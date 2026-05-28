Des pénalités financières pour les squatteurs de bornes de recharge chez Electra

Pour se prémunir contre ces pénalités, mieux vaut donc télécharger l'app Electra, qui vous enverra des notifications à l'approche des fameux 80%.



Electra - Bornes de recharge Electra Sas Télécharger , qui vous enverra des notifications à l'approche des fameux 80%.

Bon plan : code promo Electra

A retenir :

-50% sur ta première charge avec le code MAC4EVER

- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

Electra - Bornes de recharge Electra Sas Télécharger

0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois

• 9,99€/mois et 0,29€/kWh

• 1,99€/mois et 0,39€/kWh

Vous pouvez même bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) ! Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier , le coût de la charge passe ainsi

-50% sur ta première charge

Mieux encore, avec le code Mac4Ever , tu obtiens 50% sur ta première recharge, sur la formule classique (sans abonnement). Là encore, cela permet de tester le service à moindre frais.

Electra - Bornes de recharge Electra Sas Télécharger

C'est le cas chezCette tarification pénalisante ne sera appliquée que lors de périodes de forte affluence, comme les départs en vacances ou sur les stations surchargées.: si des utilisateurs ne jouent pas le jeu de faire tourner les bornes, l'opérateur va taper directement dans son portefeuille., sauf certains modèles très spécifiques. En effet, le temps de charge optimal est généralement situé entre 10 et 80%, alors que le 80-100% peut prendre autant de temps ! Sur un long trajet, déconnecter la prise à 80% est donc à la fois intéressant pour l'utilisateurs, que pour le partage des bornes entre les différents usagers.En effet, l'opérateur français Electra a récemmenten charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !(plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)En général, il sontVous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.