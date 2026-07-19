Tesla lance son premier vélo ! Enfin, plus ou moins...

On en dit quoi ?



L'idée de fidéliser les futurs clients dès le plus jeune âge n'a rien de nouveau, et une draisienne bien finie reste un objet honnête pour apprendre l'équilibre. Facturer 225 dollars un jouet sans moteur, uniquement pour le logo posé dessus, tient quand même surtout de l'opération marketing. Vu la rupture de stock immédiate, on peut dire que le pari est réussi.