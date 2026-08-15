V2L : Tesla propose enfin son connecteur pour les Model Y Premium
Par Didier Pulicani - Publié le
Tesla a officiellement dévoilé un accessoire compatible Vehicle-To-Load (V2L) pour toutes les versions Premium du Model Y, mais uniquement aux États-Unis pour l'instant.
On peut donc désormais utiliser la batterie de son véhicule et l'adaptateur
Le
Les spécifications de l'adaptateur sont :
C'est plutôt modeste comme puissance, mais à 120V, on comprend aussi que l'ampérage soit limité. En Europe, nous aurons peut-être une version 16A/230V, soit 3,6 kW.
Bref, comme je vous le disais dans mon récent test du Model Y 7 places, les voitures sont donc bel et bien pré-équipées, et ce genre de fonctionnalité est vraiment utile, par exemple, pour brancher un aspirateur dans un garage ou même pour dépanner un autre véhicule électrique. Mais vous pouvez aussi vous faire une petite raclette sur un parking d'altitude :)
L'adaptateur de prise Tesla vous permet d'alimenter des appareils électroniques en utilisant le connecteur mobile et la batterie de votre véhicule compatible. Pour utiliser cet adaptateur, branchez la poignée du connecteur mobile dans le port de charge de votre véhicule compatible et raccordez l'adaptateur à l'autre extrémité du connecteur mobile. Vous pouvez ensuite utiliser cet adaptateur pour brancher tout appareil électronique compatible que vous souhaitez alimenter.
On peut donc désormais utiliser la batterie de son véhicule et l'adaptateur
Tesla Outlet Adapterpour alimenter d'autres appareils (camping, plaques, chauffages...), le tout pour seulement 80$ HT, soit une petite centaine d'euros (à rajouter au tarif du connecteur mobile, désormais en option également).
Le
Tesla Outlet Adapterest également disponible sur le configurateur en ligne des véhicules de Tesla, et il vous permet de sélectionner l'adaptateur pendant le processus de configuration. Puisqu'il n'y a pas de date indiquée, on peut présumer que tous les Model Y Premium disposent de cette capacité V2L, mais
Les spécifications de l'adaptateur sont :
• 120V, 20A
• Puissance max de 2,4 kW
• Connecteur mobile Gen 3 requis
• Puissance max de 2,4 kW
• Connecteur mobile Gen 3 requis
C'est plutôt modeste comme puissance, mais à 120V, on comprend aussi que l'ampérage soit limité. En Europe, nous aurons peut-être une version 16A/230V, soit 3,6 kW.
Bref, comme je vous le disais dans mon récent test du Model Y 7 places, les voitures sont donc bel et bien pré-équipées, et ce genre de fonctionnalité est vraiment utile, par exemple, pour brancher un aspirateur dans un garage ou même pour dépanner un autre véhicule électrique. Mais vous pouvez aussi vous faire une petite raclette sur un parking d'altitude :)