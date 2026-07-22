La nouvelle smart #2 électrique se dévoile avant le Mondial de Paris (photos)
Par Didier Pulicani - Publié le
Dans les grandes villes très encombrées, comme Paris ou Rome, les Smart
Après avoir dévoilé une partie de l'intérieur de la voiture, le constructeur offre quelques clichés de la #2 en version semi-camouflée. On reconnaît bien le style de la première version, avec seulement 2 places et les roues aux quatre coins -idéal pour y placer une batterie au centre. La forme générale reprend celle du concept, mais certains éléments (comme les roues affleurantes, les rétroviseurs avec un support en métal ou la calandre sanglée...) ont évidemment disparu de la version de production.
La smart #2 entièrement électrique suit en effet actuellement un programme de tests mondial complet avant de faire ses débuts mondiaux très attendus au Salon de l'automobile de Paris en octobre prochain.
Pour cette dernière ligne droite, Smart se concentre sur la tenue de route et l'agilité de la voiture, avec des essais très rigoureux
Smart a même anticipé ses tests, en parcourant des routes dégradées, avec les nids de poule, les trottoirs affleurants, ou les revêtements incomplets...
classiquesse revendent comme des petits pains, et l'attente est énorme avant le retour de la version électrique !
Après avoir dévoilé une partie de l'intérieur de la voiture, le constructeur offre quelques clichés de la #2 en version semi-camouflée. On reconnaît bien le style de la première version, avec seulement 2 places et les roues aux quatre coins -idéal pour y placer une batterie au centre. La forme générale reprend celle du concept, mais certains éléments (comme les roues affleurantes, les rétroviseurs avec un support en métal ou la calandre sanglée...) ont évidemment disparu de la version de production.
La nouvelle smart #2 électrique en test sur la route !
La smart #2 entièrement électrique suit en effet actuellement un programme de tests mondial complet avant de faire ses débuts mondiaux très attendus au Salon de l'automobile de Paris en octobre prochain.
Des essais et validations rigoureux avant la production en série garantissent que cette deux-places repensée offre une maniabilité inégalée en circulation urbaine, une grande stabilité de conduite, un niveau élevé de NVH (bruit, vibrations et dureté) et une sécurité sans compromis.affirme la marque, qui travaille toujours en étroite collaboration avec Mercedes, même si Smart est désormais à moitié chinoise -on est bien loin de la volonté de Nick Hayek de produire son petit bébé en Suisse !
Pour cette dernière ligne droite, Smart se concentre sur la tenue de route et l'agilité de la voiture, avec des essais très rigoureux
notamment des obstacles inattendus, des changements de voie d’urgence et des chaussées mouillées offrant une adhérence réduite. Il faut dire qu'avec seulement 2,79 mètres de long, ce genre de véhicule n'est pas vraiment taillé pour les longs trajets, ni les petites routes de montagne. Pour autant, les clients aiment parfois sortir des villes et prendre les voies rapides pour se rendre au travail le matin. Smart doit aussi s'assurer de la bonne tenue de route en ville, notamment sur les pavés (encore très présents à Rome et à Paris), surtout lorsqu'il pleut !
Smart a même anticipé ses tests, en parcourant des routes dégradées, avec les nids de poule, les trottoirs affleurants, ou les revêtements incomplets...
L’optimisation de la rigidité du châssis et des points de contrainte structurels garantit que la smart #2 sera un compagnon extrêmement �able en ville. En complément de cette robustesse structurelle, la nouvelle génération de la célèbre cellule de sécurité Tridion allie des dimensions extérieures compactes à une structure stable qui répond aux exigences de sécurité modernes et offre un haut niveau de protection, de stabilité et, par conséquent, une grande con�ance au conducteur et à la conductrice
La version finale de la Smart #1 sera dévoilée en octobre prochain, au Mondial de Paris -Mac4Ever fera d'ailleurs le déplacement ! Avec une batterie de 35,7 kWh, elle promet une autonomie de presque 300 km, contre une petite centaine pour la version précédente.