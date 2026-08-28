Le van California de Volkswagen passe enfin à l'électrique, à partir de 60 000 euros

On en dit quoi ?



Il était attendu, le voilà, et sa partie techno est vraiment sympa sur le papier. Le V2L et la clim qui tient 48 heures changent la vie en bivouac, et la base est saine. Le hic, c'est le positionnement mi-figue mi-raisin. Soixante mille euros pour un van sans cuisine ni coin toilette, quand des concurrents thermiques proposent l'aménagement complet pour moins cher, ça coince un peu. Pour le week-end, il fait clairement envie. Pour un vrai tour du monde, on repassera.