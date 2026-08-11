La France dépasse les 200 000 points de recharge publics

On en dit quoi ?



L'argument du pas assez de bornes a longtemps servi à repousser l'achat d'une électrique. Avec 200 000 points publics, il ne tient plus vraiment, d'autant que l'essentiel de la recharge se fait à la maison ou au travail. Le vrai point noir est ailleurs : 13 % de points en ville, c'est peu pour tous ceux qui n'ont ni garage ni place attitrée. Et ce ralentissement des installations tombe exactement au moment où les ventes décollent. Mais bon, les opérateurs ont posé leurs bornes avant que les clients n'arrivent. Ce serait quand même dommage de lever le pied maintenant que les voitures sont là.