Premier trajet en Skoda Epiq, le petit SUV électrique à 26 000€ !

Skoda Epiq : 441 km WLTP et 26 000 €/CHF

• Longueur : 4 171 mm

• Poids : 1 543 à 1 637 kg

• Moteurs 116 ch, 135 ch et 211 ch

• Batterie 38,5 kWh et 55 kWh (brut)

• Autonomie : 310 et 441 km WLTP

• 10 → 80 % : 24 minutes (jusqu'à 105 kW)

• V2L/V2H

• Coffre : 475 litres + 75L (frunk)

• Clef numérique (CarKey)

A bord de l'Epiq

Sur la route : la bonne surprise !

Autonomie et consommation

Premier bilan

Pour ce trajet,, sur un trajet d'environ 170Km.Skoda proposede batterie, moteurs et autonomie :Côté design,. Les passages de roues protégés et la garde au sol de 15,7cm associée à son faible empattement permettent de sortir un peu des sentiers battus sans trop craindre d'accrocher la batterie., même s'il existe un joli rouge et un vert un peu pastel.Malheureusement,, sans doute un oublie sur ce modèle de pré-série, mais Skoda nous a assuré qu'il serait bien présent sur les versions de production -peut-être en option suivant les pays/configurations., même si la plupart des réglages sont manuels et qu'il faudra se contenter de matériaux en tissus.Skoda a eu la bonne idée de( feux de détresse, modes de conduite...) mais il faudra obligatoirement régler la température via l'écran., même s'il faudra opter pour un accessoire si vous avez besoin de poser un second smartphone au dessus des porte-gobelets.(sur les versions haut de gamme) pour environ 720€/CHF. Je vous le conseille, car l'intérieur était assez sombre ici...On se surprend même à, l'ESC gère assez bien la motricité en courbe, ce qui n'est pas toujours le cas sur les tractions puissantes., contrairement à toute la gamme électrique du groupe. La voiture bénéficie d'ailleurs de la one-pédale, pour la première fois chez Skoda, ce qui est vraiment pratique en ville, car une fois encore, elle est très bien calibrée.L'avantage de faire partie d'un grande groupe (Volkswagen) est dequi sont d'excellente facture. Le volant était même capacitif sur notre version, à confirmer sur l'entrée de gamme., mais à 130/140Km/h, on entendait quand-même quelques bruits d'air et de roulement, mais rien, mais c'est plutôt de bonne augure pour les longs trajets. On peut ainsi espérer parcourir 250Km à 120/130Km/h, à confirmer lors d'un essai plus long.Nous n'avons pas réellement eu le temps de tester la planification d'itinéraire sur un trajet aussi court, mais, ainsi que de filtrer les opérateurs.En revanche,, et un bon cran en dessous de ce que proposent BMW, Mercedes... ou Google. Là encore, cela méritera un essai plus long !On pourra rétorquer qu', soit pratiquement 10 000€/CHF supplémentaire, et l'on retombe effectivement dans les tarifs des Renault R4/R5 concurrentes., mais la plupart n'offrent pas le même niveau de conduite (châssis, direction), ni des ADAS aussi fiables que dans le groupe Volkswagen.