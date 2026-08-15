V2L : Tesla propose enfin son connecteur pour les Model Y Premium

L'adaptateur de prise Tesla vous permet d'alimenter des appareils électroniques en utilisant le connecteur mobile et la batterie de votre véhicule compatible. Pour utiliser cet adaptateur, branchez la poignée du connecteur mobile dans le port de charge de votre véhicule compatible et raccordez l'adaptateur à l'autre extrémité du connecteur mobile. Vous pouvez ensuite utiliser cet adaptateur pour brancher tout appareil électronique compatible que vous souhaitez alimenter.

Tesla Outlet Adapter

Tesla Outlet Adapter

• 120V, 20A

• Puissance max de 2,4 kW

• Connecteur mobile Gen 3 requis

On peut donc désormais(camping, plaques, chauffages...), le tout pour seulement 80$ HT, soit une petite centaine d'euros (à rajouter au tarif du connecteur mobile, désormais en option également).Leest également, et il vous permet de sélectionner l'adaptateur pendant le processus de configuration. Puisqu'il n'y a pas de date indiquée, on peut présumer que, maisLes spécifications de l'adaptateur sont :C'est plutôt modeste comme puissance, mais à 120V, on comprend aussi que l'ampérage soit limité.Bref,, par exemple, pour brancher un aspirateur dans un garage ou même pour dépanner un autre véhicule électrique.