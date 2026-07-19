Tesla lance son premier vélo ! Enfin, plus ou moins...
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla vient de lancer son tout premier deux-roues, et ce n'est pas la moto électrique que ses fans espéraient. Il s'agit d'une simple draisienne pour enfants de 2 à 5 ans, sans moteur ni pédales, vendue 225 dollars aux États-Unis. Le produit a été pris d'assaut dès sa mise en ligne et se retrouve déjà en rupture de stock.
Sur le fond, c'est une draisienne comme les autres, l'enfant s'assoit et se propulse en poussant avec ses pieds, façon Pierrafeu. Là où Tesla se démarque, c'est sur la présentation, avec ce cadre en magnésium blanc plutôt léger et cette selle noire qu'on ajuste en hauteur au fil de la croissance. Le logo maison trône évidemment à l'avant, histoire que personne ne se trompe de marque. Prévue pour les deux à cinq ans, elle accepte un petit passager de 35 kilos maximum et se monte tranquillement à la maison. Les premières livraisons, elles, sont promises pour la fin de l'été.
Le prix, lui, a de quoi faire tousser. Tesla réclame 225 dollars, soit environ 196 euros au cours du jour, sans avoir communiqué le moindre tarif officiel chez nous. On est très au-dessus du marché, où la plupart des draisiennes se négocient sous les 100 dollars, seules les versions haut de gamme à cadre magnésium signées Strider ou Woom osant grimper aussi haut. Et puis il y a le vrai point noir pour nous, cette draisienne ne se vend qu'aux États-Unis, sans aucune sortie prévue en France ou en Europe.
L'accueil a été plus que mitigé du côté des passionnés de la marque, qui attendaient depuis longtemps un vrai deux-roues motorisé, moto ou vélo électrique. Se retrouver avec une draisienne pour bambins ressemble à une petite douche froide. Ce n'est pourtant pas la première incursion de Tesla dans l'univers des enfants, puisque la marque avait déjà sorti en 2021, avec Radio Flyer, le Cyberquad for Kids inspiré du Cybertruck, un quad électrique à 1900 dollars qui avait fini rappelé pour des soucis de sécurité.
L'idée de fidéliser les futurs clients dès le plus jeune âge n'a rien de nouveau, et une draisienne bien finie reste un objet honnête pour apprendre l'équilibre. Facturer 225 dollars un jouet sans moteur, uniquement pour le logo posé dessus, tient quand même surtout de l'opération marketing. Vu la rupture de stock immédiate, on peut dire que le pari est réussi.
Un premier vélo qui avance à la force des pieds
Sur le fond, c'est une draisienne comme les autres, l'enfant s'assoit et se propulse en poussant avec ses pieds, façon Pierrafeu. Là où Tesla se démarque, c'est sur la présentation, avec ce cadre en magnésium blanc plutôt léger et cette selle noire qu'on ajuste en hauteur au fil de la croissance. Le logo maison trône évidemment à l'avant, histoire que personne ne se trompe de marque. Prévue pour les deux à cinq ans, elle accepte un petit passager de 35 kilos maximum et se monte tranquillement à la maison. Les premières livraisons, elles, sont promises pour la fin de l'été.
225 dollars, et rien de prévu en France
Le prix, lui, a de quoi faire tousser. Tesla réclame 225 dollars, soit environ 196 euros au cours du jour, sans avoir communiqué le moindre tarif officiel chez nous. On est très au-dessus du marché, où la plupart des draisiennes se négocient sous les 100 dollars, seules les versions haut de gamme à cadre magnésium signées Strider ou Woom osant grimper aussi haut. Et puis il y a le vrai point noir pour nous, cette draisienne ne se vend qu'aux États-Unis, sans aucune sortie prévue en France ou en Europe.
Pas la moto électrique que les fans espéraient
L'accueil a été plus que mitigé du côté des passionnés de la marque, qui attendaient depuis longtemps un vrai deux-roues motorisé, moto ou vélo électrique. Se retrouver avec une draisienne pour bambins ressemble à une petite douche froide. Ce n'est pourtant pas la première incursion de Tesla dans l'univers des enfants, puisque la marque avait déjà sorti en 2021, avec Radio Flyer, le Cyberquad for Kids inspiré du Cybertruck, un quad électrique à 1900 dollars qui avait fini rappelé pour des soucis de sécurité.
On en dit quoi ?
L'idée de fidéliser les futurs clients dès le plus jeune âge n'a rien de nouveau, et une draisienne bien finie reste un objet honnête pour apprendre l'équilibre. Facturer 225 dollars un jouet sans moteur, uniquement pour le logo posé dessus, tient quand même surtout de l'opération marketing. Vu la rupture de stock immédiate, on peut dire que le pari est réussi.