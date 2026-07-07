Voitures d'occasion : l'électrique s'envole de 80 %
Par Vincent Lautier - Publié le
leboncoin vient de publier son baromètre de l'occasion pour le deuxième trimestre 2026, et il raconte un moment plutôt interessant. La flambée des carburants a propulsé les recherches de voitures électriques de 80 %, l'essence a détrôné le diesel pour la première fois en vingt ans, et les prix continuent, dans l'ensemble, de baisser.
Ça ne vous aura pas échappé, le début du trimestre a été marqué par un contexte géopolitique franchement lourd, entre le conflit au Moyen-Orient et une brutale inflation à la pompe, et leboncoin a aussitôt vu les recherches de véhicules électriques d'occasion grimper jusqu'à 80 % au plus fort de la crise. Cet appétit s'est traduit dans les ventes, en hausse de 85 % sur les deux derniers mois, pendant que les hybrides progressaient plus sagement avec 7 % de demandes supplémentaires sur le trimestre et 17 % de ventes en plus sur un an. Le paradoxe, c'est que le marché global de l'occasion a quand même reculé de 5 %, les acheteurs préférant temporiser face à l'incertitude. Et comme les stocks de voitures électriques ont fondu de 30 %, l'offre n'a jamais vraiment pu suivre. Trop de demande, pas assez de voitures.
C'est là que se cache le vrai événement du trimestre. Les motorisations thermiques pèsent encore près de 80 % des ventes d'occasion en France, mais pour la première fois depuis la naissance du site leboncoin il y a vingt ans, l'essence est passée devant le diesel et devient la motorisation la plus recherchée, avec 44 % de la demande. Le diesel glisse à la deuxième place, l'hybride s'installe tranquillement en troisième, et l'électrique ferme la marche avec quatre à cinq ans de décalage sur le marché du neuf. On est pas sur un mouvement brutal, mais plutôt sur un lent glissement des équilibres entre les différentes énergies, qui en dit long sur la façon dont les Français recomposent leurs choix sans tout renverser d'un coup.
Bonne nouvelle pour le portefeuille, les arbitrages énergétiques n'ont pas fait flamber les prix. Le diesel recule de 3 % sur le trimestre et de 18 % par rapport aux sommets de 2023, l'essence reste stable mais 14 % sous ces mêmes sommets, l'hybride cède 1 % et affiche 25 % de baisse sur deux ans, seul l'électrique remonte de 3 % à cause de la pénurie de stock, tout en restant 9 % sous 2023. Dans le détail, une Peugeot 3008 diesel tombe à 21 294 € et une Citroën C3 diesel à 8 050 €, quand une Tesla Model 3 d'occasion grimpe à 29 388 €. Sur l'électrique, les marques européennes concentrent 55 % de la demande et Tesla reste seul en tête avec 25 % des recherches, alors que les constructeurs chinois, en hausse de 66 % sur un an, plafonnent encore sous 1 % de l'ensemble des transactions, mais il faut dire que ce sont des modèles qui sont sur le marché depuis peu, donc il est normal que peu soient dispo en occasion.
Alors oui, c'est un peu la panique à la pompe qui a poussé les acheteurs vers les VE, pas toujours une conversion de fond, et leboncoin le reconnaît lui-même en observant que les recherches reviennent déjà vers leur niveau d'avant-crise. Mais ça dit quand même quelque chose d'une tendance de fond, d'autant plus qu'on n'est pas à l'abris que ce genre de crise se multiplie à l'avenir. Pour les acheteurs, le tableau reste plutôt favorable, avec des prix toujours bien en dessous des délires de 2023. Bref, vous y passez quand vous, à l'électrique ?
Un trimestre secoué par la crise des carburants
Ça ne vous aura pas échappé, le début du trimestre a été marqué par un contexte géopolitique franchement lourd, entre le conflit au Moyen-Orient et une brutale inflation à la pompe, et leboncoin a aussitôt vu les recherches de véhicules électriques d'occasion grimper jusqu'à 80 % au plus fort de la crise. Cet appétit s'est traduit dans les ventes, en hausse de 85 % sur les deux derniers mois, pendant que les hybrides progressaient plus sagement avec 7 % de demandes supplémentaires sur le trimestre et 17 % de ventes en plus sur un an. Le paradoxe, c'est que le marché global de l'occasion a quand même reculé de 5 %, les acheteurs préférant temporiser face à l'incertitude. Et comme les stocks de voitures électriques ont fondu de 30 %, l'offre n'a jamais vraiment pu suivre. Trop de demande, pas assez de voitures.
L'essence détrône le diesel, une première en vingt ans
C'est là que se cache le vrai événement du trimestre. Les motorisations thermiques pèsent encore près de 80 % des ventes d'occasion en France, mais pour la première fois depuis la naissance du site leboncoin il y a vingt ans, l'essence est passée devant le diesel et devient la motorisation la plus recherchée, avec 44 % de la demande. Le diesel glisse à la deuxième place, l'hybride s'installe tranquillement en troisième, et l'électrique ferme la marche avec quatre à cinq ans de décalage sur le marché du neuf. On est pas sur un mouvement brutal, mais plutôt sur un lent glissement des équilibres entre les différentes énergies, qui en dit long sur la façon dont les Français recomposent leurs choix sans tout renverser d'un coup.
Des prix toujours bas et une percée chinoise encore limitée
Bonne nouvelle pour le portefeuille, les arbitrages énergétiques n'ont pas fait flamber les prix. Le diesel recule de 3 % sur le trimestre et de 18 % par rapport aux sommets de 2023, l'essence reste stable mais 14 % sous ces mêmes sommets, l'hybride cède 1 % et affiche 25 % de baisse sur deux ans, seul l'électrique remonte de 3 % à cause de la pénurie de stock, tout en restant 9 % sous 2023. Dans le détail, une Peugeot 3008 diesel tombe à 21 294 € et une Citroën C3 diesel à 8 050 €, quand une Tesla Model 3 d'occasion grimpe à 29 388 €. Sur l'électrique, les marques européennes concentrent 55 % de la demande et Tesla reste seul en tête avec 25 % des recherches, alors que les constructeurs chinois, en hausse de 66 % sur un an, plafonnent encore sous 1 % de l'ensemble des transactions, mais il faut dire que ce sont des modèles qui sont sur le marché depuis peu, donc il est normal que peu soient dispo en occasion.
On en dit quoi ?
Alors oui, c'est un peu la panique à la pompe qui a poussé les acheteurs vers les VE, pas toujours une conversion de fond, et leboncoin le reconnaît lui-même en observant que les recherches reviennent déjà vers leur niveau d'avant-crise. Mais ça dit quand même quelque chose d'une tendance de fond, d'autant plus qu'on n'est pas à l'abris que ce genre de crise se multiplie à l'avenir. Pour les acheteurs, le tableau reste plutôt favorable, avec des prix toujours bien en dessous des délires de 2023. Bref, vous y passez quand vous, à l'électrique ?