Volkswagen pourrait supprimer 100 000 emplois, du jamais-vu

On en dit quoi ?



Voir un mastodonte comme Volkswagen, avec ses dix marques de Seat à Porsche, envisager de sacrifier un salarié sur six, ça donne la mesure du séisme qui secoue l'automobile européenne. La Chine électrique a changé les règles du jeu en quelques années à peine, et l'Allemagne, longtemps intouchable, découvre qu'elle n'est plus à l'abri.