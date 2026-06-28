Un van électrique 7 places à 41 450 € : le Kia PV5 a un autre argument face à l'ID.Buzz !
Par Didier Pulicani - Publié le
Contrairement aux constructeurs japonais et européens généralistes, Kia investit massivement sur l'électrique et ça paie ! La gamme du coréen s'étoffe avec une offre qui va de la citadine jusqu'au vans 100% électriques.
Disponible jusqu'à présent seulement en 5 places, le Kia PV5 (en cours de test sur Mac4Ever) arrivera en version 7 places pour la gamme 2027 !
L'argument massue de ce modèle, c'est évidemment le prix, car à 41 450 € avec la petite batterie (~300Km WLTP), c'est tout simplement le van électrique le moins cher du marché :
La grosse batterie de 71,2 kWh est accessible dès 45 450€, ce qui est là encore plutôt bien placé sur le segment. Toutefois, la forme très cubique du fourgon limite l'autonomie à 407 km WLTP, soit l'équivalent d'une Renault 5. N'espérez donc pas dépasser les 250 km sur autoroute dans le meilleur des cas.
Particularité de ce modèle les 3 places ne sont pas en seconde rangée, mais bien au fond du van, qui propose en fait une configuration 2-2-3 places :
La PV5 est basé sur la plateforme E-GMP.S à plancher plat offrant un espace aux jambes parmi les meilleurs de la catégorie (jusqu’à 1 041 mm), ainsi qu’une garde au toit (1 076 mm) et une largeur aux épaules (1 732 mm) de référence. précise le constructeur. Autre atout, il y a un seuil d’accès bas de 399 mm, associé aux portes coulissantes, ce qui facilite l’accès à la deuxième comme à la troisième rangée.
Le coffre propose 318 litres derrière la troisième rangée et
jusqu’à 785 litres avec la troisième rangée rabattue, soit l'équivalent d'un Tesla Model Y environ.
Le poste de conduite propose un système d’infodivertissement de 12,9 pouces et un combiné d’instrumentation numérique de 7,5 pouces.
Nous n'avons pas encore testé la conduite, mais Kia promet des performances honorables, avec 122 et 163 chevaux, en fonction de la taille de la batterie et une insonorisation exemplaire sur voie rapide. Me PV5 Passenger propose également une dotation d’aides à la conduite parmi les plus complètes du segment, Kia étant plutôt parmi les bons élèves en matière de conduite semi-autonome, même si les alertes sont souvent un peu trop présentes... En ville, le rayon de braquage affiche 5,5 mètres, parmi les meilleurs de la catégorie.
Mais surtout, la hauteur passe à 1,89m, un argument de poids face à l'ID.Buzz, qui dépasse 1m95, ce qui l'empêche d'accéder à de nombreux parking. La gare au sol est de 17,5cm, très honorable pour un van. En revanche, pas de version 4x4 pour l'instant, contrairement à l'ID.Buzz GTX.
A noter que l'on peut customiser le PV5 de plusieurs façon : mode camping, barres de toit, attelage... Contrairement à Volkswagen, Kia propose de nombreux accessoires pour la vanlife et les aspects pratiques !
Le PV5 accepte la recharge en courant continu (DC) sur borne rapide jusqu’à 150 kW, soit un passage de 10 à 80 % en environ 30 minutes.
La capacité de recharge en courant alternatif (AC) 22 kW est elle aussi déployée par phases sur la gamme. Disponible dès juin 2026 sur PV5 Cargo L2H1 et PV5 Cabine approfondie, elle arrivera à partir de janvier 2027 sur PV5 Cargo L1H1 et PV5 Passenger 5 places, puis ultérieurement en 2027 sur PV5 Châssis Cabine PV5 Passenger 7 places. À la clé, des temps de recharge réduits à environ 2H30, 70 % des bornes publiques AC étant compatibles 22 kW.
Avec son look futuriste, son prix contenu et ses équipements plutôt riches de série, le PV5 pourrait bien devenir la nouvelle référence pour les familles nombreuses, souhaitant un van compact mais pratique.
Seule l'autonomie pourrait toutefois dissuader un peu les futurs acheteurs, une batterie de 85 kWh aurait été plus adaptée pour les longs trajets. On aurait aussi pu espérer voir arriver le 800V, réduisant mécaniquement les temps de charge.
Nous testerons la version 5 places cet été et probablement la version 7 places pour tard dans l'année.
Disponible jusqu'à présent seulement en 5 places, le Kia PV5 (en cours de test sur Mac4Ever) arrivera en version 7 places pour la gamme 2027 !
Un van électrique 7 places à 41 450 €
L'argument massue de ce modèle, c'est évidemment le prix, car à 41 450 € avec la petite batterie (~300Km WLTP), c'est tout simplement le van électrique le moins cher du marché :
La grosse batterie de 71,2 kWh est accessible dès 45 450€, ce qui est là encore plutôt bien placé sur le segment. Toutefois, la forme très cubique du fourgon limite l'autonomie à 407 km WLTP, soit l'équivalent d'une Renault 5. N'espérez donc pas dépasser les 250 km sur autoroute dans le meilleur des cas.
Une configuration 2-2-3 places
Particularité de ce modèle les 3 places ne sont pas en seconde rangée, mais bien au fond du van, qui propose en fait une configuration 2-2-3 places :
La PV5 est basé sur la plateforme E-GMP.S à plancher plat offrant un espace aux jambes parmi les meilleurs de la catégorie (jusqu’à 1 041 mm), ainsi qu’une garde au toit (1 076 mm) et une largeur aux épaules (1 732 mm) de référence. précise le constructeur. Autre atout, il y a un seuil d’accès bas de 399 mm, associé aux portes coulissantes, ce qui facilite l’accès à la deuxième comme à la troisième rangée.
Le coffre propose 318 litres derrière la troisième rangée et
jusqu’à 785 litres avec la troisième rangée rabattue, soit l'équivalent d'un Tesla Model Y environ.
Le poste de conduite propose un système d’infodivertissement de 12,9 pouces et un combiné d’instrumentation numérique de 7,5 pouces.
Nous n'avons pas encore testé la conduite, mais Kia promet des performances honorables, avec 122 et 163 chevaux, en fonction de la taille de la batterie et une insonorisation exemplaire sur voie rapide. Me PV5 Passenger propose également une dotation d’aides à la conduite parmi les plus complètes du segment, Kia étant plutôt parmi les bons élèves en matière de conduite semi-autonome, même si les alertes sont souvent un peu trop présentes... En ville, le rayon de braquage affiche 5,5 mètres, parmi les meilleurs de la catégorie.
Mais surtout, la hauteur passe à 1,89m, un argument de poids face à l'ID.Buzz, qui dépasse 1m95, ce qui l'empêche d'accéder à de nombreux parking. La gare au sol est de 17,5cm, très honorable pour un van. En revanche, pas de version 4x4 pour l'instant, contrairement à l'ID.Buzz GTX.
A noter que l'on peut customiser le PV5 de plusieurs façon : mode camping, barres de toit, attelage... Contrairement à Volkswagen, Kia propose de nombreux accessoires pour la vanlife et les aspects pratiques !
Recharge rapide
Le PV5 accepte la recharge en courant continu (DC) sur borne rapide jusqu’à 150 kW, soit un passage de 10 à 80 % en environ 30 minutes.
La capacité de recharge en courant alternatif (AC) 22 kW est elle aussi déployée par phases sur la gamme. Disponible dès juin 2026 sur PV5 Cargo L2H1 et PV5 Cabine approfondie, elle arrivera à partir de janvier 2027 sur PV5 Cargo L1H1 et PV5 Passenger 5 places, puis ultérieurement en 2027 sur PV5 Châssis Cabine PV5 Passenger 7 places. À la clé, des temps de recharge réduits à environ 2H30, 70 % des bornes publiques AC étant compatibles 22 kW.
PV5 Passenger 7 places est d’ores et déjà disponibles à la commande auprès du réseau de distribution Kia, pour des livraisons en concession à partir de novembre 2026. Chaque PV5 bénéficie de la garantie Kia de 7 ans / 150 000 km (8 ans pour la batterie haute tension).
On en dit quoi ?
Avec son look futuriste, son prix contenu et ses équipements plutôt riches de série, le PV5 pourrait bien devenir la nouvelle référence pour les familles nombreuses, souhaitant un van compact mais pratique.
Seule l'autonomie pourrait toutefois dissuader un peu les futurs acheteurs, une batterie de 85 kWh aurait été plus adaptée pour les longs trajets. On aurait aussi pu espérer voir arriver le 800V, réduisant mécaniquement les temps de charge.
Nous testerons la version 5 places cet été et probablement la version 7 places pour tard dans l'année.