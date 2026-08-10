Le Royaume-Uni va taxer les voitures électriques au kilomètre : bientôt la même chose en France ?

UNE TAXE CALCULÉE SELON LES KILOMÈTRES

PAS DE GPS POUR CONTRÔLER LES CONDUCTEURS

Image pressfoto / Magnific

L’ÉLECTRIQUE FAIT BAISSER LES RECETTES SUR LES CARBURANTS

ET EN FRANCE ?

Qu’en penser ?



L’arrivée d’une nouvelle taxe sur les électriques peut sembler contradictoire alors que leur achat reste encouragé. Elle répond pourtant à une question qui va devenir de plus en plus importante avec la disparition progressive des moteurs thermiques.



Rien n’indique qu’une eVED à la française soit imminente, mais l’expérience britannique sera probablement suivie avec attention. À terme, les États devront nécessairement trouver de nouvelles recettes pour remplacer une partie de celles générées aujourd’hui par les carburants.

. Les voitures 100 % électriques seront taxées à hauteur de(grosso modo 0,2 euro pour 1,609 km), contre 1,5 penny pour les hybrides rechargeables.lorsqu’ils utilisent leur moteur thermique. Les véhicules àseront également concernés. Au total, le gouvernement espère ainsi récupérer 1,1 milliard de livres dès 2028-2029, avec environ 5,6 millions de véhicules concernés.Contrairement à ce que pourrait laisser penser une taxation au kilomètre,. Les propriétaires devrontle kilométrage de leur véhicule et estimer la distance qu’ils pensent parcourir au cours de l’année suivante.avec notamment la possibilité de s’appuyer sur les données relevées lors du contrôle technique. L’eVED viendra par ailleurs s’ajouter à la fiscalité existante. Depuis avril 2025, les voitures électriques britanniques ne sont déjà plus exonérées de laLa raison de cette nouvelle taxe est essentiellement budgétaire.. Une voiture électrique ne consomme plus de carburant, mais continue évidemment à utiliser les infrastructures routières.Avec l’électrification progressive du parc automobile,. Londres précise néanmoins que la nouvelle taxe restera plus favorable aux électriques : son coût kilométrique devrait représenter environ la moitié de la fiscalité moyenne supportée par un véhicule thermique via le carburant.Le dispositif fait déjà débat, notamment dans les zones rurales où les automobilistes parcourent généralement davantage de kilomètres et disposent de moins d’alternatives à la voiture.Pour l’instant,, mais le passage à l'acte britannique pourrait bien donner des idées.Plus les ventes de voitures électriques augmenteront, plus les recettes fiscales provenant des carburants diminueront.On peut se poser des questions sur le système déclaratif (via la déclaration d'impôts sur le revenu).(un peu comme les indemnités kilométriques au réel) et donner lieu —le cas échéant— à un redressement.