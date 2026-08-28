Le van California de Volkswagen passe enfin à l'électrique, à partir de 60 000 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Volkswagen a profité du salon du camping-car de Düsseldorf pour dévoiler l'ID. California Cruise, sa toute première version électrique du mythique van aménagé California. Pas un concept, un vrai modèle de série. Il repose sur l'ID. Buzz, couche deux personnes, annonce jusqu'à 469 km d'autonomie, et sera commandable en France cet automne autour de 60 000 euros, pour des livraisons début 2027.
Le California, c'est une institution chez les amateurs de van, et il lui manquait justement une déclinaison 100 % électrique. C'est chose faite avec ce Cruise, bâti sur la base du Buzz Pro. Volkswagen le propose en deux longueurs, avec un couchage de 2,03 mètres sur 1,20 mètre et un matelas en mousse de 9 centimètres pour deux dormeurs. On retrouve les stores occultants, des grilles d'aération aux fenêtres, une table pliante et des chaises. De quoi filer un week-end sans se poser de question.
Attention par contre, ce n'est pas un camping-car complet. Ni cuisine fixe, ni sanitaires. Volkswagen assume un positionnement de van de loisir, et compense par la techno. Une interface baptisée California Mode pilote l'éclairage, les ports USB et la climatisation, laquelle maintient la température de l'habitacle pendant 48 heures à l'arrêt. Le van sert même de grosse batterie sur roues grâce au V2L, avec 2 000 watts en continu pour brancher vos appareils. Sous le plancher, on retrouve la mécanique du Buzz, avec une batterie de 86 kWh, 286 chevaux, jusqu'à 469 km WLTP et une charge rapide qui abat le 10 à 80 % en moins de 30 minutes.
Reste le prix. Et il pique. Outre-Rhin, le Cruise démarre à 60 761 euros, et la France devrait tourner autour de 60 000 euros, le tarif officiel n'étant pas encore tombé. Les commandes ouvrent à l'automne, les premières livraisons début 2027. Il faudra donc patienter, et surtout sortir le chéquier pour rouler en van électrique badgé de l'étoile.
Il était attendu, le voilà, et sa partie techno est vraiment sympa sur le papier. Le V2L et la clim qui tient 48 heures changent la vie en bivouac, et la base est saine. Le hic, c'est le positionnement mi-figue mi-raisin. Soixante mille euros pour un van sans cuisine ni coin toilette, quand des concurrents thermiques proposent l'aménagement complet pour moins cher, ça coince un peu. Pour le week-end, il fait clairement envie. Pour un vrai tour du monde, on repassera.
Le California enfin électrique
Le California, c'est une institution chez les amateurs de van, et il lui manquait justement une déclinaison 100 % électrique. C'est chose faite avec ce Cruise, bâti sur la base du Buzz Pro. Volkswagen le propose en deux longueurs, avec un couchage de 2,03 mètres sur 1,20 mètre et un matelas en mousse de 9 centimètres pour deux dormeurs. On retrouve les stores occultants, des grilles d'aération aux fenêtres, une table pliante et des chaises. De quoi filer un week-end sans se poser de question.
Un van connecté plutôt qu'un vrai camping-car
Attention par contre, ce n'est pas un camping-car complet. Ni cuisine fixe, ni sanitaires. Volkswagen assume un positionnement de van de loisir, et compense par la techno. Une interface baptisée California Mode pilote l'éclairage, les ports USB et la climatisation, laquelle maintient la température de l'habitacle pendant 48 heures à l'arrêt. Le van sert même de grosse batterie sur roues grâce au V2L, avec 2 000 watts en continu pour brancher vos appareils. Sous le plancher, on retrouve la mécanique du Buzz, avec une batterie de 86 kWh, 286 chevaux, jusqu'à 469 km WLTP et une charge rapide qui abat le 10 à 80 % en moins de 30 minutes.
Pas donné
Reste le prix. Et il pique. Outre-Rhin, le Cruise démarre à 60 761 euros, et la France devrait tourner autour de 60 000 euros, le tarif officiel n'étant pas encore tombé. Les commandes ouvrent à l'automne, les premières livraisons début 2027. Il faudra donc patienter, et surtout sortir le chéquier pour rouler en van électrique badgé de l'étoile.
On en dit quoi ?
Il était attendu, le voilà, et sa partie techno est vraiment sympa sur le papier. Le V2L et la clim qui tient 48 heures changent la vie en bivouac, et la base est saine. Le hic, c'est le positionnement mi-figue mi-raisin. Soixante mille euros pour un van sans cuisine ni coin toilette, quand des concurrents thermiques proposent l'aménagement complet pour moins cher, ça coince un peu. Pour le week-end, il fait clairement envie. Pour un vrai tour du monde, on repassera.