Des pénalités financières pour les squatteurs de bornes de recharge chez Electra
Par Didier Pulicani - Publié le
Avec la montée en puissance des voitures électriques en Europ et à l'approche de l'été, certains opérateurs ont décidé de durcir un peu le ton en période d'affluence.
C'est le cas chez Electra qui va facturer 0,49€/mn au delà de 80%. Cette tarification pénalisante ne sera appliquée que lors de périodes de forte affluence, comme les départs en vacances ou sur les stations surchargées.
Déjà mise en place par Tesla depuis de nombreuses années, ce système est très efficace : si des utilisateurs ne jouent pas le jeu de faire tourner les bornes, l'opérateur va taper directement dans son portefeuille.
Rappelons qu'un véhicule électrique perd beaucoup de temps à charger au delà de 80%, sauf certains modèles très spécifiques. En effet, le temps de charge optimal est généralement situé entre 10 et 80%, alors que le 80-100% peut prendre autant de temps ! Sur un long trajet, déconnecter la prise à 80% est donc à la fois intéressant pour l'utilisateurs, que pour le partage des bornes entre les différents usagers.
Si vous faites souvent des grands trajets en voiture électrique, voici un bon plan pour charger rapidement et surtout pas cher !
-50% sur ta première charge avec le code
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
En effet, l'opérateur français Electra a récemment baissé une nouvelle fois ses prix ! Désormais, il est possible de recharger sa voiture à seulement 29 centimes le kWh en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !
Pour obtenir les meilleurs tarifs, le mieux est de passer par un abonnement sans engagement, qui peut être résilié à tout moment.
Electra propose actuellement deux formules :
Le premier s'adresse surtout aux gros rouleurs (plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)
En général, il sont rentables dès la seconde charge ! Vous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.
Sachant que j'arrive à faire 300Km avec un seul plein sur ce modèle, cela revient à moins de 5€ les 100Km !
Et chez Electra, on peut même réserver sa borne un peu en avance, histoire de sécuriser sa place. Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.
Electra est un opérateur français, offrant un réseau hyper fiable déployé en Europe. Et comme tu peux le voir, c'est aussi l'un des moins cher du marché !
C'est le cas chez Electra qui va facturer 0,49€/mn au delà de 80%. Cette tarification pénalisante ne sera appliquée que lors de périodes de forte affluence, comme les départs en vacances ou sur les stations surchargées.
Déjà mise en place par Tesla depuis de nombreuses années, ce système est très efficace : si des utilisateurs ne jouent pas le jeu de faire tourner les bornes, l'opérateur va taper directement dans son portefeuille.
Rappelons qu'un véhicule électrique perd beaucoup de temps à charger au delà de 80%, sauf certains modèles très spécifiques. En effet, le temps de charge optimal est généralement situé entre 10 et 80%, alors que le 80-100% peut prendre autant de temps ! Sur un long trajet, déconnecter la prise à 80% est donc à la fois intéressant pour l'utilisateurs, que pour le partage des bornes entre les différents usagers.
Pour se prémunir contre ces pénalités, mieux vaut donc télécharger l'app Electra, qui vous enverra des notifications à l'approche des fameux 80%.
Bon plan : code promo Electra
Si vous faites souvent des grands trajets en voiture électrique, voici un bon plan pour charger rapidement et surtout pas cher !
A retenir :
-50% sur ta première charge avec le code
MAC4EVER
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
MAC4EVERPLUS
En effet, l'opérateur français Electra a récemment baissé une nouvelle fois ses prix ! Désormais, il est possible de recharger sa voiture à seulement 29 centimes le kWh en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !
0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois
Pour obtenir les meilleurs tarifs, le mieux est de passer par un abonnement sans engagement, qui peut être résilié à tout moment.
Electra propose actuellement deux formules :
• 9,99€/mois et 0,29€/kWh
• 1,99€/mois et 0,39€/kWh
• 1,99€/mois et 0,39€/kWh
Le premier s'adresse surtout aux gros rouleurs (plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)
Vous pouvez même bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement
Electra+avec le code
MAC4EVERPLUS
En général, il sont rentables dès la seconde charge ! Vous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.
Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier, le coût de la charge passe ainsi de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) !
Sachant que j'arrive à faire 300Km avec un seul plein sur ce modèle, cela revient à moins de 5€ les 100Km !
-50% sur ta première charge
Mieux encore, avec le code
Mac4Ever, tu obtiens 50% sur ta première recharge, sur la formule classique (sans abonnement). Là encore, cela permet de tester le service à moindre frais.
Et chez Electra, on peut même réserver sa borne un peu en avance, histoire de sécuriser sa place. Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.
Electra est un opérateur français, offrant un réseau hyper fiable déployé en Europe. Et comme tu peux le voir, c'est aussi l'un des moins cher du marché !