Voitures électriques : pas de taxe au kilomètre, mais une vignette pour tous ?

On en dit quoi ?



Les propriétaires de voitures électriques, dont je suis, peuvent souffler, mais pas trop longtemps. Une érosion fiscale qui pourrait atteindre 15 à 30 milliards par an en 2050 ne restera pas sans réponse, et le rapport dit les choses assez clairement : la contribution viendra, la seule inconnue est sa forme. La vignette évoquée toucherait d'ailleurs tous les automobilistes, thermiques compris, ce qui promet des débats sympatoches le moment venu.