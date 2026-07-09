Elle dort à 100 km/h dans sa Tesla
Par Vincent Lautier - Publié le
Une conductrice a été filmée profondément endormie au volant de sa Tesla lancée à 100 km/h sur une autoroute canadienne, avec deux enfants à l'arrière. En cause, une paire de larges lunettes de soleil qui a suffi à aveugler la caméra censée surveiller son attention. Le système a alors basculé sur une sécurité bien plus facile à berner.
La scène s'est déroulée le 5 juillet sur la Transcanadienne, en Colombie-Britannique, et elle a de quoi glacer le sang. Un autre automobiliste a filmé cette femme la tête penchée, visiblement en plein sommeil, pendant que sa Tesla roulait toute seule à 100 km/h en mode FSD, le système de conduite dit supervisé de la marque, avec deux enfants installés à l'arrière. La voiture, elle, poursuivait sa route sans le moindre signe d'alerte, comme si de rien n'était.
Normalement, une Tesla récente surveille son conducteur grâce à une petite caméra placée sous le rétroviseur, qui scrute les yeux et le visage pour vérifier que le regard reste bien sur la route. Sauf que le manuel de Tesla le reconnaît noir sur blanc, cette surveillance par caméra ne s'active pas dans certains cas, dont le port de lunettes de soleil. Les grosses lunettes sombres de la conductrice ont donc purement et simplement neutralisé l'oeil électronique.
Et ce trou dans la raquette n'a rien d'un cas isolé, puisqu'en Chine des propriétaires s'amusent depuis un moment à berner la même caméra avec de fausses têtes en plastique à trente euros calées près du rétroviseur. La loi, elle, est pourtant limpide, le FSD étant rangé au niveau 2, celui où le conducteur garde l'obligation de tenir le volant et de fixer la route, la Colombie-Britannique interdisant par-dessus le marché les vraies autonomes de niveaux 3 à 5. Personne n'ira donc dédouaner la conductrice, sauf qu'il y a quelque chose de franchement gênant à voir une paire de lunettes faire sauter le garde-fou principal d'un dispositif vendu comme un filet de sécurité.
Un garde-fou qu'une paire de lunettes de soleil met hors service, et qui bascule sans un mot sur un contrôle incapable de faire la différence entre un conducteur assoupi et un conducteur réveillé, ça ressemble à un défaut de conception quand même. Même si c'est surtout la conductrice qui est en tort bien entendu.
Un endormissement filmé en pleine autoroute
La scène s'est déroulée le 5 juillet sur la Transcanadienne, en Colombie-Britannique, et elle a de quoi glacer le sang. Un autre automobiliste a filmé cette femme la tête penchée, visiblement en plein sommeil, pendant que sa Tesla roulait toute seule à 100 km/h en mode FSD, le système de conduite dit supervisé de la marque, avec deux enfants installés à l'arrière. La voiture, elle, poursuivait sa route sans le moindre signe d'alerte, comme si de rien n'était.
Comment des lunettes ont aveuglé la caméra
Normalement, une Tesla récente surveille son conducteur grâce à une petite caméra placée sous le rétroviseur, qui scrute les yeux et le visage pour vérifier que le regard reste bien sur la route. Sauf que le manuel de Tesla le reconnaît noir sur blanc, cette surveillance par caméra ne s'active pas dans certains cas, dont le port de lunettes de soleil. Les grosses lunettes sombres de la conductrice ont donc purement et simplement neutralisé l'oeil électronique.
Une faille connue et facile à exploiter
Et ce trou dans la raquette n'a rien d'un cas isolé, puisqu'en Chine des propriétaires s'amusent depuis un moment à berner la même caméra avec de fausses têtes en plastique à trente euros calées près du rétroviseur. La loi, elle, est pourtant limpide, le FSD étant rangé au niveau 2, celui où le conducteur garde l'obligation de tenir le volant et de fixer la route, la Colombie-Britannique interdisant par-dessus le marché les vraies autonomes de niveaux 3 à 5. Personne n'ira donc dédouaner la conductrice, sauf qu'il y a quelque chose de franchement gênant à voir une paire de lunettes faire sauter le garde-fou principal d'un dispositif vendu comme un filet de sécurité.
On en dit quoi ?
Un garde-fou qu'une paire de lunettes de soleil met hors service, et qui bascule sans un mot sur un contrôle incapable de faire la différence entre un conducteur assoupi et un conducteur réveillé, ça ressemble à un défaut de conception quand même. Même si c'est surtout la conductrice qui est en tort bien entendu.