Premier trajet en Skoda Epiq, le petit SUV électrique à 26 000€ !
Par Didier Pulicani - Publié le
Skoda nous a proposé de participer aux premiers essais de conduite de son nouveau petit SUV 100% électrique proposé dès 26 000€/26 000 CHF.
Pour ce trajet, nous sommes partis de l'aéroport de Munich, en Allemagne, pour rejoindre le Tyrol autrichien, sur un trajet d'environ 170Km. Il ne s'agit pas encore d'un essai complet, compte tenu du temps limité, mais bien un premier aperçu à bord d'un futur best-seller de la marque tchèque.
Cousin du Cupra Raval, ce Skoda Epiq est un petit SUV très habitable et très bien équipé, offrant 2 types de batteries et une autonomie plutôt taillée pour les trajets urbains, mais tout à fait capable de vous emmener en vacances.
Skoda propose plusieurs configurations de batterie, moteurs et autonomie :
Côté design, j'aime bien son look de petite Jeep, dont il reprend d'ailleurs une partie de la calandre en partie basse. Les passages de roues protégés et la garde au sol de 15,7cm associée à son faible empattement permettent de sortir un peu des sentiers battus sans trop craindre d'accrocher la batterie.
On regrettera que les couleurs ne soient pas un peu plus vives, même s'il existe un joli rouge et un vert un peu pastel.
Avant d'entrer dans la voiture, il fallait y caser nos bagages et c'est sans doute la meilleure surprise sur ce modèle : le coffre (475 litres) est bien large et permet de partir en week-end à 2 ou 3 personnes sans aucun problème.
Malheureusement, le frunk promis par Skoda n'était pas installé dans notre version, sans doute un oublie sur ce modèle de pré-série, mais Skoda nous a assuré qu'il serait bien présent sur les versions de production -peut-être en option suivant les pays/configurations.
Nous voilà donc installés à bord de l'Epiq avec ma collègue Megan, qui, malgré sa grande taille, a rapidement trouvé sa position de conduite.
Les sièges sont très confortables, même si la plupart des réglages sont manuels et qu'il faudra se contenter de matériaux en tissus.
Skoda a eu la bonne idée de conserver des boutons physiques, que ce soit au volant ou pour les commandes de base ( feux de détresse, modes de conduite...) mais il faudra obligatoirement régler la température via l'écran.
La console centrale est bien pensée, même s'il faudra opter pour un accessoire si vous avez besoin de poser un second smartphone au dessus des porte-gobelets.
Pas de toit panoramique sur notre configuration, mais ce dernier est disponible en option (sur les versions haut de gamme) pour environ 720€/CHF. Je vous le conseille, car l'intérieur était assez sombre ici...
Avec notre version de 211 chevaux pour 1,6t, l'Epiq se retrouve étonnamment dynamique, malgré le fait qu'il s'agisse d'une traction -le mode sport offre quand-même la meilleure réactivité à l'accélération.
On se surprend même à prendre un peu de plaisir dans les virages, sans observer de roulis ou de patinage excessif, l'ESC gère assez bien la motricité en courbe, ce qui n'est pas toujours le cas sur les tractions puissantes.
Le freinage est aussi très bien calibré grâce à 4 freins à disque, on ne sent pas le transfert entre la régénération et les plaquettes, contrairement à toute la gamme électrique du groupe. La voiture bénéficie d'ailleurs de la one-pédale, pour la première fois chez Skoda, ce qui est vraiment pratique en ville, car une fois encore, elle est très bien calibrée.
L'avantage de faire partie d'un grande groupe (Volkswagen) est de profiter de toutes les aides à la conduite (ADAS) qui sont d'excellente facture. Le volant était même capacitif sur notre version, à confirmer sur l'entrée de gamme.
La voiture est assez bien isolée phoniquement, mais à 130/140Km/h, on entendait quand-même quelques bruits d'air et de roulement, mais rien
Au terme de nos 184 km dont une bonne partie sur autoroute allemande (Autobahn), notre Skoda Epiq affichait une consommation moyenne impressionnante de 13,5 kWh/100km.
Difficile d'en tirer de réelles conclusions sans un parcours homogène sur autoroute, mais c'est plutôt de bonne augure pour les longs trajets. On peut ainsi espérer parcourir 250Km à 120/130Km/h, à confirmer lors d'un essai plus long.
Nous n'avons pas réellement eu le temps de tester la planification d'itinéraire sur un trajet aussi court, mais le GPS permet de régler le pourcentage à l'arrivée et aux bornes, ainsi que de filtrer les opérateurs.
En revanche, le GPS nous a paru un peu difficile à appréhender lors d'intersections complexes, et un bon cran en dessous de ce que proposent BMW, Mercedes... ou Google. Là encore, cela méritera un essai plus long !
Mais quelle bonne surprise ce Skoda Epiq ! Bien équipé, pas trop cher (en entrée de gamme), agréable à conduire, confortable, avec un bon coffre... il hésite même d'un frunk, de la one-pédale et de la clef sur téléphone !
On pourra rétorquer qu'avec la grosse batterie et quelques options, ce sera plutôt 33/35K€/CHF, soit pratiquement 10 000€/CHF supplémentaire, et l'on retombe effectivement dans les tarifs des Renault R4/R5 concurrentes.
Seules les voitures chinoises (Geely E2, BYD Atto 2...) parviennent à se montrer réellement compétitives, mais la plupart n'offrent pas le même niveau de conduite (châssis, direction), ni des ADAS aussi fiables que dans le groupe Volkswagen. Est-ce vraiment rédhibitoire pour les clients ? On le saura très vite, mais je pense que ce Skoda Epiq sera malgré tout un vrai succès en Europe !
Rendez-vous très bientôt pour un essai complet dans le sud de la France !
Pour ce trajet, nous sommes partis de l'aéroport de Munich, en Allemagne, pour rejoindre le Tyrol autrichien, sur un trajet d'environ 170Km. Il ne s'agit pas encore d'un essai complet, compte tenu du temps limité, mais bien un premier aperçu à bord d'un futur best-seller de la marque tchèque.
Skoda Epiq : 441 km WLTP et 26 000 €/CHF
Cousin du Cupra Raval, ce Skoda Epiq est un petit SUV très habitable et très bien équipé, offrant 2 types de batteries et une autonomie plutôt taillée pour les trajets urbains, mais tout à fait capable de vous emmener en vacances.
Skoda propose plusieurs configurations de batterie, moteurs et autonomie :
• Longueur : 4 171 mm
• Poids : 1 543 à 1 637 kg
• Moteurs 116 ch, 135 ch et 211 ch
• Batterie 38,5 kWh et 55 kWh (brut)
• Autonomie : 310 et 441 km WLTP
• 10 → 80 % : 24 minutes (jusqu'à 105 kW)
• V2L/V2H
• Coffre : 475 litres + 75L (frunk)
• Clef numérique (CarKey)
• Poids : 1 543 à 1 637 kg
• Moteurs 116 ch, 135 ch et 211 ch
• Batterie 38,5 kWh et 55 kWh (brut)
• Autonomie : 310 et 441 km WLTP
• 10 → 80 % : 24 minutes (jusqu'à 105 kW)
• V2L/V2H
• Coffre : 475 litres + 75L (frunk)
• Clef numérique (CarKey)
Côté design, j'aime bien son look de petite Jeep, dont il reprend d'ailleurs une partie de la calandre en partie basse. Les passages de roues protégés et la garde au sol de 15,7cm associée à son faible empattement permettent de sortir un peu des sentiers battus sans trop craindre d'accrocher la batterie.
On regrettera que les couleurs ne soient pas un peu plus vives, même s'il existe un joli rouge et un vert un peu pastel.
A bord de l'Epiq
Avant d'entrer dans la voiture, il fallait y caser nos bagages et c'est sans doute la meilleure surprise sur ce modèle : le coffre (475 litres) est bien large et permet de partir en week-end à 2 ou 3 personnes sans aucun problème.
Malheureusement, le frunk promis par Skoda n'était pas installé dans notre version, sans doute un oublie sur ce modèle de pré-série, mais Skoda nous a assuré qu'il serait bien présent sur les versions de production -peut-être en option suivant les pays/configurations.
Nous voilà donc installés à bord de l'Epiq avec ma collègue Megan, qui, malgré sa grande taille, a rapidement trouvé sa position de conduite.
Les sièges sont très confortables, même si la plupart des réglages sont manuels et qu'il faudra se contenter de matériaux en tissus.
Skoda a eu la bonne idée de conserver des boutons physiques, que ce soit au volant ou pour les commandes de base ( feux de détresse, modes de conduite...) mais il faudra obligatoirement régler la température via l'écran.
La console centrale est bien pensée, même s'il faudra opter pour un accessoire si vous avez besoin de poser un second smartphone au dessus des porte-gobelets.
Pas de toit panoramique sur notre configuration, mais ce dernier est disponible en option (sur les versions haut de gamme) pour environ 720€/CHF. Je vous le conseille, car l'intérieur était assez sombre ici...
Sur la route : la bonne surprise !
Avec notre version de 211 chevaux pour 1,6t, l'Epiq se retrouve étonnamment dynamique, malgré le fait qu'il s'agisse d'une traction -le mode sport offre quand-même la meilleure réactivité à l'accélération.
On se surprend même à prendre un peu de plaisir dans les virages, sans observer de roulis ou de patinage excessif, l'ESC gère assez bien la motricité en courbe, ce qui n'est pas toujours le cas sur les tractions puissantes.
Le freinage est aussi très bien calibré grâce à 4 freins à disque, on ne sent pas le transfert entre la régénération et les plaquettes, contrairement à toute la gamme électrique du groupe. La voiture bénéficie d'ailleurs de la one-pédale, pour la première fois chez Skoda, ce qui est vraiment pratique en ville, car une fois encore, elle est très bien calibrée.
L'avantage de faire partie d'un grande groupe (Volkswagen) est de profiter de toutes les aides à la conduite (ADAS) qui sont d'excellente facture. Le volant était même capacitif sur notre version, à confirmer sur l'entrée de gamme.
La voiture est assez bien isolée phoniquement, mais à 130/140Km/h, on entendait quand-même quelques bruits d'air et de roulement, mais rien
Autonomie et consommation
Au terme de nos 184 km dont une bonne partie sur autoroute allemande (Autobahn), notre Skoda Epiq affichait une consommation moyenne impressionnante de 13,5 kWh/100km.
Difficile d'en tirer de réelles conclusions sans un parcours homogène sur autoroute, mais c'est plutôt de bonne augure pour les longs trajets. On peut ainsi espérer parcourir 250Km à 120/130Km/h, à confirmer lors d'un essai plus long.
Nous n'avons pas réellement eu le temps de tester la planification d'itinéraire sur un trajet aussi court, mais le GPS permet de régler le pourcentage à l'arrivée et aux bornes, ainsi que de filtrer les opérateurs.
En revanche, le GPS nous a paru un peu difficile à appréhender lors d'intersections complexes, et un bon cran en dessous de ce que proposent BMW, Mercedes... ou Google. Là encore, cela méritera un essai plus long !
Premier bilan
Mais quelle bonne surprise ce Skoda Epiq ! Bien équipé, pas trop cher (en entrée de gamme), agréable à conduire, confortable, avec un bon coffre... il hésite même d'un frunk, de la one-pédale et de la clef sur téléphone !
On pourra rétorquer qu'avec la grosse batterie et quelques options, ce sera plutôt 33/35K€/CHF, soit pratiquement 10 000€/CHF supplémentaire, et l'on retombe effectivement dans les tarifs des Renault R4/R5 concurrentes.
Seules les voitures chinoises (Geely E2, BYD Atto 2...) parviennent à se montrer réellement compétitives, mais la plupart n'offrent pas le même niveau de conduite (châssis, direction), ni des ADAS aussi fiables que dans le groupe Volkswagen. Est-ce vraiment rédhibitoire pour les clients ? On le saura très vite, mais je pense que ce Skoda Epiq sera malgré tout un vrai succès en Europe !
Rendez-vous très bientôt pour un essai complet dans le sud de la France !