Lotus, MINI, BYD ou encore RAM. Porsche s'y est mis en mai avec le Macan électrique, et plus d'une vingtaine de marques sont aujourd'hui de la partie.
L'exemple le plus parlant est tout récent. Des références à Toyota étaient apparues dans ce même code fin 2025, et la fonction a débarqué mi-février sur le RAV4 2026, environ deux mois plus tard, sans la moindre annonce du constructeur. Sauf que voilà : uniquement aux États-Unis, et uniquement sur ce modèle. Avec, en prime, un abonnement Remote Connect facturé 15 dollars par mois une fois l'année d'essai écoulée. Autant dire que l'arrivée d'une marque dans le code d'Apple ne garantit ni une disponibilité en France, ni une fonction gratuite. Précisons quand même que d'autres marques du groupe VW profitent déjà de Car Key, comme Audi et Porsche.
Volkswagen sur Apple Wallet, c'est du très lourd sur le papier : Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, la marque place chaque année plusieurs modèles dans le top des ventes françaises, et des millions de conducteurs seraient concernés. On espère quand même que la marque regardera ce qu'a fait Toyota... pour faire l'inverse. Une clé de voiture qui exige un abonnement mensuel, c'est une clé qu'on n'utilisera pas. Si Volkswagen déploie la fonction gratuitement et sur ses modèles européens, Apple tiendra là son meilleur argument pour Car Key depuis le lancement de 2020.
Un nom qui n'a rien à faire là par hasard
C'est MacRumors qui a repéré la chose : dans le code utilisé par Apple côté serveur pour gérer les clés numériques de Wallet, des mentions de Volkswagen sont apparues ces derniers jours. Ni Apple ni le constructeur allemand n'ont confirmé quoi que ce soit, et le code en question ne dit rien des modèles concernés ni du calendrier. Il faudra donc rester prudent. Mais l'historique joue en faveur de cette piste : à chaque fois qu'une marque a fait son apparition dans ce fameux code, la compatibilité a fini par arriver, parfois très vite. Apple prépare visiblement le terrain, et Volkswagen serait donc la prochaine sur la liste.
Mais ça sert à quoi, une clé dans Wallet ?
Pour ceux qui ne connaissent pas la fonction, le principe est tout bête : votre iPhone ou votre Apple Watch remplace la clé physique. Vous approchez l'appareil de la portière pour verrouiller ou déverrouiller la voiture, puis vous démarrez en posant le téléphone sur le chargeur à induction, selon les modèles. Le tout passe par la puce NFC ou par l'UWB, la bande ultra large, continue de marcher plusieurs heures même une fois la batterie de l'iPhone à plat, et permet de partager une clé avec un proche via Messages. BMW a essuyé les plâtres dès 2020, rejoint depuis par Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Polestar, Hyundai, Kia, Genesis, Lotus, MINI, BYD ou encore RAM. Porsche s'y est mis en mai avec le Macan électrique, et plus d'une vingtaine de marques sont aujourd'hui de la partie.
Le précédent Toyota incite à la prudence
L'exemple le plus parlant est tout récent. Des références à Toyota étaient apparues dans ce même code fin 2025, et la fonction a débarqué mi-février sur le RAV4 2026, environ deux mois plus tard, sans la moindre annonce du constructeur. Sauf que voilà : uniquement aux États-Unis, et uniquement sur ce modèle. Avec, en prime, un abonnement Remote Connect facturé 15 dollars par mois une fois l'année d'essai écoulée. Autant dire que l'arrivée d'une marque dans le code d'Apple ne garantit ni une disponibilité en France, ni une fonction gratuite. Précisons quand même que d'autres marques du groupe VW profitent déjà de Car Key, comme Audi et Porsche.
On en dit quoi ?
Volkswagen sur Apple Wallet, c'est du très lourd sur le papier : Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, la marque place chaque année plusieurs modèles dans le top des ventes françaises, et des millions de conducteurs seraient concernés. On espère quand même que la marque regardera ce qu'a fait Toyota... pour faire l'inverse. Une clé de voiture qui exige un abonnement mensuel, c'est une clé qu'on n'utilisera pas. Si Volkswagen déploie la fonction gratuitement et sur ses modèles européens, Apple tiendra là son meilleur argument pour Car Key depuis le lancement de 2020.