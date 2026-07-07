Voitures d'occasion : l'électrique s'envole de 80 %

On en dit quoi ?



Alors oui, c'est un peu la panique à la pompe qui a poussé les acheteurs vers les VE, pas toujours une conversion de fond, et leboncoin le reconnaît lui-même en observant que les recherches reviennent déjà vers leur niveau d'avant-crise. Mais ça dit quand même quelque chose d'une tendance de fond, d'autant plus qu'on n'est pas à l'abris que ce genre de crise se multiplie à l'avenir. Pour les acheteurs, le tableau reste plutôt favorable, avec des prix toujours bien en dessous des délires de 2023. Bref, vous y passez quand vous, à l'électrique ?