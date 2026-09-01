Cette voiture promet de rouler 80 km par jour à l'énergie solaire

On en dit quoi ?



L'idée du solaire en appoint est la bonne façon de prendre le problème, et c'est précisément ce qui distingue Hongqi. Les 80 kilomètres quotidiens annoncés demandent quand même à être vérifiés en conditions réelles, un toit de voiture n'étant pas exactement orienté plein sud à l'heure idéale. Si la promesse tient ne serait-ce qu'à moitié, l'argument commercial sera redoutable pour les petits rouleurs. On surveillera surtout la première voiture de série équipée, le vrai juge de paix de cette technologie.